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Стратегию развития ВМФ доработают в случае необходимости, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.04.2025
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15:19 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/vmf-2010748287.html
Стратегию развития ВМФ доработают в случае необходимости, заявил Патрушев
Стратегию развития ВМФ доработают в случае необходимости, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.04.2025
Стратегию развития ВМФ доработают в случае необходимости, заявил Патрушев
Подготовленная стратегия развития ВМФ до 2050 года будет доработана в случае необходимости, сообщил журналистам помощник президента РФ, председатель Морской... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T15:19:00+03:00
2025-04-11T15:19:00+03:00
россия
санкт-петербург
николай патрушев
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безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Подготовленная стратегия развития ВМФ до 2050 года будет доработана в случае необходимости, сообщил журналистам помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев. Он отметил, что этот документ подготовлен, его содержание доложат президенту в ходе совещания по вопросам развития военно-морского флота в Санкт-Петербурге. "Президенту доложим сегодня, посмотрим, как он отнесется. Я думаю, что это первая такая пробная тема, поручит нам доработать с учетом замечаний. Какие он даст замечания - мы услышим сегодня", - сказал Патрушев.
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россия, санкт-петербург, николай патрушев, вмф рф, безопасность
Россия, Санкт-Петербург, Николай Патрушев, ВМФ РФ, Безопасность
Стратегию развития ВМФ доработают в случае необходимости, заявил Патрушев

Патрушев: стратегию развития ВМФ до 2050 года доработают в случае необходимости

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Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Николай Патрушев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Подготовленная стратегия развития ВМФ до 2050 года будет доработана в случае необходимости, сообщил журналистам помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.
Он отметил, что этот документ подготовлен, его содержание доложат президенту в ходе совещания по вопросам развития военно-морского флота в Санкт-Петербурге.
"Президенту доложим сегодня, посмотрим, как он отнесется. Я думаю, что это первая такая пробная тема, поручит нам доработать с учетом замечаний. Какие он даст замечания - мы услышим сегодня", - сказал Патрушев.
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РоссияСанкт-ПетербургНиколай ПатрушевВМФ РФБезопасность
 
 
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