Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ назвал переговоры Путина и Уиткоффа продуктивными - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:57 11.04.2025 (обновлено: 23:06 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/peregovory-2010822066.html
Глава РФПИ назвал переговоры Путина и Уиткоффа продуктивными
Глава РФПИ назвал переговоры Путина и Уиткоффа продуктивными - РИА Новости, 11.04.2025
Глава РФПИ назвал переговоры Путина и Уиткоффа продуктивными
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T22:57:00+03:00
2025-04-11T23:06:00+03:00
российский фонд прямых инвестиций
россия
санкт-петербург
сша
владимир путин
кирилл дмитриев
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010794962_0:265:2605:1730_1920x0_80_0_0_a7f7cf51c226cae6d7f015256a88e769.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал продуктивными переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом."Добро пожаловать в Санкт-Петербург, Россия! Продуктивные переговоры со Стивеном Уиткоффом", - написал Дмитриев в соцсети X. Он также опубликовал фотографии со встречи.Встреча президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа, прошедшая в здании Президентской библиотеки Санкт-Петербурге, длилась 4,5 часа, темой были аспекты украинского урегулирования.
https://ria.ru/20250411/vstrecha-2010705253.html
россия
санкт-петербург
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010794962_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_33d632b56f3e12d50526749fa848483e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский фонд прямых инвестиций, россия, санкт-петербург, сша, владимир путин, кирилл дмитриев, дональд трамп
Российский фонд прямых инвестиций, Россия, Санкт-Петербург, США, Владимир Путин, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп
Глава РФПИ назвал переговоры Путина и Уиткоффа продуктивными

Глава РФПИ Дмитриев назвал переговоры Путина и Уиткоффа продуктивными

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал продуктивными переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
"Добро пожаловать в Санкт-Петербург, Россия! Продуктивные переговоры со Стивеном Уиткоффом", - написал Дмитриев в соцсети X. Он также опубликовал фотографии со встречи.
Встреча президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа, прошедшая в здании Президентской библиотеки Санкт-Петербурге, длилась 4,5 часа, темой были аспекты украинского урегулирования.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Глава РФПИ Дмитриев провел встречу со спецпосланником США Уиткоффом
Вчера, 13:28
 
Российский фонд прямых инвестицийРоссияСанкт-ПетербургСШАВладимир ПутинКирилл ДмитриевДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала