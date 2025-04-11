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Уиткофф поблагодарил еврейскую общину за приглашение отпраздновать Песах - РИА Новости, 11.04.2025
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19:40 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/uitkoff-2010805632.html
Уиткофф поблагодарил еврейскую общину за приглашение отпраздновать Песах
Уиткофф поблагодарил еврейскую общину за приглашение отпраздновать Песах - РИА Новости, 11.04.2025
Уиткофф поблагодарил еврейскую общину за приглашение отпраздновать Песах
Пресс-секретарь Большой хоральной синагоги Санкт-Петербурга Анна Бродоцкая рассказала РИА Новости, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф поблагодарил... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T19:40:00+03:00
2025-04-11T19:40:00+03:00
санкт-петербург
сша
россия
стив уиткофф
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Большой хоральной синагоги Санкт-Петербурга Анна Бродоцкая рассказала РИА Новости, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф поблагодарил еврейскую общину общину за приглашение задержаться и отметить в Санкт-Петербурге начало Песаха. Президент России Владимир Путин и Уиткофф в пятницу встретились в Президентской библиотеке в Петербурге на книжной выставке "Россия глазами путешественников". Перед этим Уиткофф побывал в Большой Хоральной синагоге Санкт-Петербурга, где встретился с главным раввином Петербурга Менахемом Певзнером. Спецпосланнику вручили мацу и кошерное вино в преддверии Песаха. Председатель еврейской общины Петербурга Марк Грубарг на встрече предложил Уиткоффу предложил задержаться на денек и отпраздновать пасхальный седер (праздничную трапезу на праздник Песах, начинающийся с заходом солнца 12 апреля в 2025 году) вместе с еврейской общиной. "За приглашение (Уиткофф - ред.) поблагодарил", - заявила РИА Новости Бродоцкая. Также Уиткофф посетил Исаакиевский собор. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе музея, для гостя провели экскурсию.
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санкт-петербург, сша, россия, стив уиткофф, владимир путин
Санкт-Петербург, США, Россия, Стив Уиткофф, Владимир Путин
Уиткофф поблагодарил еврейскую общину за приглашение отпраздновать Песах

Уиткофф поблагодарил еврейскую общину за приглашение отметить Песах в Петербурге

© РИА Новости / Пресс-служба Синагоги | Перейти в медиабанкСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф в Большой Хоральной Синагоге Санкт-Петербурга
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в Большой Хоральной Синагоге Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Синагоги
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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в Большой Хоральной Синагоге Санкт-Петербурга
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Большой хоральной синагоги Санкт-Петербурга Анна Бродоцкая рассказала РИА Новости, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф поблагодарил еврейскую общину общину за приглашение задержаться и отметить в Санкт-Петербурге начало Песаха.
Президент России Владимир Путин и Уиткофф в пятницу встретились в Президентской библиотеке в Петербурге на книжной выставке "Россия глазами путешественников". Перед этим Уиткофф побывал в Большой Хоральной синагоге Санкт-Петербурга, где встретился с главным раввином Петербурга Менахемом Певзнером. Спецпосланнику вручили мацу и кошерное вино в преддверии Песаха. Председатель еврейской общины Петербурга Марк Грубарг на встрече предложил Уиткоффу предложил задержаться на денек и отпраздновать пасхальный седер (праздничную трапезу на праздник Песах, начинающийся с заходом солнца 12 апреля в 2025 году) вместе с еврейской общиной.
"За приглашение (Уиткофф - ред.) поблагодарил", - заявила РИА Новости Бродоцкая.
Также Уиткофф посетил Исаакиевский собор. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе музея, для гостя провели экскурсию.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
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Санкт-ПетербургСШАРоссияСтив УиткоффВладимир Путин
 
 
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