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Новая стратегия развития ВМФ будет представлена в срок, заявил Патрушев
Новая стратегия развития ВМФ будет представлена в срок, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.04.2025
Новая стратегия развития ВМФ будет представлена в срок, заявил Патрушев
Срок представления стратегии развития ВМФ РФ до 2050 года не изменился, документ будет представлен к 30 апреля, сообщил РИА Новости помощник президента России,... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T17:00:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Срок представления стратегии развития ВМФ РФ до 2050 года не изменился, документ будет представлен к 30 апреля, сообщил РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.В пятницу президент РФ Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге совещание по вопросам развития Военно-морского флота РФ."У нас срок был представить стратегию к 30 апреля, мы и будем к этому сроку ее дорабатывать. Он и первоначально таким был, мы срок не меняли", - сказал Патрушев по итогам совещания с президентом, отвечая на вопрос, когда примут стратегию.
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вмф рф, россия, санкт-петербург, николай патрушев, владимир путин
ВМФ РФ, Россия, Санкт-Петербург, Николай Патрушев, Владимир Путин
Новая стратегия развития ВМФ будет представлена в срок, заявил Патрушев
Патрушев: стратегия развития ВМФ до 2050 года будет представлена к 30 апреля