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Песков рассказал о рабочем графике Путина в пятницу

Песков рассказал о рабочем графике Путина в пятницу - РИА Новости, 11.04.2025

Песков рассказал о рабочем графике Путина в пятницу

Президент России Владимир Путин в пятницу работает в Санкт-Петербурге, где у главы государства запланировано совещание по вопросам развития военно-морского... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T12:41:00+03:00

2025-04-11T12:41:00+03:00

2025-04-11T13:08:00+03:00

россия

политика

дмитрий песков

владимир путин

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу работает в Санкт-Петербурге, где у главы государства запланировано совещание по вопросам развития военно-морского флота РФ, сообщили в Кремле."Сегодня работаем в Санкт-Петербурге", - сообщил журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Песков сообщал, что президент России в пятницу совершит региональную поездку. Кроме того, официальный представитель Кремля отметил, что в графике Путина на пятницу стоит совещание по вопросам развития ВМФ РФ.

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россия, политика, дмитрий песков, владимир путин, санкт-петербург