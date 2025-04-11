https://ria.ru/20250411/putin-2010818489.html
Путин и Уиткофф завершили переговоры
Путин и Уиткофф завершили переговоры - РИА Новости, 11.04.2025
Путин и Уиткофф завершили переговоры
Президент Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф завершили переговоры, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T22:07:00+03:00
2025-04-11T22:07:00+03:00
2025-04-11T23:16:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф завершили переговоры, передает корреспондент РИА Новости.Они продлились четыре с половиной часа и проходили в закрытом формате в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге.Как уточнили в Кремле, темой встречи были аспекты украинского урегулирования. В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал прошедшие переговоры продуктивными.Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что по итогам обсуждений Путин может провести телефонный разговор с Дональдом Трампом.В пятницу утром самолет спецпосланника главы Белого дома приземлился в аэропорту Пулково. Это уже третий визит Уиткоффа в Россию. Предыдущий раз он был в Москве 13 марта и встретился с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял Путин. Как сообщал Песков, Уиткофф предоставил дополнительную информацию по Украине, а глава государства через него передал информацию и сигналы для американского коллеги.В начале февраля Уиткофф прилетал в Россию, чтобы договориться об обмене осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля, а затем участвовал в российско-американских переговорах высокого уровня в Эр-Рияде.
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Встреча Путина и Уиткоффа в Петербурге
Кремль публикует кадры начала встречи Путина и Уиткоффа в Петербурге.
2025-04-11T22:07
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Владимир Путин, Стив Уиткофф, США, Россия, Санкт-Петербург, Политика, Пулково (аэропорт), Москва, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Дмитрий Песков
Путин и Уиткофф завершили переговоры
Путин и Уиткофф завершили переговоры в Петербурге