Переговоры Путина и Уиткоффа продолжаются более четырех часов
Встреча Путина и Уиткоффа в Петербурге длится более 4 часов
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Встреча президента Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа продолжается более четырех часов, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры проходят в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге.
На этом фоне в Белом доме заявили, что визит Уиткоффа в Россию — еще один шаг на пути к прекращению огня на Украине и, в конечном итоге, соглашению о мире.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, начало встречи было деловым, она проходит в закрытом формате. Он также допустил, что после ее завершения Путин может провести телефонный разговор с Дональдом Трампом.
Чуть ранее пресс-секретарь уточнил, что на переговорах будут обсуждаться аспекты украинского урегулирования и возможная встреча лидеров России и США. Кроме того, Вашингтону передадут озабоченности и элементы позиции Москвы.
При этом Песков призвал не ждать прорывных результатов по итогам визита Уиткоффа в Петербург.
В пятницу утром самолет спецпосланника главы Белого дома приземлился в аэропорту Пулково. Днем он провел встречу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.
Это уже третий визит Уиткоффа в Россию. Предыдущий раз он был в Москве 13 марта и встретился с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял Путин. Как сообщал Песков, Уиткофф предоставил дополнительную информацию по Украине, а глава государства через него передал информацию и сигналы для американского коллеги.
В начале февраля Уиткофф прилетал в Россию, чтобы договориться об обмене осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля, а затем участвовал в российско-американских переговорах высокого уровня в Эр-Рияде.