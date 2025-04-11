https://ria.ru/20250411/uitkoff-2010753350.html
Уиткофф посетил синагогу в Санкт-Петербурге
Уиткофф посетил синагогу в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 11.04.2025
Уиткофф посетил синагогу в Санкт-Петербурге
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в пятницу нанес визит в Большую хоральную синагогу в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе синагоги. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T15:35:00+03:00
2025-04-11T15:35:00+03:00
2025-04-11T16:00:00+03:00
религия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в пятницу нанес визит в Большую хоральную синагогу в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе синагоги."Факт визита подтверждаю. Подробности будут позже", – сказала собеседница агентства.Ранее встречу с Уиткоффом провел спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Уиткофф прилетел в Россию в пятницу.
https://ria.ru/20250411/peskov-2010750356.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций, россия, кирилл дмитриев, сша
Религия, Санкт-Петербург, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций, Россия, Кирилл Дмитриев, США
Уиткофф посетил синагогу в Санкт-Петербурге
Спецпосланник Трампа Уиткофф посетил Большую хоральную синагогу в Петербурге