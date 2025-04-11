Сейчас идет битва за итоги Великой Отечественной войны, заявил Косачев
Косачев: сегодня идет битва за итоги Великой Отечественной между РФ и Западом
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев . Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. В контексте спецоперации говорят о продолжении холодной войны между Россией и Западом, на самом деле, сегодня идет битва за итоги Великой Отечественной войны, написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.
"В контексте СВО часто говорят о продолжении холодной войны между Россией и Западом. На самом деле нет. Сегодня продолжается Великая Отечественная война, а точнее – битва за ее итог", - написал сенатор в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
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По словам законодателя, в 1945 году фашизм и его сторонники стали общепризнанным злом "не потому, что они таковым и являются, а просто потому, что проиграли". И сейчас, спустя 80 лет, "бывшие нацисты" пытаются "выиграть" войну хотя бы таким образом. Ведь в логике Запада их поражение невозможно, они уже заранее назначили себя "хорошими" и "правильными", добавил он.
Косачев напомнил пророческие слова полководца Георгия Жукова: "Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят".
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По мнению сенатора, рекомендация немецких властей о запрете на участие российских и белорусских граждан в торжествах, посвящённых 80-летнему юбилею Победы, никак не связана с СВО.
"Мы, и я имею в виду всю Восточную Европу, по-прежнему для них Untermensch (недочеловек – ред.), которые нуждаются в жестком контроле со стороны "хороших рас", которых можно и нужно принуждать к нужным действиям с помощью санкций и терактов, в которых легко меняется неугодное Западу, пусть и законно избранное народом правительство, как в Румынии", - подчеркнул он.
По мнению политика, за эти десятилетия ничего не изменилось. Переход Европы после поражения Германии от "Гитлер-зло, как мы были слепы" через "ваш Сталин вообще-то тоже был диктатор" до "Вторую мировую войну развязал СССР" прошел на наших глазах".
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"Поэтому сейчас на наших ребятах на поле боя, на наших переговорщиках лежит сложнейшая задача. Не только добиться настоящего, а не фиктивного, мира с Украиной, но и снова зафиксировать итоги нашей Победы, которой народы СССР заслуженно гордятся и хорошо помнят запредельную цену, которую пришлось заплатить героическому поколению наших прадедов", - заключил он.
Одиннадцатого апреля ежегодно отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (International Day of Fascist Concentration Camps Prisoners Liberation), который установлен в память о восстании узников концлагеря Бухенвальд (Германия) 11 апреля 1945 года.
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