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Сейчас идет битва за итоги Великой Отечественной войны, заявил Косачев - РИА Новости, 11.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:35 11.04.2025 (обновлено: 12:39 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/voyna-2010683495.html
Сейчас идет битва за итоги Великой Отечественной войны, заявил Косачев
Сейчас идет битва за итоги Великой Отечественной войны, заявил Косачев - РИА Новости, 11.04.2025
Сейчас идет битва за итоги Великой Отечественной войны, заявил Косачев
В контексте спецоперации говорят о продолжении холодной войны между Россией и Западом, на самом деле, сегодня идет битва за итоги Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T12:35:00+03:00
2025-04-11T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
германия
россия
ссср
константин косачев
георгий жуков
совет федерации рф
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. В контексте спецоперации говорят о продолжении холодной войны между Россией и Западом, на самом деле, сегодня идет битва за итоги Великой Отечественной войны, написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале. "В контексте СВО часто говорят о продолжении холодной войны между Россией и Западом. На самом деле нет. Сегодня продолжается Великая Отечественная война, а точнее – битва за ее итог", - написал сенатор в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. По словам законодателя, в 1945 году фашизм и его сторонники стали общепризнанным злом "не потому, что они таковым и являются, а просто потому, что проиграли". И сейчас, спустя 80 лет, "бывшие нацисты" пытаются "выиграть" войну хотя бы таким образом. Ведь в логике Запада их поражение невозможно, они уже заранее назначили себя "хорошими" и "правильными", добавил он. "Примерно, как знаменитое чеховское "этого не может быть, потому что не может быть никогда". Именно поэтому СССР, по мнению Германии, Франции, Чехии, Британии и прочих, не мог и не должен был победить", - отметил вице-спикер СФ. Косачев напомнил пророческие слова полководца Георгия Жукова: "Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят". По мнению сенатора, рекомендация немецких властей о запрете на участие российских и белорусских граждан в торжествах, посвящённых 80-летнему юбилею Победы, никак не связана с СВО. "Мы, и я имею в виду всю Восточную Европу, по-прежнему для них Untermensch (недочеловек – ред.), которые нуждаются в жестком контроле со стороны "хороших рас", которых можно и нужно принуждать к нужным действиям с помощью санкций и терактов, в которых легко меняется неугодное Западу, пусть и законно избранное народом правительство, как в Румынии", - подчеркнул он. По мнению политика, за эти десятилетия ничего не изменилось. Переход Европы после поражения Германии от "Гитлер-зло, как мы были слепы" через "ваш Сталин вообще-то тоже был диктатор" до "Вторую мировую войну развязал СССР" прошел на наших глазах". "Поэтому сейчас на наших ребятах на поле боя, на наших переговорщиках лежит сложнейшая задача. Не только добиться настоящего, а не фиктивного, мира с Украиной, но и снова зафиксировать итоги нашей Победы, которой народы СССР заслуженно гордятся и хорошо помнят запредельную цену, которую пришлось заплатить героическому поколению наших прадедов", - заключил он. Одиннадцатого апреля ежегодно отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (International Day of Fascist Concentration Camps Prisoners Liberation), который установлен в память о восстании узников концлагеря Бухенвальд (Германия) 11 апреля 1945 года.
https://ria.ru/20250407/evropa-2009672580.html
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в мире, германия, россия, ссср, константин косачев, георгий жуков, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Россия, СССР, Константин Косачев, Георгий Жуков, Совет Федерации РФ
Сейчас идет битва за итоги Великой Отечественной войны, заявил Косачев

Косачев: сегодня идет битва за итоги Великой Отечественной между РФ и Западом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев . Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. В контексте спецоперации говорят о продолжении холодной войны между Россией и Западом, на самом деле, сегодня идет битва за итоги Великой Отечественной войны, написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.
"В контексте СВО часто говорят о продолжении холодной войны между Россией и Западом. На самом деле нет. Сегодня продолжается Великая Отечественная война, а точнее – битва за ее итог", - написал сенатор в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Европа возвращается к своим корням
7 апреля, 08:00
По словам законодателя, в 1945 году фашизм и его сторонники стали общепризнанным злом "не потому, что они таковым и являются, а просто потому, что проиграли". И сейчас, спустя 80 лет, "бывшие нацисты" пытаются "выиграть" войну хотя бы таким образом. Ведь в логике Запада их поражение невозможно, они уже заранее назначили себя "хорошими" и "правильными", добавил он.
"Примерно, как знаменитое чеховское "этого не может быть, потому что не может быть никогда". Именно поэтому СССР, по мнению Германии, Франции, Чехии, Британии и прочих, не мог и не должен был победить", - отметил вице-спикер СФ.
Косачев напомнил пророческие слова полководца Георгия Жукова: "Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Американская разведка раскрыла все секреты России
28 марта, 08:00
По мнению сенатора, рекомендация немецких властей о запрете на участие российских и белорусских граждан в торжествах, посвящённых 80-летнему юбилею Победы, никак не связана с СВО.
"Мы, и я имею в виду всю Восточную Европу, по-прежнему для них Untermensch (недочеловек – ред.), которые нуждаются в жестком контроле со стороны "хороших рас", которых можно и нужно принуждать к нужным действиям с помощью санкций и терактов, в которых легко меняется неугодное Западу, пусть и законно избранное народом правительство, как в Румынии", - подчеркнул он.
По мнению политика, за эти десятилетия ничего не изменилось. Переход Европы после поражения Германии от "Гитлер-зло, как мы были слепы" через "ваш Сталин вообще-то тоже был диктатор" до "Вторую мировую войну развязал СССР" прошел на наших глазах".
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Украину рвут на части США и Британия
25 марта, 08:00
"Поэтому сейчас на наших ребятах на поле боя, на наших переговорщиках лежит сложнейшая задача. Не только добиться настоящего, а не фиктивного, мира с Украиной, но и снова зафиксировать итоги нашей Победы, которой народы СССР заслуженно гордятся и хорошо помнят запредельную цену, которую пришлось заплатить героическому поколению наших прадедов", - заключил он.
Одиннадцатого апреля ежегодно отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (International Day of Fascist Concentration Camps Prisoners Liberation), который установлен в память о восстании узников концлагеря Бухенвальд (Германия) 11 апреля 1945 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Европа вновь мечтает об Одессе
20 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияРоссияСССРКонстантин КосачевГеоргий ЖуковСовет Федерации РФ
 
 
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