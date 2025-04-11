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Россия закладывает программу строительства мощного флота, заявил Дюмин
Россия закладывает программу строительства мощного флота, заявил Дюмин - РИА Новости, 11.04.2025
Россия закладывает программу строительства мощного флота, заявил Дюмин
Россия закладывает программу строительства мощного современного ВМФ с использованием технологий будущего, заявил помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T18:19:00+03:00
2025-04-11T18:19:00+03:00
2025-04-11T18:19:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия закладывает программу строительства мощного современного ВМФ с использованием технологий будущего, заявил помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин "Известиям". Он был одним из участников совещания по вопросам развития Военно-морского флота, которое президент России Владимир Путин провел в пятницу в Санкт-Петербурге. "Сегодня речь шла о дальнейшем развитии (ВМФ РФ - ред.) — на 2030–2035 годы. Закладывается программа развития современного, мощного флота с использованием современных технологий и тех технологий, которые будут применяться, но на сегодняшний день их еще нет", - сказал Дюмин.
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безопасность, россия, санкт-петербург, алексей дюмин, владимир путин, вмф рф
Безопасность, Россия, Санкт-Петербург, Алексей Дюмин, Владимир Путин, ВМФ РФ
Россия закладывает программу строительства мощного флота, заявил Дюмин
Дюмин: РФ закладывает программу строительства ВМФ с использованием технологий