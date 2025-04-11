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Встреча Путина и Уиткоффа началась с рукопожатия - РИА Новости, 11.04.2025
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17:48 11.04.2025 (обновлено: 17:56 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/putin-2010791329.html
Встреча Путина и Уиткоффа началась с рукопожатия
Встреча Путина и Уиткоффа началась с рукопожатия - РИА Новости, 11.04.2025
Встреча Путина и Уиткоффа началась с рукопожатия
Встреча президента РФ Владимира Путина со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом началась с рукопожатия и приветственных слов друг другу,... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T17:48:00+03:00
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владимир путин
санкт-петербург
стив уиткофф
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом началась с рукопожатия и приветственных слов друг другу, передает корреспондент РИА Новости.Рукопожатие продлилось около 10 секунд в ходе которого Путин и Уиткофф обменялись несколькими репликами.Ранее в Кремле сообщили, что встреча Путина и Уиткоффа началась в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20250411/tramp-2010772923.html
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владимир путин, санкт-петербург, стив уиткофф, россия
Владимир Путин, Санкт-Петербург, Стив Уиткофф, Россия
Встреча Путина и Уиткоффа началась с рукопожатия

Путин и Уиткофф начали встречу с рукопожатия и приветственных слов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом началась с рукопожатия и приветственных слов друг другу, передает корреспондент РИА Новости.
Рукопожатие продлилось около 10 секунд в ходе которого Путин и Уиткофф обменялись несколькими репликами.
Ранее в Кремле сообщили, что встреча Путина и Уиткоффа началась в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге.
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