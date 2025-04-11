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Стратегию развития ВМФ доработают в случае необходимости, заявил Патрушев
Стратегию развития ВМФ доработают в случае необходимости, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.04.2025
Стратегию развития ВМФ доработают в случае необходимости, заявил Патрушев
Подготовленная стратегия развития ВМФ до 2050 года будет доработана в случае необходимости, сообщил журналистам помощник президента РФ, председатель Морской... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T15:19:00+03:00
2025-04-11T15:19:00+03:00
2025-04-11T15:19:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Подготовленная стратегия развития ВМФ до 2050 года будет доработана в случае необходимости, сообщил журналистам помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев. Он отметил, что этот документ подготовлен, его содержание доложат президенту в ходе совещания по вопросам развития военно-морского флота в Санкт-Петербурге. "Президенту доложим сегодня, посмотрим, как он отнесется. Я думаю, что это первая такая пробная тема, поручит нам доработать с учетом замечаний. Какие он даст замечания - мы услышим сегодня", - сказал Патрушев.
https://ria.ru/20241002/patrushev-1975974315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, николай патрушев, вмф рф, безопасность
Россия, Санкт-Петербург, Николай Патрушев, ВМФ РФ, Безопасность
Стратегию развития ВМФ доработают в случае необходимости, заявил Патрушев
Патрушев: стратегию развития ВМФ до 2050 года доработают в случае необходимости