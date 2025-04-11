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Путин высказался о роли ВМФ в безопасности России - РИА Новости, 11.04.2025
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15:13 11.04.2025 (обновлено: 15:35 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/putin-2010744332.html
Путин высказался о роли ВМФ в безопасности России
Путин высказался о роли ВМФ в безопасности России - РИА Новости, 11.04.2025
Путин высказался о роли ВМФ в безопасности России
Военно-морской флот РФ играл и играет важнейшую роль в обеспечении безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T15:13:00+03:00
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россия
санкт-петербург
владимир путин
вооруженные силы рф
безопасность
вмф рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Военно-морской флот РФ играл и играет важнейшую роль в обеспечении безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин."Военно-морской флот играл и играет важнейшую роль в обеспечении обороны и безопасности России, защите ее национальных интересов", - сказал Путин на совещании по вопросам развития Военно-морского флота РФ.Путин в пятницу работает в Петербурге. Президент РФ проведет совещание по вопросам развития Военно-морского флота РФ.
https://ria.ru/20250411/flot-2010749627.html
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россия, санкт-петербург, владимир путин, вооруженные силы рф, безопасность, вмф рф
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Безопасность, ВМФ РФ
Путин высказался о роли ВМФ в безопасности России

Путин заявил, что ВМФ играет важную роль в безопасности России

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Военно-морской флот РФ играл и играет важнейшую роль в обеспечении безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Военно-морской флот играл и играет важнейшую роль в обеспечении обороны и безопасности России, защите ее национальных интересов", - сказал Путин на совещании по вопросам развития Военно-морского флота РФ.
Путин в пятницу работает в Петербурге. Президент РФ проведет совещание по вопросам развития Военно-морского флота РФ.
Президент Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Путин рассказал о будущем российского флота
Вчера, 15:22
 
РоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинВооруженные силы РФБезопасностьВМФ РФ
 
 
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