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Путин призвал определить приоритетные задачи по развитию ВМФ - РИА Новости, 11.04.2025
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15:13 11.04.2025 (обновлено: 15:38 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/vmf-2010744427.html
Путин призвал определить приоритетные задачи по развитию ВМФ
Путин призвал определить приоритетные задачи по развитию ВМФ - РИА Новости, 11.04.2025
Путин призвал определить приоритетные задачи по развитию ВМФ
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что на совещании по развитию военно-морского флота (ВМФ) РФ будут определены приоритетные задачи. РИА Новости, 11.04.2025
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безопасность
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что на совещании по развитию военно-морского флота (ВМФ) РФ будут определены приоритетные задачи."Сегодня здесь, в Петербурге, исторической морской столице России… рассмотрим вопросы, связанные с укреплением и развитием военно-морского флота. Определим ряд приоритетных задач на будущее, посмотрим, разумеется, со всех сторон на развитие кораблестроения", - сказал Путин на совещании по вопросам развития Военно-морского флота РФ.
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вмф рф, безопасность, россия, санкт-петербург, владимир путин
ВМФ РФ, Безопасность, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Путин призвал определить приоритетные задачи по развитию ВМФ

Путин: на совещании по развитию ВМФ РФ будут определены приоритетные задачи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что на совещании по развитию военно-морского флота (ВМФ) РФ будут определены приоритетные задачи.
"Сегодня здесь, в Петербурге, исторической морской столице России… рассмотрим вопросы, связанные с укреплением и развитием военно-морского флота. Определим ряд приоритетных задач на будущее, посмотрим, разумеется, со всех сторон на развитие кораблестроения", - сказал Путин на совещании по вопросам развития Военно-морского флота РФ.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Стратегию развития ВМФ доработают в случае необходимости, заявил Патрушев
Вчера, 15:19
 
ВМФ РФБезопасностьРоссияСанкт-ПетербургВладимир Путин
 
 
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