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Стратегию развития ВМФ доработают в случае необходимости, заявил Патрушев

Стратегию развития ВМФ доработают в случае необходимости, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.04.2025

Стратегию развития ВМФ доработают в случае необходимости, заявил Патрушев

Подготовленная стратегия развития ВМФ до 2050 года будет доработана в случае необходимости, сообщил журналистам помощник президента РФ, председатель Морской... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T15:19:00+03:00

2025-04-11T15:19:00+03:00

2025-04-11T15:19:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Подготовленная стратегия развития ВМФ до 2050 года будет доработана в случае необходимости, сообщил журналистам помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев. Он отметил, что этот документ подготовлен, его содержание доложат президенту в ходе совещания по вопросам развития военно-морского флота в Санкт-Петербурге. "Президенту доложим сегодня, посмотрим, как он отнесется. Я думаю, что это первая такая пробная тема, поручит нам доработать с учетом замечаний. Какие он даст замечания - мы услышим сегодня", - сказал Патрушев.

https://ria.ru/20241002/patrushev-1975974315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, санкт-петербург, николай патрушев, вмф рф, безопасность