https://ria.ru/20250411/peskov-2010752396.html

Песков ответил на вопрос о продолжительности встречи Путина и Уиткоффа

Песков ответил на вопрос о продолжительности встречи Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 11.04.2025

Песков ответил на вопрос о продолжительности встречи Путина и Уиткоффа

Фиксированного тайминга у встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа нет, сообщил... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T15:31:00+03:00

2025-04-11T15:31:00+03:00

2025-04-11T16:03:00+03:00

владимир путин

стив уиткофф

дмитрий песков

санкт-петербург

сша

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Фиксированного тайминга у встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет. Час-два-три - столько, сколько нужно президенту", - сказал Песков журналистам на соответствующий вопрос.Уиткофф в пятницу прилетел в Россию. По словам Пескова, Путин встретится со спецпосланником.

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

санкт-петербург

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков, санкт-петербург, сша, россия