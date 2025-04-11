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Россия передала Таджикистану 270 тонн пшеницы

Россия передала Таджикистану 270 тонн пшеницы - РИА Новости, 11.04.2025

Россия передала Таджикистану 270 тонн пшеницы

РФ передала Таджикистану 270 тонн пшеницы в качестве продовольственной помощи, сообщает в пятницу пресс-служба российского посольства в Душанбе. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T18:47:00+03:00

2025-04-11T18:47:00+03:00

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ДУШАНБЕ, 11 апр - РИА Новости. РФ передала Таджикистану 270 тонн пшеницы в качестве продовольственной помощи, сообщает в пятницу пресс-служба российского посольства в Душанбе. "Россия предоставила Таджикистану очередную партию продовольственной помощи - 270 тонн обогащенной пшеницы, которую передали сотрудники посольства РФ в Душанбе министерству образования и науки в рамках Программы школьного питания Всемирной продовольственной программы ООН", - говорится в сообщении. По словам советника-посланника посольства РФ в Таджикистане Веры Хуторской, стало хорошей традицией передавать качественные продукты питания в сельские школы Таджикистана. "Поставки продовольствия продолжатся, мы рады отметить, что реализация программы получается эффективной, стабильной - мы достигаем хороших результатов", - отметила она в ходе церемонии передачи. В рамках этого проекта полноценное горячее питание на регулярной основе получают около 450 тысяч учащихся 1-4 классов 2000 школ в 53 районах и городах республики. В ходе церемонии было анонсировано, что Российская Федерация намерена продолжить оказание подобной гуманитарной помощи Таджикистану в течение следующих четырех лет.

https://ria.ru/20250218/rossija-2000147896.html

https://ria.ru/20250317/putin-2005560109.html

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