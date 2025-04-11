https://ria.ru/20250411/sirija-2010814519.html

Эрдоган заявил, что Турция продолжит поддержку Сирии

Эрдоган заявил, что Турция продолжит поддержку Сирии - РИА Новости, 11.04.2025

Эрдоган заявил, что Турция продолжит поддержку Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа в Анталье, заявил, что желающие хаоса в Сирии не получат такую... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T21:11:00+03:00

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2025-04-11T21:11:00+03:00

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АНТАЛЬЯ, 11 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа в Анталье, заявил, что желающие хаоса в Сирии не получат такую возможность, Анкара продолжит поддержку Дамаску. В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Сирией, региональные и глобальные вопросы. 'В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция приветствует тот факт, что тем, кто хотел хаоса в Сирии, не будет предоставлена такая возможность, и что ближайшие годы будут годами стабильности, процветания и мира в Сирии",- сообщила канцелярия турецкого лидера. Эрдоган отметил, что Турция "продолжит дипломатические усилия по отмене международных санкций против Сирии". "По словам президента Турции, необходимо активизировать усилия по оживлению торгово-экономического сотрудничества с Сирией, а также оценить шаги, которые будут предприняты в других областях. По его словам, Турция продолжит оказывать поддержку в рестабилизации Сирии, как она это делала до сих пор", - уточнила канцелярия.

https://ria.ru/20250310/siriya-2004165560.html

https://ria.ru/20250118/erdogan-1994391700.html

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в мире, турция, сирия, анталья (провинция), реджеп тайип эрдоган, ахмед аш-шараа