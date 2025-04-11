Рейтинг@Mail.ru
Пушков оценил вероятность создания альянса ЕС и Китая против США - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 11.04.2025 (обновлено: 12:01 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/pushkov-2010644094.html
Пушков оценил вероятность создания альянса ЕС и Китая против США
Пушков оценил вероятность создания альянса ЕС и Китая против США - РИА Новости, 11.04.2025
Пушков оценил вероятность создания альянса ЕС и Китая против США
Создание альянса Евросоюза и Китая против США маловероятно, ЕС постарается договориться с президентом США Дональдом Трампом по вопросу тарифов отдельно, считает РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T10:27:00+03:00
2025-04-11T12:01:00+03:00
цены на нефть
китай
сша
россия
дональд трамп
алексей пушков
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_0:0:2525:1420_1920x0_80_0_0_816fd6e7606a76365f4ac2d50e4b0e29.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Создание альянса Евросоюза и Китая против США маловероятно, ЕС постарается договориться с президентом США Дональдом Трампом по вопросу тарифов отдельно, считает сенатор РФ Алексей Пушков. "Конфликт между Вашингтоном и Пекином при Трампе был предсказуем. И реакция Китая на новые тарифы понятна. Однако устойчивый китайско-европейский альянс против Трампа маловероятен. Политика Трампа в области торговли и тарифов сближает Китай и ЕС, однако, скорее всего, ЕС постарается отдельно договориться с Трампом. Как бы он себя ни вел, США и ЕС - это две части Запада, в отличие от Китая. Ситуативная общность их интересов вряд ли достаточна для изменения этой непреложной данности", - написал Пушков в своем телеграм-канале. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 84%.
https://ria.ru/20250410/bessent-2010388008.html
китай
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_140:0:2033:1420_1920x0_80_0_0_4941505e89a692467645e03c73d92889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, китай, сша, россия, дональд трамп, алексей пушков, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Цены на нефть, Китай, США, Россия, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Пушков оценил вероятность создания альянса ЕС и Китая против США

Сенатор Пушков: маловероятно, что ЕС и Китай создадут альянс против США

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Создание альянса Евросоюза и Китая против США маловероятно, ЕС постарается договориться с президентом США Дональдом Трампом по вопросу тарифов отдельно, считает сенатор РФ Алексей Пушков.
"Конфликт между Вашингтоном и Пекином при Трампе был предсказуем. И реакция Китая на новые тарифы понятна. Однако устойчивый китайско-европейский альянс против Трампа маловероятен. Политика Трампа в области торговли и тарифов сближает Китай и ЕС, однако, скорее всего, ЕС постарается отдельно договориться с Трампом. Как бы он себя ни вел, США и ЕС - это две части Запада, в отличие от Китая. Ситуативная общность их интересов вряд ли достаточна для изменения этой непреложной данности", - написал Пушков в своем телеграм-канале.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 84%.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
"Перережут горло". Глава Минфина США серьезно предупредил ЕС
10 апреля, 09:20
 
Цены на нефтьКитайСШАРоссияДональд ТрампАлексей ПушковЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала