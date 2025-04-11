Делегация Украины прибыла в Вашингтон, пишет NYT
NYT: делегация Украины прибыла в Вашингтон переговоров по сделке с США
© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Делегация из Украины посетила Вашингтон в пятницу для нового раунда технических переговоров по минеральной сделке с США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники в Киеве.
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина в четверг подтвердила, что в пятницу пройдут консультации в США по поводу проекта сделки между Вашингтоном и Киевом по минеральным ресурсам.
"В пятницу украинская делегация находилась в Вашингтоне для нового раунда переговоров о сделке, которая предоставит Соединенным Штатам значительную долю в природных ресурсах Украины", - сообщает издание.
Украинские чиновники сообщили изданию, что переговоры продлятся два дня и будут отличаться техническим характером, участие высокопоставленных лиц не ожидаетcя.
Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, в нее также входят представители министерства юстиции, согласно New York Times.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.