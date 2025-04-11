https://ria.ru/20250411/ukraina-2010654620.html

В Кремле прокомментировали переговоры США и Украины

В Кремле прокомментировали переговоры США и Украины - РИА Новости, 11.04.2025

В Кремле прокомментировали переговоры США и Украины

Ситуация на переговорном треке США и Украины развивается стремительно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T11:20:00+03:00

2025-04-11T11:20:00+03:00

2025-04-11T15:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

россия

дмитрий песков

ольга стефанишина

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Ситуация на переговорном треке США и Украины развивается стремительно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Сейчас много развитий в течение одних суток. Сейчас вообще ситуация стремительно развивается, поэтому сейчас, конечно, важно все новости отслеживать, анализировать информацию, пытаться понять последствия для тех или иных событий, которые касаются уже непосредственно нас", — так он ответил на вопрос, будет ли Кремль следить за ходом переговоров о ресурсной сделке между Вашингтоном и Киевом.Накануне вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина подтвердила, что консультации по проекту соглашения по редкоземельным металлам пройдут в США 11 апреля.Подписание сделки сорвалось в конце февраля, когда Зеленский приехал в Вашингтон и устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Президент Дональд Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.Тем не менее Трамп заявлял, что ждет, что Киев все же подпишет соглашение. Но, как рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, новый проект документа ущемляет интересы Киева. По его словам, сделка предполагает участие Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский, в свою очередь, обвинил США в изменении условий соглашения. Он также отказался признать ранее предоставленную Вашингтоном помощь долгом.

https://ria.ru/20250408/zelenskij-2010121374.html

https://ria.ru/20250411/ukraina-2010622763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, украина, россия, дмитрий песков, ольга стефанишина