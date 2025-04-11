https://ria.ru/20250411/vmf-2010744427.html

Путин призвал определить приоритетные задачи по развитию ВМФ

Путин призвал определить приоритетные задачи по развитию ВМФ - РИА Новости, 11.04.2025

Путин призвал определить приоритетные задачи по развитию ВМФ

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что на совещании по развитию военно-морского флота (ВМФ) РФ будут определены приоритетные задачи. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T15:13:00+03:00

2025-04-11T15:13:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что на совещании по развитию военно-морского флота (ВМФ) РФ будут определены приоритетные задачи."Сегодня здесь, в Петербурге, исторической морской столице России… рассмотрим вопросы, связанные с укреплением и развитием военно-морского флота. Определим ряд приоритетных задач на будущее, посмотрим, разумеется, со всех сторон на развитие кораблестроения", - сказал Путин на совещании по вопросам развития Военно-морского флота РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вмф рф, безопасность, россия, санкт-петербург, владимир путин