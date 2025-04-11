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Спецпосланник Трампа посетил Исаакиевский собор в Петербурге - РИА Новости, 11.04.2025
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17:16 11.04.2025 (обновлено: 17:23 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/uitkoff-2010780767.html
Спецпосланник Трампа посетил Исаакиевский собор в Петербурге
Спецпосланник Трампа посетил Исаакиевский собор в Петербурге - РИА Новости, 11.04.2025
Спецпосланник Трампа посетил Исаакиевский собор в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф посетил Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.04.2025
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сша
санкт-петербург
стив уиткофф
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф посетил Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор"."Да, он посетил Исаакиевский собор. Для него провели экскурсию", - сказал собеседник агентства.Ранее Уиткофф побывал в Большой Хоральной синагоге Санкт-Петербурга, где встретился с главным раввином Петербурга Менахемом Певзнером. Спецпосланнику вручили мацу и кошерное вино в преддверии Песаха.
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сша, санкт-петербург, стив уиткофф, россия
США, Санкт-Петербург, Стив Уиткофф, Россия
Спецпосланник Трампа посетил Исаакиевский собор в Петербурге

Спецпосланник президента США Уиткофф посетил Исаакиевский собор в Петербурге

© AP Photo / Alex BrandonСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Стив Уиткофф. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф посетил Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".
"Да, он посетил Исаакиевский собор. Для него провели экскурсию", - сказал собеседник агентства.
Ранее Уиткофф побывал в Большой Хоральной синагоге Санкт-Петербурга, где встретился с главным раввином Петербурга Менахемом Певзнером. Спецпосланнику вручили мацу и кошерное вино в преддверии Песаха.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в Большой Хоральной Синагоге Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Уиткофф встретился с главным раввином Петербурга
Вчера, 17:17
 
СШАСанкт-ПетербургСтив УиткоффРоссия
 
 
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