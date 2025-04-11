https://ria.ru/20250411/ukraina-2010798517.html

Делегация Украины прибыла в Вашингтон, пишет NYT

Делегация Украины прибыла в Вашингтон, пишет NYT - РИА Новости, 11.04.2025

Делегация Украины прибыла в Вашингтон, пишет NYT

Делегация из Украины посетила Вашингтон в пятницу для нового раунда технических переговоров по минеральной сделке с США, сообщила газета New York Times со... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T18:36:00+03:00

2025-04-11T18:36:00+03:00

2025-04-11T18:54:00+03:00

в мире

украина

вашингтон (штат)

сша

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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Делегация из Украины посетила Вашингтон в пятницу для нового раунда технических переговоров по минеральной сделке с США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники в Киеве.Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина в четверг подтвердила, что в пятницу пройдут консультации в США по поводу проекта сделки между Вашингтоном и Киевом по минеральным ресурсам."В пятницу украинская делегация находилась в Вашингтоне для нового раунда переговоров о сделке, которая предоставит Соединенным Штатам значительную долю в природных ресурсах Украины", - сообщает издание.Украинские чиновники сообщили изданию, что переговоры продлятся два дня и будут отличаться техническим характером, участие высокопоставленных лиц не ожидаетcя.Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, в нее также входят представители министерства юстиции, согласно New York Times.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250411/ukraina-2010798679.html

https://ria.ru/20250411/bouz-2010771785.html

украина

вашингтон (штат)

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в мире, украина, вашингтон (штат), сша