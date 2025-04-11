https://ria.ru/20250411/putin-2010744332.html

Путин высказался о роли ВМФ в безопасности России

Путин высказался о роли ВМФ в безопасности России - РИА Новости, 11.04.2025

Путин высказался о роли ВМФ в безопасности России

Военно-морской флот РФ играл и играет важнейшую роль в обеспечении безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T15:13:00+03:00

2025-04-11T15:13:00+03:00

2025-04-11T15:35:00+03:00

россия

санкт-петербург

владимир путин

вооруженные силы рф

безопасность

вмф рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_0:106:3079:1838_1920x0_80_0_0_6ed4114a1c1b58957ca8483ff1cca349.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Военно-морской флот РФ играл и играет важнейшую роль в обеспечении безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин."Военно-морской флот играл и играет важнейшую роль в обеспечении обороны и безопасности России, защите ее национальных интересов", - сказал Путин на совещании по вопросам развития Военно-морского флота РФ.Путин в пятницу работает в Петербурге. Президент РФ проведет совещание по вопросам развития Военно-морского флота РФ.

https://ria.ru/20250411/flot-2010749627.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, владимир путин, вооруженные силы рф, безопасность, вмф рф