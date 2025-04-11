https://ria.ru/20250411/vmf-2010784535.html

На совещании по развитию ВМФ обсуждался будущий облик флота, заявил Дюмин

На совещании по развитию ВМФ обсуждался будущий облик флота, заявил Дюмин - РИА Новости, 11.04.2025

На совещании по развитию ВМФ обсуждался будущий облик флота, заявил Дюмин

Развитию флота в России будет уделяться еще больше внимания, на совещании президента РФ Владимира Путина по развитию ВМФ обсуждался именно будущий облик... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T17:28:00+03:00

2025-04-11T17:28:00+03:00

2025-04-11T17:28:00+03:00

безопасность

россия

санкт-петербург

владимир путин

алексей дюмин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Развитию флота в России будет уделяться еще больше внимания, на совещании президента РФ Владимира Путина по развитию ВМФ обсуждался именно будущий облик российского флота, сообщил помощник главы государства, секретарь Госсовета Алексей Дюмин. Он был одним из участников совещания по вопросам развития Военно-морского флота, которое Путин провел в пятницу в Санкт-Петербурге. "Развитию флота будет уделяться еще больше внимания, исходя из современных подходов и тех технологий, которые сейчас уже есть, тех, которые в разработке, и тех, которые на перспективу краткосрочную и долгосрочную уже есть в чертежах, есть в головах наших конструкторов, но их еще нет в производстве. И уже сегодня была речь как раз о будущем флоте, то есть его облике, его целях, задачах", - рассказал Дюмин журналистам по итогам совещания. Он отметил, что речь идет уже о кораблях пятого поколения. "Это уже большой акцент на роботов для выполнения различных задач, в том числе и защиты, и патрулирования, и ударных комплексов, как подводных, так и надводных, это и подводный флот, и корабли многоцелевого назначения. Это большая такая работа, которая, еще раз говорю, на завтрашний и послезавтрашний день", - добавил помощник президента РФ.

https://ria.ru/20250411/putin-2010748745.html

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безопасность, россия, санкт-петербург, владимир путин, алексей дюмин