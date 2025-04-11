https://ria.ru/20250411/tatarstan-2010723499.html

Татарстан в 2025 году выделит мамам на селе при рождении детей 200 млн руб

Татарстан в 2025 году выделит мамам на селе при рождении детей 200 млн руб - РИА Новости, 11.04.2025

Татарстан в 2025 году выделит мамам на селе при рождении детей 200 млн руб

Татарстан в 2025 году выделит более 203 миллионов рублей на поддержку молодых мам на селе при рождении детей в рамках нацпроекта "Семья", сообщили РИА Новости в РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T14:20:00+03:00

2025-04-11T14:20:00+03:00

2025-04-11T14:20:00+03:00

республика татарстан

рустам минниханов

нацпроекты

поддержка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801793812_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_afe407daef2b979e011340ea2a49106d.jpg

КАЗАНЬ, 11 апр – РИА Новости. Татарстан в 2025 году выделит более 203 миллионов рублей на поддержку молодых мам на селе при рождении детей в рамках нацпроекта "Семья", сообщили РИА Новости в министерстве труда, занятости и социальной защиты Татарстана. В Татарстане с 2018 года по инициативе главы республики Рустама Минниханова реализуется уникальная демографическая мера поддержки - женщинам, проживающим в сельской местности не менее трех лет, предоставляется единовременная выплата: при рождении первого ребенка до 25 лет выплачивается 50 тысяч рублей, при рождении третьего и каждого последующего ребенка до 29 лет - 100 тысяч рублей. "С 2018 по 2024 годы на эти цели направлено 832,4 миллиона рублей, в том числе в 2024 году - 92,7 миллиона рублей. План на 2025 год – 203,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении. На сегодняшний день выплаты назначены уже почти 11,9 тысячи женщин, родившим первенца, и 2,6 тысячи женщин, в чьих семьях родился третий или последующий ребенок. Данная республиканская мера социальной поддержки реализуется в рамках национального проекта "Семья" и позволяет молодым мамам получать дополнительную финансовую помощь, не подтверждая уровень своих доходов или имущественное положение. Ранее министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова отмечала в интервью РИА Новости, что данная мера поддержки помогла сохранить уровень первых рождений на селе в Татарстане. По ее словам, сегодня стоит задача сдвинуть влево ситуацию с рождением и первого ребенка, и последующих, потому что в настоящее время средний возраст рождения первого ребенка в республике увеличился и приближается к 29 годам.

https://ria.ru/20241031/kazan-1981133272.html

https://ria.ru/20241029/shkolniki-1980785413.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рустам минниханов, нацпроекты, поддержка