https://ria.ru/20250411/orban-2010816442.html

Киев прекратил транзит газа, чтобы втянуть Венгрию в конфликт, заявил Орбан

Киев прекратил транзит газа, чтобы втянуть Венгрию в конфликт, заявил Орбан - РИА Новости, 11.04.2025

Киев прекратил транзит газа, чтобы втянуть Венгрию в конфликт, заявил Орбан

Украина, сговорившись с Брюсселем, прекратила транзит российского газа, чтобы оказать давление на Венгрию и Словакию и втянуть их в конфликт, заявил венгерский... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T21:45:00+03:00

2025-04-11T21:45:00+03:00

2025-04-11T21:45:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 11 апр - РИА Новости. Украина, сговорившись с Брюсселем, прекратила транзит российского газа, чтобы оказать давление на Венгрию и Словакию и втянуть их в конфликт, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Украина в начале этого года, сговорившись с брюссельскими бюрократами, закрыли большой европейский газопровод, проходящий по их территории. Так они хотят оказать давление на словаков и на нас, чтобы втянуть нас в российско-украинский... (конфликт - ред.)", - сказал Орбан в видеообращении с дипломатического форума в Анталье, опубликованном в соцсети Facebook*. Венгерский премьер подчеркнул, что Будапешт теперь имеет возможность получать российский газ только по "Турецкому потоку", поэтому Турция является ключевым венгерским партнером, и цель его приезда в Анталью - переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Давление не исчезло, Брюссель по-прежнему пытается добить венгров, но мы защитим интересы венгерского народа и не поддадимся на шантаж", - отметил Орбан. В конце января глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт получил от ЕК требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывался продлевать санкции против РФ. По его словам, ЕК взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым сырье из РФ идет в страны-члены Евросоюза, а также потребовала у Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250404/vengrija-2009384085.html

https://ria.ru/20250404/nato-2009362920.html

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украина, россия, венгрия, виктор орбан, энергетика, в мире, турецкий поток