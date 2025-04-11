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Ликсутов рассказал, сколько займет путь из Москвы до Петербурга по ВСМ-1 - РИА Новости, 11.04.2025
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09:46 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/vremja-2010635800.html
Ликсутов рассказал, сколько займет путь из Москвы до Петербурга по ВСМ-1
Ликсутов рассказал, сколько займет путь из Москвы до Петербурга по ВСМ-1 - РИА Новости, 11.04.2025
Ликсутов рассказал, сколько займет путь из Москвы до Петербурга по ВСМ-1
Время пути из Москвы до Санкт-Петербурга с открытием ВСМ-1 (высокоскоростная железнодорожная магистраль) будет составлять около 2 часов 15 минут, а до Твери... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T09:46:00+03:00
2025-04-11T09:46:00+03:00
общество
технологии
москва
санкт-петербург
тверь
максим ликсутов
владимир путин
ленинградский вокзал
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Время пути из Москвы до Санкт-Петербурга с открытием ВСМ-1 (высокоскоростная железнодорожная магистраль) будет составлять около 2 часов 15 минут, а до Твери можно будет добраться всего за 39 минут, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Заммэра отметил, что по решению президента России Владимира Путина проект ВСМ-1 стартовал в прошлом году. Сейчас идет достаточно активная фаза работы над ним, строятся выходы из Москвы - пятый и шестой путь, а также входы в Санкт-Петербург. "В Москве будет несколько остановок. Планируется, что это Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково. Это позволит пассажирам удобно доехать до ближайшей удобной станции. Поезда в перспективе будут ходить с интервалом до 15-20 минут. Время до Твери будет всего 39 минут, а время до Санкт-Петербурга — в районе 2 часов 15 минут", - рассказал Ликсутов. По его словам, перевозить пассажиров будут отечественные поезда нового поколения, которые есть не во всех европейских и азиатских странах. Акцент будет сделан на комфорте и безопасности пассажиров как в поезде, так и на вокзале и станциях. "Будут применяться самые современные системы безопасности, построенные и на биометрии в том числе. Планируется, что для часто использующих эту скоростную магистраль будут специальные тарифы и, скорее всего, даже абонементы. Может быть, не на первом этапе, но на втором обязательно. Будет большая система развлечений, когда вы едете в поезде, например, из Петербурга в Москву, как для взрослых, так и для детей", - уточнил Ликсутов. Вице-мэр подчеркнул, что по решению президента Москва является акционером концессионной компании, чтобы помогать развивать систему, вносить опыт и знания, которые есть в московском транспорте. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
https://ria.ru/20240822/poezd-1967871201.html
https://ria.ru/20250306/lukashenko-2003394252.html
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общество, технологии, москва, санкт-петербург, тверь, максим ликсутов , владимир путин, ленинградский вокзал
Общество, Технологии, Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Максим Ликсутов , Владимир Путин, Ленинградский вокзал
Ликсутов рассказал, сколько займет путь из Москвы до Петербурга по ВСМ-1

Ликсутов: дорога из Москвы до Петербурга по ВСМ-1 составит около 2 часов 15 мин

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во время интервью агентству РИА Новости
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во время интервью агентству РИА Новости
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Время пути из Москвы до Санкт-Петербурга с открытием ВСМ-1 (высокоскоростная железнодорожная магистраль) будет составлять около 2 часов 15 минут, а до Твери можно будет добраться всего за 39 минут, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Заммэра отметил, что по решению президента России Владимира Путина проект ВСМ-1 стартовал в прошлом году. Сейчас идет достаточно активная фаза работы над ним, строятся выходы из Москвы - пятый и шестой путь, а также входы в Санкт-Петербург.
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"В Москве будет несколько остановок. Планируется, что это Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково. Это позволит пассажирам удобно доехать до ближайшей удобной станции. Поезда в перспективе будут ходить с интервалом до 15-20 минут. Время до Твери будет всего 39 минут, а время до Санкт-Петербурга — в районе 2 часов 15 минут", - рассказал Ликсутов.
По его словам, перевозить пассажиров будут отечественные поезда нового поколения, которые есть не во всех европейских и азиатских странах. Акцент будет сделан на комфорте и безопасности пассажиров как в поезде, так и на вокзале и станциях.
"Будут применяться самые современные системы безопасности, построенные и на биометрии в том числе. Планируется, что для часто использующих эту скоростную магистраль будут специальные тарифы и, скорее всего, даже абонементы. Может быть, не на первом этапе, но на втором обязательно. Будет большая система развлечений, когда вы едете в поезде, например, из Петербурга в Москву, как для взрослых, так и для детей", - уточнил Ликсутов.
Вице-мэр подчеркнул, что по решению президента Москва является акционером концессионной компании, чтобы помогать развивать систему, вносить опыт и знания, которые есть в московском транспорте.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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ОбществоТехнологииМоскваСанкт-ПетербургТверьМаксим ЛиксутовВладимир ПутинЛенинградский вокзал
 
 
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