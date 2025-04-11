https://ria.ru/20250411/peskov-2010752396.html
Песков ответил на вопрос о продолжительности встречи Путина и Уиткоффа
Песков ответил на вопрос о продолжительности встречи Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 11.04.2025
Песков ответил на вопрос о продолжительности встречи Путина и Уиткоффа
Фиксированного тайминга у встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа нет, сообщил... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T15:31:00+03:00
2025-04-11T15:31:00+03:00
2025-04-11T16:03:00+03:00
владимир путин
стив уиткофф
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Фиксированного тайминга у встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет. Час-два-три - столько, сколько нужно президенту", - сказал Песков журналистам на соответствующий вопрос.Уиткофф в пятницу прилетел в Россию. По словам Пескова, Путин встретится со спецпосланником.
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков, санкт-петербург, сша, россия
Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Санкт-Петербург, США, Россия
Песков ответил на вопрос о продолжительности встречи Путина и Уиткоффа
Песков: фиксированного тайминга у встречи Путина и Уиткоффа нет