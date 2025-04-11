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Татарстан в 2025 году выделит мамам на селе при рождении детей 200 млн руб - РИА Новости, 11.04.2025
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Республика Татарстан
 
14:20 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/tatarstan-2010723499.html
Татарстан в 2025 году выделит мамам на селе при рождении детей 200 млн руб
Татарстан в 2025 году выделит мамам на селе при рождении детей 200 млн руб - РИА Новости, 11.04.2025
Татарстан в 2025 году выделит мамам на селе при рождении детей 200 млн руб
Татарстан в 2025 году выделит более 203 миллионов рублей на поддержку молодых мам на селе при рождении детей в рамках нацпроекта "Семья", сообщили РИА Новости в РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T14:20:00+03:00
2025-04-11T14:20:00+03:00
республика татарстан
рустам минниханов
нацпроекты
поддержка
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КАЗАНЬ, 11 апр – РИА Новости. Татарстан в 2025 году выделит более 203 миллионов рублей на поддержку молодых мам на селе при рождении детей в рамках нацпроекта "Семья", сообщили РИА Новости в министерстве труда, занятости и социальной защиты Татарстана. В Татарстане с 2018 года по инициативе главы республики Рустама Минниханова реализуется уникальная демографическая мера поддержки - женщинам, проживающим в сельской местности не менее трех лет, предоставляется единовременная выплата: при рождении первого ребенка до 25 лет выплачивается 50 тысяч рублей, при рождении третьего и каждого последующего ребенка до 29 лет - 100 тысяч рублей. "С 2018 по 2024 годы на эти цели направлено 832,4 миллиона рублей, в том числе в 2024 году - 92,7 миллиона рублей. План на 2025 год – 203,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении. На сегодняшний день выплаты назначены уже почти 11,9 тысячи женщин, родившим первенца, и 2,6 тысячи женщин, в чьих семьях родился третий или последующий ребенок. Данная республиканская мера социальной поддержки реализуется в рамках национального проекта "Семья" и позволяет молодым мамам получать дополнительную финансовую помощь, не подтверждая уровень своих доходов или имущественное положение. Ранее министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова отмечала в интервью РИА Новости, что данная мера поддержки помогла сохранить уровень первых рождений на селе в Татарстане. По ее словам, сегодня стоит задача сдвинуть влево ситуацию с рождением и первого ребенка, и последующих, потому что в настоящее время средний возраст рождения первого ребенка в республике увеличился и приближается к 29 годам.
https://ria.ru/20241031/kazan-1981133272.html
https://ria.ru/20241029/shkolniki-1980785413.html
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рустам минниханов, нацпроекты, поддержка
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Нацпроекты, поддержка
Татарстан в 2025 году выделит мамам на селе при рождении детей 200 млн руб

Татарстан выделит более 203 миллионов рублей на поддержку молодых мам на селе

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкНоворожденный
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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КАЗАНЬ, 11 апр – РИА Новости. Татарстан в 2025 году выделит более 203 миллионов рублей на поддержку молодых мам на селе при рождении детей в рамках нацпроекта "Семья", сообщили РИА Новости в министерстве труда, занятости и социальной защиты Татарстана.
В Татарстане с 2018 года по инициативе главы республики Рустама Минниханова реализуется уникальная демографическая мера поддержки - женщинам, проживающим в сельской местности не менее трех лет, предоставляется единовременная выплата: при рождении первого ребенка до 25 лет выплачивается 50 тысяч рублей, при рождении третьего и каждого последующего ребенка до 29 лет - 100 тысяч рублей.
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"С 2018 по 2024 годы на эти цели направлено 832,4 миллиона рублей, в том числе в 2024 году - 92,7 миллиона рублей. План на 2025 год – 203,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день выплаты назначены уже почти 11,9 тысячи женщин, родившим первенца, и 2,6 тысячи женщин, в чьих семьях родился третий или последующий ребенок.
Данная республиканская мера социальной поддержки реализуется в рамках национального проекта "Семья" и позволяет молодым мамам получать дополнительную финансовую помощь, не подтверждая уровень своих доходов или имущественное положение.
Ранее министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова отмечала в интервью РИА Новости, что данная мера поддержки помогла сохранить уровень первых рождений на селе в Татарстане. По ее словам, сегодня стоит задача сдвинуть влево ситуацию с рождением и первого ребенка, и последующих, потому что в настоящее время средний возраст рождения первого ребенка в республике увеличился и приближается к 29 годам.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановНацпроектыподдержка
 
 
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