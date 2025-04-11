https://ria.ru/20250411/putin-2010798934.html
Путин и Уиткофф на встрече сразу перейдут к разговору, заявил Песков
Путин и Уиткофф на встрече сразу перейдут к разговору, заявил Песков - РИА Новости, 11.04.2025
Путин и Уиткофф на встрече сразу перейдут к разговору, заявил Песков
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф на встрече перейдут сразу к разговору, экскурсии по библиотеке не... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T18:43:00+03:00
2025-04-11T18:43:00+03:00
2025-04-11T18:53:00+03:00
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владимир путин
стив уиткофф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф на встрече перейдут сразу к разговору, экскурсии по библиотеке не будет, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. Встреча Путина и Уиткоффа, который в пятницу прилетел в Россию, проходит в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. "Нет, сразу переговоры, сразу разговор", - сказал Песков тележурналисту Павлу Зарубину на вопрос, перейдут ли Путин и Уиткофф сразу к переговорам или будет экскурсия по библиотеке. Видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина.
https://ria.ru/20250411/tramp-2010772923.html
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россия, сша, санкт-петербург, владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков
Россия, США, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков
Путин и Уиткофф на встрече сразу перейдут к разговору, заявил Песков
Песков заявил, что на встрече Путина и Уиткоффа не будет экскурсии по библиотеке