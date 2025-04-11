https://ria.ru/20250411/ukraina-2010743172.html

На Украине началась подготовка к будущим выборам, пишет Reuters

На Украине началась подготовка к будущим выборам, пишет Reuters - РИА Новости, 11.04.2025

На Украине началась подготовка к будущим выборам, пишет Reuters

На Украине началась подготовка к будущим выборам, она находится на ранней стадии, передает агентство Reuters со ссылкой на спикера Верховной рады Руслана... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T15:10:00+03:00

2025-04-11T15:10:00+03:00

2025-04-11T17:44:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. На Украине началась подготовка к будущим выборам, она находится на ранней стадии, передает агентство Reuters со ссылкой на спикера Верховной рады Руслана Стефанчука."Подготовка к будущим выборам началась <...>, но она на очень ранней стадии", — говорится в сообщении.По данным агентства, после завершения конфликта Украина должна принять новый закон, где будут прописаны сроки и правила голосования. Как заявил Стефанчук, чиновники и эксперты уже занимаются этим вопросом, но работа над проектом пока не ведется.Также нет решения о последовательности организации местных, парламентских и президентских выборов, а их одновременное проведение, по мнению спикера Рады, нереалистично.На минувшей неделе издание "Страна.ua" писало, что офис Владимира Зеленского начал подготовку к голосованию. По данным источника СМИ, ключевая фигура в этом процессе — глава Минцифры Украины Михаил Федоров, так как один из обсуждаемых вариантов проведения выборов предполагает использование государственного приложения "Дия" и киевский режим рассматривает возможность прямой корректировки результатов в нужную сторону.В конце марта журнал The Economist со ссылкой на источники в Киеве сообщил, что в случае полного прекращения огня в апреле выборы президента Украины могут пройти в начале июля, поскольку Зеленский хочет избежать конкуренции.Как отмечал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский, украинские социологические центры рисуют высокие рейтинги главы киевского режима по его заказу, на самом же деле население его ненавидит. Так, в феврале издание "Украинская правда", ссылаясь на данные исследования СОЦИС, сообщала, что проголосовать за Зеленского готовы менее 16 процентов граждан.

https://ria.ru/20250328/upravlenie-2007946865.html

https://ria.ru/20250331/ukraina-2008347470.html

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в мире, украина, сша, руслан стефанчук, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада украины