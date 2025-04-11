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Ученый РАН прокомментировал планы запуска американского спутника Jackal - РИА Новости, 11.04.2025
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02:54 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/sputnik-2010602715.html
Ученый РАН прокомментировал планы запуска американского спутника Jackal
Ученый РАН прокомментировал планы запуска американского спутника Jackal - РИА Новости, 11.04.2025
Ученый РАН прокомментировал планы запуска американского спутника Jackal
Запуск спутника-инспектора Jackal американской компании True Anomaly может стать первой военной миссией за пределами околоземного пространства, следует из... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T02:54:00+03:00
2025-04-11T02:54:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Запуск спутника-инспектора Jackal американской компании True Anomaly может стать первой военной миссией за пределами околоземного пространства, следует из публикации младшего научного сотрудника Сектора стратегического анализа и прогноза ИМЭМО РАН Александра Ермакова. В материале Ермаков комментирует планы американской компании запустить в 2026 году космические аппараты семейства Jackal на геостационарную орбиту и в "цислунное" космическое пространство. "True Anomaly сделала серьезную заявку на первенство в вопросе создания и запуска первого военного космического аппарата, предназначенного для работы за пределами околоземной орбиты - шаг, возможно, безрадостный, но, без сомнения, исторический", - говорится в публикации. По мнению ученого, "не стоит обманываться" тем, что в отношении аппарата постоянно употребляется общепринятый термин "инспектор". "Ведь оснащение их средствами поражения вражеских аппаратов не является особо сложным (благо, спутники никто не бронирует - по крайней мере, пока), и никто не может поручиться, что это уже не сделано и какие-то из активно играющих в кошки-мышки над нашими головами спутников не готовы "выпустить когти" в любой момент", - объясняет автор. Исследователь напоминает, что True Anomaly, существующая всего три года, большую часть этого срока активно сотрудничала с Пентагоном. В космос уже были запущены три спутника-инспектора Jackal. Два из них вышли из строя, миссия третьего была удачной. Кроме того, планируется миссия Victus Haze американских ВКС, в ходе которой Jackal будет перехватывать аппарат другой компании Rocket Lab. Ермаков подчеркнул, что планы True Anomaly не ограничиваются околоземной орбитой. Он пояснил, что под цислунным пространством, куда компания хочет отправить свой спутник, имеется в виду область от геостационарной орбиты Земли до точки Лагранжа L2 за Луной. В этой области спутники могут двигаться по устойчивой орбите либо у Луны, либо в нескольких точках Лагранжа, где уравновешивается гравитация от Земли и Луны. "Ситуация, в которой для контроля над неким огромным пространством нужно быть готовым удерживать несколько точек, похоже, сама по себе выглядит непреодолимо заманчивой для военных, несмотря на то, что практическая экономическая и военная полезность Луны в ближайшие десятилетия будет явно крайне ограниченной", - отмечается в публикации.
https://ria.ru/20230206/kosmos-1849883241.html
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космос - риа наука, луна, земля, российская академия наук, министерство обороны сша, воздушно-космические силы россии
Космос - РИА Наука, Луна, Земля, Российская академия наук, Министерство обороны США, Воздушно-космические силы России
Ученый РАН прокомментировал планы запуска американского спутника Jackal

Ермаков счел планы True Anomaly заявкой на военный запуск вне околоземной орбиты

© Фото : benzoixКосмос
Космос - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : benzoix
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Запуск спутника-инспектора Jackal американской компании True Anomaly может стать первой военной миссией за пределами околоземного пространства, следует из публикации младшего научного сотрудника Сектора стратегического анализа и прогноза ИМЭМО РАН Александра Ермакова.
В материале Ермаков комментирует планы американской компании запустить в 2026 году космические аппараты семейства Jackal на геостационарную орбиту и в "цислунное" космическое пространство.
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"True Anomaly сделала серьезную заявку на первенство в вопросе создания и запуска первого военного космического аппарата, предназначенного для работы за пределами околоземной орбиты - шаг, возможно, безрадостный, но, без сомнения, исторический", - говорится в публикации.
По мнению ученого, "не стоит обманываться" тем, что в отношении аппарата постоянно употребляется общепринятый термин "инспектор".
"Ведь оснащение их средствами поражения вражеских аппаратов не является особо сложным (благо, спутники никто не бронирует - по крайней мере, пока), и никто не может поручиться, что это уже не сделано и какие-то из активно играющих в кошки-мышки над нашими головами спутников не готовы "выпустить когти" в любой момент", - объясняет автор.
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Исследователь напоминает, что True Anomaly, существующая всего три года, большую часть этого срока активно сотрудничала с Пентагоном. В космос уже были запущены три спутника-инспектора Jackal. Два из них вышли из строя, миссия третьего была удачной. Кроме того, планируется миссия Victus Haze американских ВКС, в ходе которой Jackal будет перехватывать аппарат другой компании Rocket Lab.
Ермаков подчеркнул, что планы True Anomaly не ограничиваются околоземной орбитой. Он пояснил, что под цислунным пространством, куда компания хочет отправить свой спутник, имеется в виду область от геостационарной орбиты Земли до точки Лагранжа L2 за Луной. В этой области спутники могут двигаться по устойчивой орбите либо у Луны, либо в нескольких точках Лагранжа, где уравновешивается гравитация от Земли и Луны.
"Ситуация, в которой для контроля над неким огромным пространством нужно быть готовым удерживать несколько точек, похоже, сама по себе выглядит непреодолимо заманчивой для военных, несмотря на то, что практическая экономическая и военная полезность Луны в ближайшие десятилетия будет явно крайне ограниченной", - отмечается в публикации.
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