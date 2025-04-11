Рейтинг@Mail.ru
Делегация Украины прибыла в Вашингтон, пишет NYT - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 11.04.2025 (обновлено: 18:54 11.04.2025) дополняется ...
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010798517.html
Делегация Украины прибыла в Вашингтон, пишет NYT
Делегация Украины прибыла в Вашингтон, пишет NYT - РИА Новости, 11.04.2025
Делегация Украины прибыла в Вашингтон, пишет NYT
Делегация из Украины посетила Вашингтон в пятницу для нового раунда технических переговоров по минеральной сделке с США, сообщила газета New York Times со... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T18:36:00+03:00
2025-04-11T18:54:00+03:00
в мире
украина
вашингтон (штат)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867588523_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18bb94f4b3c3780a8d94f0628d60bca9.jpg
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Делегация из Украины посетила Вашингтон в пятницу для нового раунда технических переговоров по минеральной сделке с США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники в Киеве.Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина в четверг подтвердила, что в пятницу пройдут консультации в США по поводу проекта сделки между Вашингтоном и Киевом по минеральным ресурсам."В пятницу украинская делегация находилась в Вашингтоне для нового раунда переговоров о сделке, которая предоставит Соединенным Штатам значительную долю в природных ресурсах Украины", - сообщает издание.Украинские чиновники сообщили изданию, что переговоры продлятся два дня и будут отличаться техническим характером, участие высокопоставленных лиц не ожидаетcя.Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, в нее также входят представители министерства юстиции, согласно New York Times.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010798679.html
https://ria.ru/20250411/bouz-2010771785.html
украина
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867588523_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_2e0275a4725ed29dfcc1feb0ac6fc238.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вашингтон (штат), сша
В мире, Украина, Вашингтон (штат), США
Делегация Украины прибыла в Вашингтон, пишет NYT

NYT: делегация Украины прибыла в Вашингтон переговоров по сделке с США

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины в Вашингтоне
Флаги США и Украины в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Делегация из Украины посетила Вашингтон в пятницу для нового раунда технических переговоров по минеральной сделке с США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники в Киеве.
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина в четверг подтвердила, что в пятницу пройдут консультации в США по поводу проекта сделки между Вашингтоном и Киевом по минеральным ресурсам.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Проект сделки США и Украины не содержит гарантий безопасности, пишет NYT
Вчера, 18:39
"В пятницу украинская делегация находилась в Вашингтоне для нового раунда переговоров о сделке, которая предоставит Соединенным Штатам значительную долю в природных ресурсах Украины", - сообщает издание.
Украинские чиновники сообщили изданию, что переговоры продлятся два дня и будут отличаться техническим характером, участие высокопоставленных лиц не ожидаетcя.
Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, в нее также входят представители министерства юстиции, согласно New York Times.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Заявление Блинкена о Зеленском вызвало раздражение на Западе
Вчера, 16:42
 
В миреУкраинаВашингтон (штат)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала