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В Ленинградской области вспыхнул пожар в свиноводческом комплексе

В Ленинградской области вспыхнул пожар в свиноводческом комплексе - РИА Новости, 11.04.2025

В Ленинградской области вспыхнул пожар в свиноводческом комплексе

Не введенный в эксплуатацию ангар загорелся на территории свиноводческого комплекса в Ленинградской области, пожар локализован на площади около 1 тысячи... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T16:15:00+03:00

2025-04-11T16:15:00+03:00

2025-04-11T16:20:00+03:00

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Не введенный в эксплуатацию ангар загорелся на территории свиноводческого комплекса в Ленинградской области, пожар локализован на площади около 1 тысячи квадратных метров, сообщает региональный комитет правопорядка и безопасности. Пожар произошел в деревне Нижние Осельки Всеволожского района. "По предварительной информации, пожар произошел в ангаре на территории свиноводческого комплекса. Ангары не введены в эксплуатацию, животных в них нет… огонь локализован, площадь горения составляет около 1 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что информация о пострадавших не поступала. Работы по ликвидации пожара продолжаются.

https://ria.ru/20250301/peterburg-2002422098.html

ленинградская область

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происшествия, ленинградская область, всеволожский район, россия