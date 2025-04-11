https://ria.ru/20250411/putin-2010744332.html
Путин высказался о роли ВМФ в безопасности России
Путин высказался о роли ВМФ в безопасности России - РИА Новости, 11.04.2025
Путин высказался о роли ВМФ в безопасности России
Военно-морской флот РФ играл и играет важнейшую роль в обеспечении безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T15:13:00+03:00
2025-04-11T15:13:00+03:00
2025-04-11T15:35:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Военно-морской флот РФ играл и играет важнейшую роль в обеспечении безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин."Военно-морской флот играл и играет важнейшую роль в обеспечении обороны и безопасности России, защите ее национальных интересов", - сказал Путин на совещании по вопросам развития Военно-морского флота РФ.Путин в пятницу работает в Петербурге. Президент РФ проведет совещание по вопросам развития Военно-морского флота РФ.
https://ria.ru/20250411/flot-2010749627.html
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россия, санкт-петербург, владимир путин, вооруженные силы рф, безопасность, вмф рф
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Безопасность, ВМФ РФ
Путин высказался о роли ВМФ в безопасности России
Путин заявил, что ВМФ играет важную роль в безопасности России