https://ria.ru/20250411/putin-2010817330.html

Переговоры Путина и Уиткоффа продолжаются более четырех часов

Переговоры Путина и Уиткоффа продолжаются более четырех часов - РИА Новости, 11.04.2025

Переговоры Путина и Уиткоффа продолжаются более четырех часов

Встреча президента Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа продолжается более четырех часов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2025

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2025-04-11T21:53:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Встреча президента Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа продолжается более четырех часов, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры проходят в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге.На этом фоне в Белом доме заявили, что визит Уиткоффа в Россию — еще один шаг на пути к прекращению огня на Украине и, в конечном итоге, соглашению о мире.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, начало встречи было деловым, она проходит в закрытом формате. Он также допустил, что после ее завершения Путин может провести телефонный разговор с Дональдом Трампом.Чуть ранее пресс-секретарь уточнил, что на переговорах будут обсуждаться аспекты украинского урегулирования и возможная встреча лидеров России и США. Кроме того, Вашингтону передадут озабоченности и элементы позиции Москвы.При этом Песков призвал не ждать прорывных результатов по итогам визита Уиткоффа в Петербург.В пятницу утром самолет спецпосланника главы Белого дома приземлился в аэропорту Пулково. Днем он провел встречу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.Это уже третий визит Уиткоффа в Россию. Предыдущий раз он был в Москве 13 марта и встретился с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял Путин. Как сообщал Песков, Уиткофф предоставил дополнительную информацию по Украине, а глава государства через него передал информацию и сигналы для американского коллеги.В начале февраля Уиткофф прилетал в Россию, чтобы договориться об обмене осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля, а затем участвовал в российско-американских переговорах высокого уровня в Эр-Рияде.

https://ria.ru/20250411/putin-2010803223.html

https://ria.ru/20250411/ukraina-2010622763.html

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Встреча Путина и Уиткоффа в Петербурге Кремль публикует кадры начала встречи Путина и Уиткоффа в Петербурге. 2025-04-11T21:53 true PT0M18S

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