https://ria.ru/20250411/uitkoff-2010800476.html

Песков заявил, что спецпосланник Уиткофф в третий раз приезжает в Россию

Песков заявил, что спецпосланник Уиткофф в третий раз приезжает в Россию - РИА Новости, 11.04.2025

Песков заявил, что спецпосланник Уиткофф в третий раз приезжает в Россию

Нынешний визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа является его третьим приездом в Россию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T18:53:00+03:00

2025-04-11T18:53:00+03:00

2025-04-11T18:53:00+03:00

политика

россия

санкт-петербург

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Нынешний визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа является его третьим приездом в Россию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Встречи не были секретами, это третий приезд Уиткоффа в нашу страну. Два раза он приезжал в Москву, сегодня в Санкт-Петербург. Собственно, первое рукопожатие – совершенно нормально это показать, все-таки уже не в первый раз встречаются", - сказал Песков тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, почему в Кремле было принято решение опубликовать первые кадры встречи президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа. Путин в пятницу в Санкт-Петербурге проводит встречу с Уиткоффом.

https://ria.ru/20250411/tramp-2010772923.html

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санкт-петербург

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политика, россия, санкт-петербург, сша, стив уиткофф, дмитрий песков, владимир путин