https://ria.ru/20250411/uitkoff-2010780767.html
Спецпосланник Трампа посетил Исаакиевский собор в Петербурге
Спецпосланник Трампа посетил Исаакиевский собор в Петербурге - РИА Новости, 11.04.2025
Спецпосланник Трампа посетил Исаакиевский собор в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф посетил Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T17:16:00+03:00
2025-04-11T17:16:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф посетил Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор"."Да, он посетил Исаакиевский собор. Для него провели экскурсию", - сказал собеседник агентства.Ранее Уиткофф побывал в Большой Хоральной синагоге Санкт-Петербурга, где встретился с главным раввином Петербурга Менахемом Певзнером. Спецпосланнику вручили мацу и кошерное вино в преддверии Песаха.
https://ria.ru/20250411/uitkoff-2010781213.html
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сша, санкт-петербург, стив уиткофф, россия
США, Санкт-Петербург, Стив Уиткофф, Россия
Спецпосланник Трампа посетил Исаакиевский собор в Петербурге
Спецпосланник президента США Уиткофф посетил Исаакиевский собор в Петербурге