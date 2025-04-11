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Песков заявил, что спецпосланник Уиткофф в третий раз приезжает в Россию - РИА Новости, 11.04.2025
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18:53 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/uitkoff-2010800476.html
Песков заявил, что спецпосланник Уиткофф в третий раз приезжает в Россию
Песков заявил, что спецпосланник Уиткофф в третий раз приезжает в Россию - РИА Новости, 11.04.2025
Песков заявил, что спецпосланник Уиткофф в третий раз приезжает в Россию
Нынешний визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа является его третьим приездом в Россию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T18:53:00+03:00
2025-04-11T18:53:00+03:00
политика
россия
санкт-петербург
сша
стив уиткофф
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Нынешний визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа является его третьим приездом в Россию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Встречи не были секретами, это третий приезд Уиткоффа в нашу страну. Два раза он приезжал в Москву, сегодня в Санкт-Петербург. Собственно, первое рукопожатие – совершенно нормально это показать, все-таки уже не в первый раз встречаются", - сказал Песков тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, почему в Кремле было принято решение опубликовать первые кадры встречи президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа. Путин в пятницу в Санкт-Петербурге проводит встречу с Уиткоффом.
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политика, россия, санкт-петербург, сша, стив уиткофф, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Санкт-Петербург, США, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков заявил, что спецпосланник Уиткофф в третий раз приезжает в Россию

Песков: визит спецпосланника США Уиткоффа является его третьим приездом в Россию

© AP Photo / Alex BrandonСпециальный посланник США Стив Уиткофф
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Специальный посланник США Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Нынешний визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа является его третьим приездом в Россию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Встречи не были секретами, это третий приезд Уиткоффа в нашу страну. Два раза он приезжал в Москву, сегодня в Санкт-Петербург. Собственно, первое рукопожатие – совершенно нормально это показать, все-таки уже не в первый раз встречаются", - сказал Песков тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, почему в Кремле было принято решение опубликовать первые кадры встречи президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа.
Путин в пятницу в Санкт-Петербурге проводит встречу с Уиткоффом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
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Вчера, 16:44
 
ПолитикаРоссияСанкт-ПетербургСШАСтив УиткоффДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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