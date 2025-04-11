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Источник: почти 20 стран выступили с критикой американских пошлин
Источник: почти 20 стран выступили с критикой американских пошлин - РИА Новости, 11.04.2025
Источник: почти 20 стран выступили с критикой американских пошлин
Около 20 стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО) накануне на заседании комитета по товарам выступили с критикой США из-за введенных ими пошлин,... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T10:19:00+03:00
2025-04-11T10:19:00+03:00
2025-04-11T10:19:00+03:00
сша
китай
швейцария
дональд трамп
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Около 20 стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО) накануне на заседании комитета по товарам выступили с критикой США из-за введенных ими пошлин, сообщил РИА Новости источник, близкий к ВТО. "Как минимум 20 делегаций выступили с критикой США", - сказал собеседник агентства. В числе тех, кто выразил свои претензии, он перечислил Китай, Швейцарию, Норвегию, Казахстан, Новую Зеландию, Гонконг, Великобританию, Австралию, Сингапур, Канаду, Японию и других членов ВТО. "Россия также выступила по этому пункту", - сказал он. США, по его словам, ответили КНР, что воздержатся от комментариев, так как вопрос передан в Орган по разрешению споров в рамках ВТО. Перед этим другой источник говорил журналистам, что на заседании комитета ВТО делегация КНР заявила о глубоком сожалении Пекина о том, что меры США привели мировую экономику к огромной неопределенности, поскольку "каждый день приносит новые сбои, подрывая стабильность, от которой зависят предприятия и экономика всех стран". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 84%.
https://ria.ru/20250411/kitay-2010637272.html
https://ria.ru/20250409/vto-2010345853.html
сша
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сша, китай, швейцария, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Швейцария, Дональд Трамп, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Источник: почти 20 стран выступили с критикой американских пошлин
Почти 20 стран выступили с критикой американских пошлин на заседании ВТО