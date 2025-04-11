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Площадкой для встречи Путина и Уиткоффа стала книжная выставка
Площадкой для встречи Путина и Уиткоффа стала книжная выставка - РИА Новости, 11.04.2025
Площадкой для встречи Путина и Уиткоффа стала книжная выставка
Площадкой встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа стала книжная выставка "Россия глазами путешественников",... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T19:22:00+03:00
2025-04-11T19:22:00+03:00
2025-04-11T19:22:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Площадкой встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа стала книжная выставка "Россия глазами путешественников", которая проходит в Президентской библиотеке в Петербурге, на выставке, в частности, представлены исторические документы, посвященные дипломатическим визитам, передает корреспондент РИА Новости. Путин и Уиткофф в пятницу встретились в Президентской библиотеке в Петербурге. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Кремля, рядом с Уиткоффом виден баннер, посвященный выставке "Книжные памятники Президентской библиотеки. Россия глазами путешественников", а также элементы экспозиции. Согласно официальному сайту Президентской библиотеки, выставка "Россия глазами путешественников" проходит с 24 декабря 2024 года по 7 мая 2025 года. Основу экспозиции составили издания XVI–XX веков из коллекции Президентской библиотеки. "На выставке представлены исторические документы - раритетные издания, которые повествуют о разного рода путешествиях по России: дипломатических визитах, научных экспедициях, о посещениях различных городов и областей. Все они являются ценными источниками знания о нашей стране, её богатой истории, обширной территории, жителях разных национальностей и их обычаях", - сообщается на сайте библиотеки.
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россия, санкт-петербург, владимир путин, стив уиткофф, политика
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Политика
Площадкой для встречи Путина и Уиткоффа стала книжная выставка
Путин и Уиткофф встретились на книжной выставке в Президентской библиотеке
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Площадкой встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа стала книжная выставка "Россия глазами путешественников", которая проходит в Президентской библиотеке в Петербурге, на выставке, в частности, представлены исторические документы, посвященные дипломатическим визитам, передает корреспондент РИА Новости.
Путин
и Уиткофф
в пятницу встретились в Президентской библиотеке в Петербурге
. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Кремля, рядом с Уиткоффом виден баннер, посвященный выставке "Книжные памятники Президентской библиотеки. Россия
глазами путешественников", а также элементы экспозиции.
Согласно официальному сайту Президентской библиотеки, выставка "Россия глазами путешественников" проходит с 24 декабря 2024 года по 7 мая 2025 года. Основу экспозиции составили издания XVI–XX веков из коллекции Президентской библиотеки.
"На выставке представлены исторические документы - раритетные издания, которые повествуют о разного рода путешествиях по России: дипломатических визитах, научных экспедициях, о посещениях различных городов и областей. Все они являются ценными источниками знания о нашей стране, её богатой истории, обширной территории, жителях разных национальностей и их обычаях", - сообщается на сайте библиотеки.