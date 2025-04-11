https://ria.ru/20250411/uitkoff-2010781213.html

Уиткофф встретился с главным раввином Петербурга

Уиткофф встретился с главным раввином Петербурга - РИА Новости, 11.04.2025

Уиткофф встретился с главным раввином Петербурга

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, который в пятницу побывал в Большой Хоральной синагоге Санкт-Петербурга, встретился там с главным раввином... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T17:17:00+03:00

2025-04-11T17:17:00+03:00

2025-04-11T17:34:00+03:00

религия

санкт-петербург

сша

стив уиткофф

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, который в пятницу побывал в Большой Хоральной синагоге Санкт-Петербурга, встретился там с главным раввином Петербурга Менахемом Певзнером, спецпосланнику вручили мацу и кошерное вино в преддверии Песаха, сообщила синагога. "В Большой Хоральной синагоге Петербурга побывал с визитом специальный посланник президента США Стивен Уиткофф. Он встретился с... главным раввином Петербурга М. М. Певзнером (Менахем-Мендл Певзнер – ред.) и председателем общины М. Д. Грубаргом (председатель еврейской общины Петербурга Марк Грубарг – ред.)... Главы общины вручили высокому гостю мацу и кошерное вино", – говорится в сообщении. Как отмечается, встреча прошла "в теплой доброжелательной обстановке" в преддверии Песаха, празднование которого является одной из центральных дат еврейского календаря. "Председатель общины побеседовал с г-ном Уиткоффом о недельной главе Торы "Цав" и предложил ему "при возможности задержаться на денек и отпраздновать пасхальный седер вместе с еврейской общиной", – рассказали в синагоге. На встрече помимо Уиткоффа присутствовали также его супруга и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, сша, стив уиткофф, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций