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Пушков оценил вероятность создания альянса ЕС и Китая против США

Пушков оценил вероятность создания альянса ЕС и Китая против США - РИА Новости, 11.04.2025

Пушков оценил вероятность создания альянса ЕС и Китая против США

Создание альянса Евросоюза и Китая против США маловероятно, ЕС постарается договориться с президентом США Дональдом Трампом по вопросу тарифов отдельно, считает РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T10:27:00+03:00

2025-04-11T10:27:00+03:00

2025-04-11T12:01:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Создание альянса Евросоюза и Китая против США маловероятно, ЕС постарается договориться с президентом США Дональдом Трампом по вопросу тарифов отдельно, считает сенатор РФ Алексей Пушков. "Конфликт между Вашингтоном и Пекином при Трампе был предсказуем. И реакция Китая на новые тарифы понятна. Однако устойчивый китайско-европейский альянс против Трампа маловероятен. Политика Трампа в области торговли и тарифов сближает Китай и ЕС, однако, скорее всего, ЕС постарается отдельно договориться с Трампом. Как бы он себя ни вел, США и ЕС - это две части Запада, в отличие от Китая. Ситуативная общность их интересов вряд ли достаточна для изменения этой непреложной данности", - написал Пушков в своем телеграм-канале. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 84%.

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