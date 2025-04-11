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Встреча Путина и Уиткоффа проходит в Президентской библиотеке в Петербурге
Встреча Путина и Уиткоффа проходит в Президентской библиотеке в Петербурге - РИА Новости, 11.04.2025
Встреча Путина и Уиткоффа проходит в Президентской библиотеке в Петербурге
Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа проходит в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T17:47:00+03:00
2025-04-11T17:47:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа проходит в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Кремля.Уиткофф в пятницу прилетел в Россию.Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на встрече Путин со спецпосланником президента США будут обсуждать различные аспекты украинского урегулирования. Также, по его словам, может быть затронута тема возможной встречи Путина и президента США Дональда Трампа.
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санкт-петербург, россия, сша, владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков
Санкт-Петербург, Россия, США, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков
Встреча Путина и Уиткоффа проходит в Президентской библиотеке в Петербурге
Путин и Уиткофф проводят встречу в здании Президентской библиотеки в Петербурге