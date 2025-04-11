https://ria.ru/20250411/peregovory-2010822066.html

Глава РФПИ назвал переговоры Путина и Уиткоффа продуктивными

Глава РФПИ назвал переговоры Путина и Уиткоффа продуктивными - РИА Новости, 11.04.2025

Глава РФПИ назвал переговоры Путина и Уиткоффа продуктивными

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T22:57:00+03:00

2025-04-11T22:57:00+03:00

2025-04-11T23:06:00+03:00

российский фонд прямых инвестиций

россия

санкт-петербург

сша

владимир путин

кирилл дмитриев

дональд трамп

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал продуктивными переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом."Добро пожаловать в Санкт-Петербург, Россия! Продуктивные переговоры со Стивеном Уиткоффом", - написал Дмитриев в соцсети X. Он также опубликовал фотографии со встречи.Встреча президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа, прошедшая в здании Президентской библиотеки Санкт-Петербурге, длилась 4,5 часа, темой были аспекты украинского урегулирования.

https://ria.ru/20250411/vstrecha-2010705253.html

россия

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сша

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российский фонд прямых инвестиций, россия, санкт-петербург, сша, владимир путин, кирилл дмитриев, дональд трамп