https://ria.ru/20250411/uitkoff-2010805632.html

Уиткофф поблагодарил еврейскую общину за приглашение отпраздновать Песах

Уиткофф поблагодарил еврейскую общину за приглашение отпраздновать Песах - РИА Новости, 11.04.2025

Уиткофф поблагодарил еврейскую общину за приглашение отпраздновать Песах

Пресс-секретарь Большой хоральной синагоги Санкт-Петербурга Анна Бродоцкая рассказала РИА Новости, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф поблагодарил... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T19:40:00+03:00

2025-04-11T19:40:00+03:00

2025-04-11T19:40:00+03:00

санкт-петербург

сша

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стив уиткофф

владимир путин

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Большой хоральной синагоги Санкт-Петербурга Анна Бродоцкая рассказала РИА Новости, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф поблагодарил еврейскую общину общину за приглашение задержаться и отметить в Санкт-Петербурге начало Песаха. Президент России Владимир Путин и Уиткофф в пятницу встретились в Президентской библиотеке в Петербурге на книжной выставке "Россия глазами путешественников". Перед этим Уиткофф побывал в Большой Хоральной синагоге Санкт-Петербурга, где встретился с главным раввином Петербурга Менахемом Певзнером. Спецпосланнику вручили мацу и кошерное вино в преддверии Песаха. Председатель еврейской общины Петербурга Марк Грубарг на встрече предложил Уиткоффу предложил задержаться на денек и отпраздновать пасхальный седер (праздничную трапезу на праздник Песах, начинающийся с заходом солнца 12 апреля в 2025 году) вместе с еврейской общиной. "За приглашение (Уиткофф - ред.) поблагодарил", - заявила РИА Новости Бродоцкая. Также Уиткофф посетил Исаакиевский собор. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе музея, для гостя провели экскурсию.

https://ria.ru/20250411/uitkoff-2010780767.html

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санкт-петербург, сша, россия, стив уиткофф, владимир путин