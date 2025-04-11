https://ria.ru/20250411/peterburg-2010696248.html

В Петербурге студента ждет суд за инсталляцию на памятнике графу Уварову

В Петербурге студента ждет суд за инсталляцию на памятнике графу Уварову - РИА Новости, 11.04.2025

В Петербурге студента ждет суд за инсталляцию на памятнике графу Уварову

Студента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) ждет суд за "инсталляцию" на памятнике графу Уварову по административной статье о нарушении... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T13:05:00+03:00

2025-04-11T13:05:00+03:00

2025-04-11T13:05:00+03:00

происшествия

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санкт-петербургский государственный университет

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Студента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) ждет суд за "инсталляцию" на памятнике графу Уварову по административной статье о нарушении правил проведения митингов, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Петербурга. "Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отложил до мая заседание в отношении Артема Пронько", - сообщили в пресс-службе. Собеседница агентства добавила, что в отношении Пронько составлен протокол о привлечении его к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга) КоАП РФ. "Из протокола следует, что 24 марта 2025 года с 9.36 по 9.40 Пронько находился у дома 2 по Менделеевской линии, где проводил без подачи уведомления публичное мероприятие в виде группового пикетирования, используя при этом сборно-разборную конструкцию в виде манекена с прикрепленным к руке предметом, похожим на меч. Данную конструкцию Пронько повесил на веревке на памятник графу Сергею Уварову с табличкой "Наука мертва"", - уточнили в объединенной пресс-службе. Его действия могут расцениваться как протест против администрации вуза, направленный на формирование мнения окружающих. По данным пресс-службы судов, Пронько вину в совершении данного правонарушения не признает.

https://ria.ru/20250411/peterburg-2010663573.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, санкт-петербургский государственный университет