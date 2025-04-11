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Новая стратегия развития ВМФ будет представлена в срок, заявил Патрушев

Новая стратегия развития ВМФ будет представлена в срок, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.04.2025

Новая стратегия развития ВМФ будет представлена в срок, заявил Патрушев

Срок представления стратегии развития ВМФ РФ до 2050 года не изменился, документ будет представлен к 30 апреля, сообщил РИА Новости помощник президента России,... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T17:00:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Срок представления стратегии развития ВМФ РФ до 2050 года не изменился, документ будет представлен к 30 апреля, сообщил РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.В пятницу президент РФ Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге совещание по вопросам развития Военно-морского флота РФ."У нас срок был представить стратегию к 30 апреля, мы и будем к этому сроку ее дорабатывать. Он и первоначально таким был, мы срок не меняли", - сказал Патрушев по итогам совещания с президентом, отвечая на вопрос, когда примут стратегию.

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вмф рф, россия, санкт-петербург, николай патрушев, владимир путин