https://ria.ru/20250411/putin-2010818489.html

Путин и Уиткофф завершили переговоры

Путин и Уиткофф завершили переговоры - РИА Новости, 11.04.2025

Путин и Уиткофф завершили переговоры

Президент Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф завершили переговоры, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T22:07:00+03:00

2025-04-11T22:07:00+03:00

2025-04-11T23:16:00+03:00

владимир путин

стив уиткофф

сша

россия

санкт-петербург

политика

пулково (аэропорт)

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010794962_0:265:2605:1730_1920x0_80_0_0_a7f7cf51c226cae6d7f015256a88e769.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф завершили переговоры, передает корреспондент РИА Новости.Они продлились четыре с половиной часа и проходили в закрытом формате в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге.Как уточнили в Кремле, темой встречи были аспекты украинского урегулирования. В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал прошедшие переговоры продуктивными.Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что по итогам обсуждений Путин может провести телефонный разговор с Дональдом Трампом.В пятницу утром самолет спецпосланника главы Белого дома приземлился в аэропорту Пулково. Это уже третий визит Уиткоффа в Россию. Предыдущий раз он был в Москве 13 марта и встретился с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял Путин. Как сообщал Песков, Уиткофф предоставил дополнительную информацию по Украине, а глава государства через него передал информацию и сигналы для американского коллеги.В начале февраля Уиткофф прилетал в Россию, чтобы договориться об обмене осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля, а затем участвовал в российско-американских переговорах высокого уровня в Эр-Рияде.

https://ria.ru/20250411/putin-2010803223.html

сша

россия

санкт-петербург

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча Путина и Уиткоффа в Петербурге Кремль публикует кадры начала встречи Путина и Уиткоффа в Петербурге. 2025-04-11T22:07 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, стив уиткофф, сша, россия, санкт-петербург, политика, пулково (аэропорт), москва, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, дмитрий песков