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Путин призвал интегрировать беспилотники в единый комплекс - РИА Новости, 11.04.2025
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15:20 11.04.2025 (обновлено: 15:57 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/putin-2010749051.html
Путин призвал интегрировать беспилотники в единый комплекс
Путин призвал интегрировать беспилотники в единый комплекс - РИА Новости, 11.04.2025
Путин призвал интегрировать беспилотники в единый комплекс
Президент России Владимир Путин заявил, что все беспилотники должны быть интегрированы в единый разведывательный комплекс РФ. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T15:20:00+03:00
2025-04-11T15:57:00+03:00
россия
безопасность
санкт-петербург
владимир путин
вмф рф
беспилотники
беспилотные авиационные системы (бас)
беспилотный летательный аппарат (бла)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что все беспилотники должны быть интегрированы в единый разведывательный комплекс РФ."Отдельная принципиальная тема для качественного развития флота и сегодня, и в будущем - разработка и выпуск отечественных беспилотных, авиационных систем корабельного базирования и морских робототехнических комплексов, а также серийные производства. Все эти системы, действующие в воздухе, под водой, на морской поверхности должны быть тесно интегрированы в единый разведывательный ударный контур, связанный с нашей спутниковой группировкой", - сказал Путин в Санкт-Петербурге на совещании по вопросам развития Военно-морского флота РФ.
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россия, безопасность, санкт-петербург, владимир путин, вмф рф, беспилотники, беспилотные авиационные системы (бас), беспилотный летательный аппарат (бла)
Россия, Безопасность, Санкт-Петербург, Владимир Путин, ВМФ РФ, Беспилотники, Беспилотные авиационные системы (БАС), Беспилотный летательный аппарат (БЛА)
Путин призвал интегрировать беспилотники в единый комплекс

Путин призвал интегрировать все беспилотники в единый разведывательный комплекс

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что все беспилотники должны быть интегрированы в единый разведывательный комплекс РФ.
"Отдельная принципиальная тема для качественного развития флота и сегодня, и в будущем - разработка и выпуск отечественных беспилотных, авиационных систем корабельного базирования и морских робототехнических комплексов, а также серийные производства. Все эти системы, действующие в воздухе, под водой, на морской поверхности должны быть тесно интегрированы в единый разведывательный ударный контур, связанный с нашей спутниковой группировкой", - сказал Путин в Санкт-Петербурге на совещании по вопросам развития Военно-морского флота РФ.
Президент Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Путин рассказал о будущем российского флота
Вчера, 15:22
 
РоссияБезопасностьСанкт-ПетербургВладимир ПутинВМФ РФБеспилотникиБеспилотные авиационные системы (БАС)Беспилотный летательный аппарат (БЛА)
 
 
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