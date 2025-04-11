https://ria.ru/20250411/putin-2010791329.html

Встреча Путина и Уиткоффа началась с рукопожатия

Встреча Путина и Уиткоффа началась с рукопожатия - РИА Новости, 11.04.2025

Встреча Путина и Уиткоффа началась с рукопожатия

Встреча президента РФ Владимира Путина со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом началась с рукопожатия и приветственных слов друг другу,... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T17:48:00+03:00

2025-04-11T17:48:00+03:00

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владимир путин

санкт-петербург

стив уиткофф

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом началась с рукопожатия и приветственных слов друг другу, передает корреспондент РИА Новости.Рукопожатие продлилось около 10 секунд в ходе которого Путин и Уиткофф обменялись несколькими репликами.Ранее в Кремле сообщили, что встреча Путина и Уиткоффа началась в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20250411/tramp-2010772923.html

санкт-петербург

россия

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владимир путин, санкт-петербург, стив уиткофф, россия