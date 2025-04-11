https://ria.ru/20250411/peskov-2010806294.html

Начало встречи Путина и Уиткоффа было деловым, заявил Песков

Начало встречи Путина и Уиткоффа было деловым, заявил Песков - РИА Новости, 11.04.2025

Начало встречи Путина и Уиткоффа было деловым, заявил Песков

Начало встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге было деловым, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T19:48:00+03:00

2025-04-11T19:48:00+03:00

2025-04-11T20:02:00+03:00

дмитрий песков

политика

россия

санкт-петербург

сша

владимир путин

стив уиткофф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Начало встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге было деловым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Встреча Путина и Уиткоффа проходит в пятницу в здании Президентской библиотеки в Петербурге."Обычным, деловым. Это рабочая встреча. Она и по времени достаточно продолжительная, собственно, как и были предыдущие", - рассказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, каким было начало этой встречи.

https://ria.ru/20250411/putin-2010803223.html

россия

санкт-петербург

сша

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дмитрий песков, политика, россия, санкт-петербург, сша, владимир путин, стив уиткофф