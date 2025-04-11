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В Турции оценили вероятность визита Трампа в страну - РИА Новости, 11.04.2025
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21:29 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/tramp-2010815252.html
В Турции оценили вероятность визита Трампа в страну
В Турции оценили вероятность визита Трампа в страну - РИА Новости, 11.04.2025
В Турции оценили вероятность визита Трампа в страну
Вероятность визита президента США Дональда Трампа в Турцию имеется, но конкретные сроки не определены, сообщил РИА Новости источник в администрации президента... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T21:29:00+03:00
2025-04-11T21:29:00+03:00
в мире
турция
сша
саудовская аравия
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
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АНТАЛЬЯ, 11 апр - РИА Новости. Вероятность визита президента США Дональда Трампа в Турцию имеется, но конкретные сроки не определены, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции. Трамп в следующем месяце может отправиться с визитом в Турцию, Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, сообщила в четверг журналист CNN со ссылкой на источники в Белом доме. Однако финального решения по поводу поездки еще не было принято, отмечают источники CNN. "Такая вероятность есть. Как и есть вероятность визита господина президента (Турции Реджепа Тайипа Эрдогана) в США. О конкретных сроках того или иного визита нет информации", - сообщил собеседник агентства в кулуарах дипломатического форума в Анталье.
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в мире, турция, сша, саудовская аравия, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции оценили вероятность визита Трампа в страну

Администрации Эрдогана: вероятность визита Трампа в Турцию есть

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 11 апр - РИА Новости. Вероятность визита президента США Дональда Трампа в Турцию имеется, но конкретные сроки не определены, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции.
Трамп в следующем месяце может отправиться с визитом в Турцию, Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, сообщила в четверг журналист CNN со ссылкой на источники в Белом доме. Однако финального решения по поводу поездки еще не было принято, отмечают источники CNN.
"Такая вероятность есть. Как и есть вероятность визита господина президента (Турции Реджепа Тайипа Эрдогана) в США. О конкретных сроках того или иного визита нет информации", - сообщил собеседник агентства в кулуарах дипломатического форума в Анталье.
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В миреТурцияСШАСаудовская АравияДональд ТрампРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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