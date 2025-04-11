Уиткофф встретился с главным раввином Петербурга
Главный раввин Петербурга вручил спецпосланнику Трампа мацу и кошерное вино
© РИА Новости / Пресс-служба Синагоги | Перейти в медиабанкСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф в Большой Хоральной Синагоге Санкт-Петербурга
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в Большой Хоральной Синагоге Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, который в пятницу побывал в Большой Хоральной синагоге Санкт-Петербурга, встретился там с главным раввином Петербурга Менахемом Певзнером, спецпосланнику вручили мацу и кошерное вино в преддверии Песаха, сообщила синагога.
"В Большой Хоральной синагоге Петербурга побывал с визитом специальный посланник президента США Стивен Уиткофф. Он встретился с... главным раввином Петербурга М. М. Певзнером (Менахем-Мендл Певзнер – ред.) и председателем общины М. Д. Грубаргом (председатель еврейской общины Петербурга Марк Грубарг – ред.)... Главы общины вручили высокому гостю мацу и кошерное вино", – говорится в сообщении.
Как отмечается, встреча прошла "в теплой доброжелательной обстановке" в преддверии Песаха, празднование которого является одной из центральных дат еврейского календаря.
"Председатель общины побеседовал с г-ном Уиткоффом о недельной главе Торы "Цав" и предложил ему "при возможности задержаться на денек и отпраздновать пасхальный седер вместе с еврейской общиной", – рассказали в синагоге.
На встрече помимо Уиткоффа присутствовали также его супруга и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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