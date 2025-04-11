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Прощание с Пашей Техником обернулось драками и скандалами - РИА Новости, 11.04.2025
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Шоубиз
 
15:18 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/tekhnik-2010747759.html
Прощание с Пашей Техником обернулось драками и скандалами
Прощание с Пашей Техником обернулось драками и скандалами - РИА Новости, 11.04.2025
Прощание с Пашей Техником обернулось драками и скандалами
Павел Ивлев, более известный как Паша Техник, был одним из самых противоречивых героев русского андеграунд-рэпа. Его имя связывали с тюрьмами, наркотиками,... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T15:18:00+03:00
2025-04-11T15:18:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Павел Ивлев, более известный как Паша Техник, был одним из самых противоречивых героев русского андеграунд-рэпа. Его имя связывали с тюрьмами, наркотиками, черным юмором и резонансными скандалами. Даже его похороны не обошлись без эксцессов. Что же там творилось?Сотни фанатовПроводить в последний путь Техника пришли более тысячи человек - поклонники, родные, друзья рэпера, среди них родители Техника, его бывшая жена Карицкая, директор Марк Яровный, Лука Сафронов-Затравкин, рэперы Metox (Алексей Самсонов) и Птаха (Давид Нуриев) и другие.Поклонники рэпера, подняв вверх цветы, на протяжении всей церемонии скандировали "Паша Техник!" у входа в храм. За территорией церкви собрались огромные очереди из желающих проститься с Техником, многие пытались перелезть через забор, чтобы попасть на территорию. Сотрудники правоохранительных органов дежурили у места прощания, позднее приехал ОМОН. Толпу призывали вести себя тише и спокойнее.Как только с территории храма выехала машина с гробом Паши Техника, толпа начала скандировать его имя. После прощания рэпера похоронят на Николо-Архангельском кладбище.Как сообщает телеграм-канал Mash, силовики задерживали особо рьяных фанатов. Некоторые из пришедших школьников полезли на ограду храма. Кого-то полицейские снимали с деревьев. Внутри церкви люди толкались за место в очереди. А снаружи были драки за парковку. Движение на прилегающей Солдатской улице затруднено из-за толпы. Путь в андеграунд: песни про смерть и наркотикиПавел родился 1 июля в 1984 году. Его мама была бухгалтером, папа - торговым представителем. Еще в подростковом возрасте он начал слушать хип-хоп и рэп-группы Bad Balance, D.O.B., Рабы Лампы.Позже в 2002 году Паша основал свою группу Kunteynir, которая выпускала андеграунд-рэп. В этот период он зарегистрировал псевдоним, сделавший его известным. С той поры он Паша Техник.Тексты Kunteynir были посвящены наркотикам и правой идеологии, благодаря чему группа быстро стала культовой в российской рэп-среде. Однако наркотическая зависимость Техника сделала его гораздо более популярным нежели, чем музыкальная деятельность - во многом из-за бредовых заявлений, ставших мемами.Между славой и саморазрушениемИз-за проблем Паши с наркотиками группа несколько раз распадалась. В первый раз это случилось в 2008 году из-за тюремного срока Техника. Его обвиняли в хранении и распространении наркотических веществ. После освобождения Павел снова собрал группу в 2013 году.Помимо рэп-карьеры Техник стал популярным на платформах YouTube и во "ВКонтакте". Он принял участие в Versus Battle в маске гориллы и без подготовки зачитал фристайл со словами "Вы же знаете, за кем стоит андеграунд". Провокационное поведение сделало Павла интернет-мемом.В 2016 году Kunteynir выпустил мини-альбом "Последняя запись", после чего группа распалась. Для музыканта это стало отличной возможностью для запуска сольной карьеры. Он записал совместные треки с рэпером Федуком, а в его клипах снимался актер Владимир Епифанцев.На публичных выступлениях Техник зачастую был пьяным или под наркотиками.Проблемы с закономВ декабре 2019 года Ивлев был лишён водительских прав на год и семь месяцев и оштрафован на 30 тысяч рублей за ДТП в состоянии алкогольного опьянении. В 2020 году Павел получил 11 месяцев лишения свободы за повторное вождение в состоянии опьянения.В 2023 году его арестовали на 13 суток за демонстрацию нацистской символики из-за старой татуировки со свастикой. В 2024 году Фрунзенский районный суд города Владимира признал рэпера виновным в пропаганде наркотиков. Ивлева обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.В феврале 2025 года бывшая жена Паши Техника Карина Мельничук обвинила его в избиении общего сына - Ивана. Музыкант обвинения отрицал и считал, что это способ вытянуть из него деньги.Без счастливого концаВ конце марта 2025 года рэпер был госпитализирован в Тайланде. Рэпер впал в кому. Пневмония поразила его легкие на 100%, из-за чего он был подключен к аппарату ИВЛ. Ему диагностировали пневмонию, сепсис, полиорганную недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром и острое повреждение почек.4 апреля музыкант пережил клиническую смерть. В России был организован сбор средств, чтобы доставить Техника из Пхукета в Бангкок. Однако 5 апреля рэпер скончался. По разным версиям причиной смерти могли стать бактериальная пневмония или полиорганная недостаточность - на фоне приема наркотиков.
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владимир, таиланд, россия, павел ивлев, давид нуриев, владимир епифанцев, омон россии
Шоубиз, Владимир, Таиланд, Россия, Павел Ивлев, Давид Нуриев, Владимир Епифанцев, ОМОН России

Прощание с Пашей Техником обернулось драками и скандалами

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с рэпером Пашей Техником
Церемония прощания с рэпером Пашей Техником - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Павел Ивлев, более известный как Паша Техник, был одним из самых противоречивых героев русского андеграунд-рэпа. Его имя связывали с тюрьмами, наркотиками, черным юмором и резонансными скандалами. Даже его похороны не обошлись без эксцессов. Что же там творилось?

Сотни фанатов

Проводить в последний путь Техника пришли более тысячи человек - поклонники, родные, друзья рэпера, среди них родители Техника, его бывшая жена Карицкая, директор Марк Яровный, Лука Сафронов-Затравкин, рэперы Metox (Алексей Самсонов) и Птаха (Давид Нуриев) и другие.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПоклонники рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) возле храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Поклонники рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) возле храма Петра и Павла в Лефортово в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Поклонники рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) возле храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Поклонники рэпера, подняв вверх цветы, на протяжении всей церемонии скандировали "Паша Техник!" у входа в храм. За территорией церкви собрались огромные очереди из желающих проститься с Техником, многие пытались перелезть через забор, чтобы попасть на территорию. Сотрудники правоохранительных органов дежурили у места прощания, позднее приехал ОМОН. Толпу призывали вести себя тише и спокойнее.
Как только с территории храма выехала машина с гробом Паши Техника, толпа начала скандировать его имя. После прощания рэпера похоронят на Николо-Архангельском кладбище.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время церемонии прощания с рэпером Пашей Техником (настоящее имя – Павел Ивлев) возле храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Сотрудник полиции во время церемонии прощания с рэпером Пашей Техником (настоящее имя – Павел Ивлев) возле храма Петра и Павла в Лефортово в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудник полиции во время церемонии прощания с рэпером Пашей Техником (настоящее имя – Павел Ивлев) возле храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Как сообщает телеграм-канал Mash, силовики задерживали особо рьяных фанатов. Некоторые из пришедших школьников полезли на ограду храма. Кого-то полицейские снимали с деревьев.
Внутри церкви люди толкались за место в очереди. А снаружи были драки за парковку. Движение на прилегающей Солдатской улице затруднено из-за толпы.

Путь в андеграунд: песни про смерть и наркотики

Павел родился 1 июля в 1984 году. Его мама была бухгалтером, папа - торговым представителем. Еще в подростковом возрасте он начал слушать хип-хоп и рэп-группы Bad Balance, D.O.B., Рабы Лампы.
Позже в 2002 году Паша основал свою группу Kunteynir, которая выпускала андеграунд-рэп. В этот период он зарегистрировал псевдоним, сделавший его известным. С той поры он Паша Техник.
© Фото : @techniquepashaliveРэпер Паша Техник
Рэпер Паша Техник - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : @techniquepashalive
Рэпер Паша Техник
Тексты Kunteynir были посвящены наркотикам и правой идеологии, благодаря чему группа быстро стала культовой в российской рэп-среде. Однако наркотическая зависимость Техника сделала его гораздо более популярным нежели, чем музыкальная деятельность - во многом из-за бредовых заявлений, ставших мемами.

Между славой и саморазрушением

Из-за проблем Паши с наркотиками группа несколько раз распадалась. В первый раз это случилось в 2008 году из-за тюремного срока Техника. Его обвиняли в хранении и распространении наркотических веществ. После освобождения Павел снова собрал группу в 2013 году.
© Фото : @techniquepashaliveРэпер Паша Техник
Рэпер Паша Техник - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : @techniquepashalive
Рэпер Паша Техник
Помимо рэп-карьеры Техник стал популярным на платформах YouTube и во "ВКонтакте". Он принял участие в Versus Battle в маске гориллы и без подготовки зачитал фристайл со словами "Вы же знаете, за кем стоит андеграунд". Провокационное поведение сделало Павла интернет-мемом.
В 2016 году Kunteynir выпустил мини-альбом "Последняя запись", после чего группа распалась. Для музыканта это стало отличной возможностью для запуска сольной карьеры. Он записал совместные треки с рэпером Федуком, а в его клипах снимался актер Владимир Епифанцев.
На публичных выступлениях Техник зачастую был пьяным или под наркотиками.

Проблемы с законом

В декабре 2019 года Ивлев был лишён водительских прав на год и семь месяцев и оштрафован на 30 тысяч рублей за ДТП в состоянии алкогольного опьянении. В 2020 году Павел получил 11 месяцев лишения свободы за повторное вождение в состоянии опьянения.
© @techniquepashaliveРэпер Паша Техник
Рэпер Паша Техник - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© @techniquepashalive
Рэпер Паша Техник
В 2023 году его арестовали на 13 суток за демонстрацию нацистской символики из-за старой татуировки со свастикой.
В 2024 году Фрунзенский районный суд города Владимира признал рэпера виновным в пропаганде наркотиков. Ивлева обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.
В феврале 2025 года бывшая жена Паши Техника Карина Мельничук обвинила его в избиении общего сына - Ивана. Музыкант обвинения отрицал и считал, что это способ вытянуть из него деньги.
© Фото : Московские суды общей юрисдикцииРэпер Паша Техник в Тверском районном суде
Рэпер Паша Техник в Тверском районном суде - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : Московские суды общей юрисдикции
Рэпер Паша Техник в Тверском районном суде

Без счастливого конца

В конце марта 2025 года рэпер был госпитализирован в Тайланде. Рэпер впал в кому. Пневмония поразила его легкие на 100%, из-за чего он был подключен к аппарату ИВЛ. Ему диагностировали пневмонию, сепсис, полиорганную недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром и острое повреждение почек.
© @techniquepashaliveРэпер Паша Техник
Рэпер Паша Техник - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© @techniquepashalive
Рэпер Паша Техник
4 апреля музыкант пережил клиническую смерть. В России был организован сбор средств, чтобы доставить Техника из Пхукета в Бангкок. Однако 5 апреля рэпер скончался. По разным версиям причиной смерти могли стать бактериальная пневмония или полиорганная недостаточность - на фоне приема наркотиков.
 
ШоубизВладимирТаиландРоссияПавел ИвлевДавид НуриевВладимир ЕпифанцевОМОН России
 
 
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