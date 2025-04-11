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Уиткофф посетил синагогу в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 11.04.2025
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Религия
 
15:35 11.04.2025 (обновлено: 16:00 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/uitkoff-2010753350.html
Уиткофф посетил синагогу в Санкт-Петербурге
Уиткофф посетил синагогу в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 11.04.2025
Уиткофф посетил синагогу в Санкт-Петербурге
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в пятницу нанес визит в Большую хоральную синагогу в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе синагоги. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T15:35:00+03:00
2025-04-11T16:00:00+03:00
религия
санкт-петербург
стив уиткофф
российский фонд прямых инвестиций
россия
кирилл дмитриев
сша
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в пятницу нанес визит в Большую хоральную синагогу в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе синагоги."Факт визита подтверждаю. Подробности будут позже", – сказала собеседница агентства.Ранее встречу с Уиткоффом провел спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Уиткофф прилетел в Россию в пятницу.
https://ria.ru/20250411/peskov-2010750356.html
санкт-петербург
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санкт-петербург, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций, россия, кирилл дмитриев, сша
Религия, Санкт-Петербург, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций, Россия, Кирилл Дмитриев, США
Уиткофф посетил синагогу в Санкт-Петербурге

Спецпосланник Трампа Уиткофф посетил Большую хоральную синагогу в Петербурге

© AP Photo / Alex BrandonСпециальный посланник США Стив Уиткофф
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Специальный посланник США Стив Уиткофф. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в пятницу нанес визит в Большую хоральную синагогу в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе синагоги.
"Факт визита подтверждаю. Подробности будут позже", – сказала собеседница агентства.
Ранее встречу с Уиткоффом провел спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Уиткофф прилетел в Россию в пятницу.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Путин проведет встречу с Уиткоффом
Вчера, 15:24
 
РелигияСанкт-ПетербургСтив УиткоффРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияКирилл ДмитриевСША
 
 
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