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В Ленинградской области вспыхнул пожар в свиноводческом комплексе - РИА Новости, 11.04.2025
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16:15 11.04.2025 (обновлено: 16:20 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/pozhar-2010764393.html
В Ленинградской области вспыхнул пожар в свиноводческом комплексе
В Ленинградской области вспыхнул пожар в свиноводческом комплексе - РИА Новости, 11.04.2025
В Ленинградской области вспыхнул пожар в свиноводческом комплексе
Не введенный в эксплуатацию ангар загорелся на территории свиноводческого комплекса в Ленинградской области, пожар локализован на площади около 1 тысячи... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:15:00+03:00
2025-04-11T16:20:00+03:00
происшествия
ленинградская область
всеволожский район
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Не введенный в эксплуатацию ангар загорелся на территории свиноводческого комплекса в Ленинградской области, пожар локализован на площади около 1 тысячи квадратных метров, сообщает региональный комитет правопорядка и безопасности. Пожар произошел в деревне Нижние Осельки Всеволожского района. "По предварительной информации, пожар произошел в ангаре на территории свиноводческого комплекса. Ангары не введены в эксплуатацию, животных в них нет… огонь локализован, площадь горения составляет около 1 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что информация о пострадавших не поступала. Работы по ликвидации пожара продолжаются.
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происшествия, ленинградская область, всеволожский район, россия
Происшествия, Ленинградская область, Всеволожский район, Россия
В Ленинградской области вспыхнул пожар в свиноводческом комплексе

В Нижних Осельках вспыхнул пожар в ангаре в свиноводческом комплексе

© Фото : комитет правопорядка и безопасностиСотрудники МЧС во время ликвидаии пожара на территории свиноводческого комплекса в Ленинградской области
Сотрудники МЧС во время ликвидаии пожара на территории свиноводческого комплекса в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : комитет правопорядка и безопасности
Сотрудники МЧС во время ликвидаии пожара на территории свиноводческого комплекса в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Не введенный в эксплуатацию ангар загорелся на территории свиноводческого комплекса в Ленинградской области, пожар локализован на площади около 1 тысячи квадратных метров, сообщает региональный комитет правопорядка и безопасности.
Пожар произошел в деревне Нижние Осельки Всеволожского района.
"По предварительной информации, пожар произошел в ангаре на территории свиноводческого комплекса. Ангары не введены в эксплуатацию, животных в них нет… огонь локализован, площадь горения составляет около 1 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о пострадавших не поступала. Работы по ликвидации пожара продолжаются.
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ПроисшествияЛенинградская областьВсеволожский районРоссия
 
 
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