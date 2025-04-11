https://ria.ru/20250411/tramp-2010815252.html
В Турции оценили вероятность визита Трампа в страну
В Турции оценили вероятность визита Трампа в страну - РИА Новости, 11.04.2025
В Турции оценили вероятность визита Трампа в страну
Вероятность визита президента США Дональда Трампа в Турцию имеется, но конкретные сроки не определены, сообщил РИА Новости источник в администрации президента... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T21:29:00+03:00
2025-04-11T21:29:00+03:00
2025-04-11T21:29:00+03:00
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АНТАЛЬЯ, 11 апр - РИА Новости. Вероятность визита президента США Дональда Трампа в Турцию имеется, но конкретные сроки не определены, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции. Трамп в следующем месяце может отправиться с визитом в Турцию, Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, сообщила в четверг журналист CNN со ссылкой на источники в Белом доме. Однако финального решения по поводу поездки еще не было принято, отмечают источники CNN. "Такая вероятность есть. Как и есть вероятность визита господина президента (Турции Реджепа Тайипа Эрдогана) в США. О конкретных сроках того или иного визита нет информации", - сообщил собеседник агентства в кулуарах дипломатического форума в Анталье.
https://ria.ru/20250316/turtsiya-2005350602.html
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в мире, турция, сша, саудовская аравия, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции оценили вероятность визита Трампа в страну
Администрации Эрдогана: вероятность визита Трампа в Турцию есть