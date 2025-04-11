Политолог предположил, почему участились визиты Уиткоффа в Россию
Политолог Блохин: Уиткофф может готовить Россию и Украину к переговорам
© AP Photo / Alex BrandonСпециальный посланник США Стив Уиткофф
© AP Photo / Alex Brandon
Специальный посланник США Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф своими визитами и "челночной дипломатией" может готовить Россию и Украину к переговорам, поделился мнением с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Спецпосланник Уиткофф прилетел в пятницу в Россию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Уиткофф сейчас пытается практиковать тот опыт, который использовал (экс-госсекретарь США Генри) Киссинджер с челночной дипломатией. То он ездит на Украину, то к нам, то возвращается к Трампу, исходя из того, что между Россией и Украиной существует высокий уровень конфронтации, он такими опосредованными шагами сближает позицию двух сторон. Очевидно, что, скорее всего, готовит стороны к переговорам", - сказал Блохин.
Он отметил, что на переговорах РФ и США обсуждается работа дипмиссий, так как для решения возникших проблем в отношениях между двумя странами нужно функционирование посольств, торговых представительств.
Говоря о том, возможны ли визиты в США представителей российского руководства на фоне уже не первого визита Уиткоффа в РФ, эксперт отметил, что "ничего нельзя исключать", а в ходе таких визитов может обсуждаться не только Украина, но и вопрос снятия антироссийских санкций.
США и Россия в четверг в Стамбуле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций.
Посол России в США Александр Дарчиев по итогам переговоров заявил журналистам, что они прошли в позитивной атмосфере и позволили продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств обеих стран.
Слуцкий оценил значение переговоров России и США в Стамбуле
10 апреля, 22:15