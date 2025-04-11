На Украине началась подготовка к будущим выборам, пишет Reuters
Reuters: на Украине началась подготовка к выборам, она находится на раннем этапе
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. На Украине началась подготовка к будущим выборам, она находится на ранней стадии, передает агентство Reuters со ссылкой на спикера Верховной рады Руслана Стефанчука.
"Подготовка к будущим выборам началась <...>, но она на очень ранней стадии", — говорится в сообщении.
Также нет решения о последовательности организации местных, парламентских и президентских выборов, а их одновременное проведение, по мнению спикера Рады, нереалистично.
На минувшей неделе издание "Страна.ua" писало, что офис Владимира Зеленского начал подготовку к голосованию. По данным источника СМИ, ключевая фигура в этом процессе — глава Минцифры Украины Михаил Федоров, так как один из обсуждаемых вариантов проведения выборов предполагает использование государственного приложения "Дия" и киевский режим рассматривает возможность прямой корректировки результатов в нужную сторону.
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В конце марта журнал The Economist со ссылкой на источники в Киеве сообщил, что в случае полного прекращения огня в апреле выборы президента Украины могут пройти в начале июля, поскольку Зеленский хочет избежать конкуренции.
Срок его полномочий истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский назвал их "несвоевременными".
Как отмечал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский, украинские социологические центры рисуют высокие рейтинги главы киевского режима по его заказу, на самом же деле население его ненавидит. Так, в феврале издание "Украинская правда", ссылаясь на данные исследования СОЦИС, сообщала, что проголосовать за Зеленского готовы менее 16 процентов граждан.