https://ria.ru/20250411/uitkoff-2010753350.html

Уиткофф посетил синагогу в Санкт-Петербурге

Уиткофф посетил синагогу в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 11.04.2025

Уиткофф посетил синагогу в Санкт-Петербурге

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в пятницу нанес визит в Большую хоральную синагогу в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе синагоги. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T15:35:00+03:00

2025-04-11T15:35:00+03:00

2025-04-11T16:00:00+03:00

религия

санкт-петербург

стив уиткофф

российский фонд прямых инвестиций

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в пятницу нанес визит в Большую хоральную синагогу в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе синагоги."Факт визита подтверждаю. Подробности будут позже", – сказала собеседница агентства.Ранее встречу с Уиткоффом провел спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Уиткофф прилетел в Россию в пятницу.

https://ria.ru/20250411/peskov-2010750356.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций, россия, кирилл дмитриев, сша