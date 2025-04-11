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Прощание с Пашей Техником обернулось драками и скандалами

Прощание с Пашей Техником обернулось драками и скандалами - РИА Новости, 11.04.2025

Прощание с Пашей Техником обернулось драками и скандалами

Павел Ивлев, более известный как Паша Техник, был одним из самых противоречивых героев русского андеграунд-рэпа. Его имя связывали с тюрьмами, наркотиками,... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T15:18:00+03:00

2025-04-11T15:18:00+03:00

2025-04-11T15:18:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Павел Ивлев, более известный как Паша Техник, был одним из самых противоречивых героев русского андеграунд-рэпа. Его имя связывали с тюрьмами, наркотиками, черным юмором и резонансными скандалами. Даже его похороны не обошлись без эксцессов. Что же там творилось?Сотни фанатовПроводить в последний путь Техника пришли более тысячи человек - поклонники, родные, друзья рэпера, среди них родители Техника, его бывшая жена Карицкая, директор Марк Яровный, Лука Сафронов-Затравкин, рэперы Metox (Алексей Самсонов) и Птаха (Давид Нуриев) и другие.Поклонники рэпера, подняв вверх цветы, на протяжении всей церемонии скандировали "Паша Техник!" у входа в храм. За территорией церкви собрались огромные очереди из желающих проститься с Техником, многие пытались перелезть через забор, чтобы попасть на территорию. Сотрудники правоохранительных органов дежурили у места прощания, позднее приехал ОМОН. Толпу призывали вести себя тише и спокойнее.Как только с территории храма выехала машина с гробом Паши Техника, толпа начала скандировать его имя. После прощания рэпера похоронят на Николо-Архангельском кладбище.Как сообщает телеграм-канал Mash, силовики задерживали особо рьяных фанатов. Некоторые из пришедших школьников полезли на ограду храма. Кого-то полицейские снимали с деревьев. Внутри церкви люди толкались за место в очереди. А снаружи были драки за парковку. Движение на прилегающей Солдатской улице затруднено из-за толпы. Путь в андеграунд: песни про смерть и наркотикиПавел родился 1 июля в 1984 году. Его мама была бухгалтером, папа - торговым представителем. Еще в подростковом возрасте он начал слушать хип-хоп и рэп-группы Bad Balance, D.O.B., Рабы Лампы.Позже в 2002 году Паша основал свою группу Kunteynir, которая выпускала андеграунд-рэп. В этот период он зарегистрировал псевдоним, сделавший его известным. С той поры он Паша Техник.Тексты Kunteynir были посвящены наркотикам и правой идеологии, благодаря чему группа быстро стала культовой в российской рэп-среде. Однако наркотическая зависимость Техника сделала его гораздо более популярным нежели, чем музыкальная деятельность - во многом из-за бредовых заявлений, ставших мемами.Между славой и саморазрушениемИз-за проблем Паши с наркотиками группа несколько раз распадалась. В первый раз это случилось в 2008 году из-за тюремного срока Техника. Его обвиняли в хранении и распространении наркотических веществ. После освобождения Павел снова собрал группу в 2013 году.Помимо рэп-карьеры Техник стал популярным на платформах YouTube и во "ВКонтакте". Он принял участие в Versus Battle в маске гориллы и без подготовки зачитал фристайл со словами "Вы же знаете, за кем стоит андеграунд". Провокационное поведение сделало Павла интернет-мемом.В 2016 году Kunteynir выпустил мини-альбом "Последняя запись", после чего группа распалась. Для музыканта это стало отличной возможностью для запуска сольной карьеры. Он записал совместные треки с рэпером Федуком, а в его клипах снимался актер Владимир Епифанцев.На публичных выступлениях Техник зачастую был пьяным или под наркотиками.Проблемы с закономВ декабре 2019 года Ивлев был лишён водительских прав на год и семь месяцев и оштрафован на 30 тысяч рублей за ДТП в состоянии алкогольного опьянении. В 2020 году Павел получил 11 месяцев лишения свободы за повторное вождение в состоянии опьянения.В 2023 году его арестовали на 13 суток за демонстрацию нацистской символики из-за старой татуировки со свастикой. В 2024 году Фрунзенский районный суд города Владимира признал рэпера виновным в пропаганде наркотиков. Ивлева обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.В феврале 2025 года бывшая жена Паши Техника Карина Мельничук обвинила его в избиении общего сына - Ивана. Музыкант обвинения отрицал и считал, что это способ вытянуть из него деньги.Без счастливого концаВ конце марта 2025 года рэпер был госпитализирован в Тайланде. Рэпер впал в кому. Пневмония поразила его легкие на 100%, из-за чего он был подключен к аппарату ИВЛ. Ему диагностировали пневмонию, сепсис, полиорганную недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром и острое повреждение почек.4 апреля музыкант пережил клиническую смерть. В России был организован сбор средств, чтобы доставить Техника из Пхукета в Бангкок. Однако 5 апреля рэпер скончался. По разным версиям причиной смерти могли стать бактериальная пневмония или полиорганная недостаточность - на фоне приема наркотиков.

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владимир, таиланд, россия, павел ивлев, давид нуриев, владимир епифанцев, омон россии