Уиткофф поблагодарил еврейскую общину за приглашение отпраздновать Песах
Уиткофф поблагодарил еврейскую общину за приглашение отметить Песах в Петербурге
© РИА Новости / Пресс-служба Синагоги | Перейти в медиабанкСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф в Большой Хоральной Синагоге Санкт-Петербурга
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в Большой Хоральной Синагоге Санкт-Петербурга
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Большой хоральной синагоги Санкт-Петербурга Анна Бродоцкая рассказала РИА Новости, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф поблагодарил еврейскую общину общину за приглашение задержаться и отметить в Санкт-Петербурге начало Песаха.
Президент России Владимир Путин и Уиткофф в пятницу встретились в Президентской библиотеке в Петербурге на книжной выставке "Россия глазами путешественников". Перед этим Уиткофф побывал в Большой Хоральной синагоге Санкт-Петербурга, где встретился с главным раввином Петербурга Менахемом Певзнером. Спецпосланнику вручили мацу и кошерное вино в преддверии Песаха. Председатель еврейской общины Петербурга Марк Грубарг на встрече предложил Уиткоффу предложил задержаться на денек и отпраздновать пасхальный седер (праздничную трапезу на праздник Песах, начинающийся с заходом солнца 12 апреля в 2025 году) вместе с еврейской общиной.
"За приглашение (Уиткофф - ред.) поблагодарил", - заявила РИА Новости Бродоцкая.
Также Уиткофф посетил Исаакиевский собор. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе музея, для гостя провели экскурсию.