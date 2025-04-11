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Уиткофф встретился с главным раввином Петербурга - РИА Новости, 11.04.2025
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Религия
 
17:17 11.04.2025 (обновлено: 17:34 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/uitkoff-2010781213.html
Уиткофф встретился с главным раввином Петербурга
Уиткофф встретился с главным раввином Петербурга - РИА Новости, 11.04.2025
Уиткофф встретился с главным раввином Петербурга
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, который в пятницу побывал в Большой Хоральной синагоге Санкт-Петербурга, встретился там с главным раввином... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T17:17:00+03:00
2025-04-11T17:34:00+03:00
религия
санкт-петербург
сша
стив уиткофф
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, который в пятницу побывал в Большой Хоральной синагоге Санкт-Петербурга, встретился там с главным раввином Петербурга Менахемом Певзнером, спецпосланнику вручили мацу и кошерное вино в преддверии Песаха, сообщила синагога. "В Большой Хоральной синагоге Петербурга побывал с визитом специальный посланник президента США Стивен Уиткофф. Он встретился с... главным раввином Петербурга М. М. Певзнером (Менахем-Мендл Певзнер – ред.) и председателем общины М. Д. Грубаргом (председатель еврейской общины Петербурга Марк Грубарг – ред.)... Главы общины вручили высокому гостю мацу и кошерное вино", – говорится в сообщении. Как отмечается, встреча прошла "в теплой доброжелательной обстановке" в преддверии Песаха, празднование которого является одной из центральных дат еврейского календаря. "Председатель общины побеседовал с г-ном Уиткоффом о недельной главе Торы "Цав" и предложил ему "при возможности задержаться на денек и отпраздновать пасхальный седер вместе с еврейской общиной", – рассказали в синагоге. На встрече помимо Уиткоффа присутствовали также его супруга и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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санкт-петербург, сша, стив уиткофф, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Религия, Санкт-Петербург, США, Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Уиткофф встретился с главным раввином Петербурга

Главный раввин Петербурга вручил спецпосланнику Трампа мацу и кошерное вино

© РИА Новости / Пресс-служба Синагоги | Перейти в медиабанкСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф в Большой Хоральной Синагоге Санкт-Петербурга
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в Большой Хоральной Синагоге Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Синагоги
Перейти в медиабанк
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в Большой Хоральной Синагоге Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, который в пятницу побывал в Большой Хоральной синагоге Санкт-Петербурга, встретился там с главным раввином Петербурга Менахемом Певзнером, спецпосланнику вручили мацу и кошерное вино в преддверии Песаха, сообщила синагога.
"В Большой Хоральной синагоге Петербурга побывал с визитом специальный посланник президента США Стивен Уиткофф. Он встретился с... главным раввином Петербурга М. М. Певзнером (Менахем-Мендл Певзнер – ред.) и председателем общины М. Д. Грубаргом (председатель еврейской общины Петербурга Марк Грубарг – ред.)... Главы общины вручили высокому гостю мацу и кошерное вино", – говорится в сообщении.
Как отмечается, встреча прошла "в теплой доброжелательной обстановке" в преддверии Песаха, празднование которого является одной из центральных дат еврейского календаря.
"Председатель общины побеседовал с г-ном Уиткоффом о недельной главе Торы "Цав" и предложил ему "при возможности задержаться на денек и отпраздновать пасхальный седер вместе с еврейской общиной", – рассказали в синагоге.
На встрече помимо Уиткоффа присутствовали также его супруга и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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