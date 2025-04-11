https://ria.ru/20250411/putin-2010798934.html

Путин и Уиткофф на встрече сразу перейдут к разговору, заявил Песков

Путин и Уиткофф на встрече сразу перейдут к разговору, заявил Песков - РИА Новости, 11.04.2025

Путин и Уиткофф на встрече сразу перейдут к разговору, заявил Песков

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф на встрече перейдут сразу к разговору, экскурсии по библиотеке не... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T18:43:00+03:00

2025-04-11T18:43:00+03:00

2025-04-11T18:53:00+03:00

россия

сша

санкт-петербург

владимир путин

стив уиткофф

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010794962_0:265:2605:1730_1920x0_80_0_0_a7f7cf51c226cae6d7f015256a88e769.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф на встрече перейдут сразу к разговору, экскурсии по библиотеке не будет, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. Встреча Путина и Уиткоффа, который в пятницу прилетел в Россию, проходит в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. "Нет, сразу переговоры, сразу разговор", - сказал Песков тележурналисту Павлу Зарубину на вопрос, перейдут ли Путин и Уиткофф сразу к переговорам или будет экскурсия по библиотеке. Видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина.

https://ria.ru/20250411/tramp-2010772923.html

россия

сша

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, санкт-петербург, владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков