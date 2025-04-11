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Что сейчас происходит с Кристиной Орбакайте - РИА Новости, 11.04.2025
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Шоубиз
 
19:12 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/orbakayte-2010679612.html
Что сейчас происходит с Кристиной Орбакайте
Что сейчас происходит с Кристиной Орбакайте - РИА Новости, 11.04.2025
Что сейчас происходит с Кристиной Орбакайте
Дочь Примадонны когда-то требовала баснословные гонорары за выступления под фонограмму, а теперь снимает видео в нью-йоркской подземке. Что произошло с некогда... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T19:12:00+03:00
2025-04-11T19:12:00+03:00
шоубиз
россия
сша
европа
алла пугачева
кристина орбакайте
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Дочь Примадонны когда-то требовала баснословные гонорары за выступления под фонограмму, а теперь снимает видео в нью-йоркской подземке. Что произошло с некогда неприступной звездой? Почему ее концерты массово отменяют в России? Сколько миллионов она получила за несостоявшиеся выступления и почему даже после скандалов продолжает повышать ценник? Разбираемся, как изменилась карьера Кристины Орбакайте за последние годы.Заокеанский побегКристина Орбакайте окончательно переехала в США зимой 2023 года, хотя до этого много лет перемещалась между двумя странами. Ее муж Михаил Земцов — американский бизнесмен, владелец стоматологического центра во Флориде, за которого она вышла почти 20 лет назад.Семья владеет элитной недвижимостью в двух городах — апартаментами в престижном районе Трайбека в Нью-Йорке и квартирой в Бэл-Харбор в Майами. Младшая дочь супругов Клавдия учится в американской школе. Средний сын Дени Байсаров (от предыдущего брака) предпочел остаться с отцом в России, а вот старший сын Никита Пресняков после февраля 2022 года экстренно иммигрировал вслед за матерью и пытается строить карьеру певца в США, хотя, как сообщают источники, успехи пока весьма скромные.Без мамы не звезда?Карьера Кристины серьезно пошатнулась после отъезда Аллы Пугачевой из России. Дочь суперзвезды свернула концертную деятельность в нашей стране и сосредоточилась на выступлениях за рубежом.Именно громкое имя матери всегда обеспечивало Орбакайте солидный заработок. Как заметил артист Анатолий Калмыков, с ее весьма скромными вокальными данными певица вряд ли добилась бы таких успехов на сцене без родственных связей с Примадонной.Баснословные гонорарыАппетиты Кристины в лучшие времена впечатляли даже бывалых продюсеров. На одном из корпоративов она получила гонорар, от которого у коллег по цеху перехватывало дыхание."Мне организатор говорит: посмотри, сколько певица заработала. Ее гонорар — 250 тысяч евро (21 млн рублей) за три песни под фонограмму", — рассказал Анатолий Калмыков в эфире шоу "Звезды сошлись".Интересные требованияРайдер Орбакайте поражает воображение. Многие именитые продюсеры признают — дочь Пугачевой живет в каком-то параллельном мире, где кризисы и санкции ее не касаются.Звезда требует только люксовые автомобили (Mercedes S-класса или BMW 7-й серии), президентские номера в пятизвездочных отелях и усиленную охрану из 4-6 человек. Концертный директор Ольга Оркина откровенно признала: "Все лучшее и богатое — для нее, райдер как у топ-звезд".В 2024 году в списке требований появились настоящие капризы — свежие устрицы, красная икра, вино определенных марок (например, элитное Château Margaux) и кофе только из кофемашины Nespresso с капсулами строго указанного сорта.Сибирский провалТур Орбакайте по Сибири в марте 2024 года был полностью отменен. Выступления в Новосибирске, Братске, Иркутске, Красноярске и Улан-Удэ так и не состоялись из-за давления общественных активистов. Певицу обвиняли в том, что она зарабатывает деньги в России, а тратит их в США.Особенно возмущало общественность то, что, несмотря на отмену концертов, артистка получила невозвратную предоплату. По данным СМИ, только за несостоявшееся шоу в Бурятии она получила около 2 млн рублей. "Деньги ушли, а она даже не извинилась", — жаловались организаторы.Парадоксальная математика: концерты отменяют, ценник растетВопреки всякой логике, после провала сибирского тура Орбакайте не снизила, а, наоборот, повысила свой гонорар. Если до отмены концертов она просила 4,5 млн рублей за выступление, то после скандала подняла ценник до 5,5 млн за корпоративные мероприятия.При этом за границей ее выступления стоят значительно дешевле. Теперь за выступление на частном мероприятии в США или Европе Орбакайте берет от 30 до 50 тысяч долларов (2,5-4,2 млн рублей). Видимо, желающих платить баснословные суммы за ее вокал за рубежом не так много.Нью-йоркское метро вместо КремляАпогеем падения звездного статуса стало недавнее появление Кристины в нью-йоркском метро. В апреле 2025 года певица опубликовала видео, где исполняет свою песню "Перелетная птица" в вагоне подземки.Поклонники мгновенно разделились на два лагеря: одни решили, что это признак финансовых трудностей, другие поверили объяснению артистки, что она поддерживает вирусный тренд в TikTok. Сама Орбакайте уверяет, что просто решила поддержать своих фанатов, которые записывают видео под ее песню в различных общественных местах.Секретные планы на возвращениеНесмотря на скандалы, Орбакайте не оставляет попыток заработать в России. На лето 2025 года она анонсировала корпоративные выступления, начиная с концерта в День защиты детей в Кремле.Примечательно, что теперь она требует полной конспирации для своих приездов. "Полная конспирация, будто шпион" — так описал ее требования ассистент певицы. О приезде звезды не должен знать никто, кроме непосредственных заказчиков.Параллельно Кристина готовит тур по Европе (Германия, Чехия, Прибалтика) с билетами от 50 до 150 евро, но и там требует люксовые условия — правда, довольствуется гонорарами гораздо скромнее российских.Остается только гадать, удастся ли дочери Примадонны вернуть былую славу и восстановить пошатнувшуюся карьеру, или придется и дальше снимать вирусные видео в метро.
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РИА Новости
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россия, сша, европа, алла пугачева, кристина орбакайте
Шоубиз, Россия, США, Европа, Алла Пугачева, Кристина Орбакайте

Что сейчас происходит с Кристиной Орбакайте

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Кристина Орбакайте на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна"Алла Пугачева. Тот самый концерт"
Певица Кристина Орбакайте на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа ГригорьянаАлла Пугачева. Тот самый концерт - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Дочь Примадонны когда-то требовала баснословные гонорары за выступления под фонограмму, а теперь снимает видео в нью-йоркской подземке. Что произошло с некогда неприступной звездой? Почему ее концерты массово отменяют в России? Сколько миллионов она получила за несостоявшиеся выступления и почему даже после скандалов продолжает повышать ценник? Разбираемся, как изменилась карьера Кристины Орбакайте за последние годы.

Заокеанский побег

Кристина Орбакайте окончательно переехала в США зимой 2023 года, хотя до этого много лет перемещалась между двумя странами. Ее муж Михаил Земцов — американский бизнесмен, владелец стоматологического центра во Флориде, за которого она вышла почти 20 лет назад.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПевица Кристина Орбакайте
Певица Кристина Орбакайте - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Певица Кристина Орбакайте
Семья владеет элитной недвижимостью в двух городах — апартаментами в престижном районе Трайбека в Нью-Йорке и квартирой в Бэл-Харбор в Майами. Младшая дочь супругов Клавдия учится в американской школе. Средний сын Дени Байсаров (от предыдущего брака) предпочел остаться с отцом в России, а вот старший сын Никита Пресняков после февраля 2022 года экстренно иммигрировал вслед за матерью и пытается строить карьеру певца в США, хотя, как сообщают источники, успехи пока весьма скромные.

Без мамы не звезда?

Карьера Кристины серьезно пошатнулась после отъезда Аллы Пугачевой из России. Дочь суперзвезды свернула концертную деятельность в нашей стране и сосредоточилась на выступлениях за рубежом.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского Грех в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Именно громкое имя матери всегда обеспечивало Орбакайте солидный заработок. Как заметил артист Анатолий Калмыков, с ее весьма скромными вокальными данными певица вряд ли добилась бы таких успехов на сцене без родственных связей с Примадонной.

Баснословные гонорары

Аппетиты Кристины в лучшие времена впечатляли даже бывалых продюсеров. На одном из корпоративов она получила гонорар, от которого у коллег по цеху перехватывало дыхание.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Кристина Орбакайте и ее супруг предприниматель Михаил Земцов
Певица Кристина Орбакайте и ее супруг предприниматель Михаил Земцов - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Кристина Орбакайте и ее супруг предприниматель Михаил Земцов
"Мне организатор говорит: посмотри, сколько певица заработала. Ее гонорар — 250 тысяч евро (21 млн рублей) за три песни под фонограмму", — рассказал Анатолий Калмыков в эфире шоу "Звезды сошлись".

Интересные требования

Райдер Орбакайте поражает воображение. Многие именитые продюсеры признают — дочь Пугачевой живет в каком-то параллельном мире, где кризисы и санкции ее не касаются.
Звезда требует только люксовые автомобили (Mercedes S-класса или BMW 7-й серии), президентские номера в пятизвездочных отелях и усиленную охрану из 4-6 человек. Концертный директор Ольга Оркина откровенно признала: "Все лучшее и богатое — для нее, райдер как у топ-звезд".
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезентация проекта "Сахар" Н. Гордиенко
Презентация проекта Сахар Н. Гордиенко - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Презентация проекта "Сахар" Н. Гордиенко
В 2024 году в списке требований появились настоящие капризы — свежие устрицы, красная икра, вино определенных марок (например, элитное Château Margaux) и кофе только из кофемашины Nespresso с капсулами строго указанного сорта.

Сибирский провал

Тур Орбакайте по Сибири в марте 2024 года был полностью отменен. Выступления в Новосибирске, Братске, Иркутске, Красноярске и Улан-Удэ так и не состоялись из-за давления общественных активистов. Певицу обвиняли в том, что она зарабатывает деньги в России, а тратит их в США.
Особенно возмущало общественность то, что, несмотря на отмену концертов, артистка получила невозвратную предоплату. По данным СМИ, только за несостоявшееся шоу в Бурятии она получила около 2 млн рублей. "Деньги ушли, а она даже не извинилась", — жаловались организаторы.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПевица Кристина Орбакайте на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон"
Певица Кристина Орбакайте на XXVI церемонии вручения премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Певица Кристина Орбакайте на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон"

Парадоксальная математика: концерты отменяют, ценник растет

Вопреки всякой логике, после провала сибирского тура Орбакайте не снизила, а, наоборот, повысила свой гонорар. Если до отмены концертов она просила 4,5 млн рублей за выступление, то после скандала подняла ценник до 5,5 млн за корпоративные мероприятия.
При этом за границей ее выступления стоят значительно дешевле. Теперь за выступление на частном мероприятии в США или Европе Орбакайте берет от 30 до 50 тысяч долларов (2,5-4,2 млн рублей). Видимо, желающих платить баснословные суммы за ее вокал за рубежом не так много.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПопулярная певица Кристина Орбакайте в роли модели на показе новой коллекции модельера Елены Супрун, прошедшем в рамках "Российской Недели моды"
Популярная певица Кристина Орбакайте в роли модели на показе новой коллекции модельера Елены Супрун, прошедшем в рамках Российской Недели моды - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Популярная певица Кристина Орбакайте в роли модели на показе новой коллекции модельера Елены Супрун, прошедшем в рамках "Российской Недели моды"

Нью-йоркское метро вместо Кремля

Апогеем падения звездного статуса стало недавнее появление Кристины в нью-йоркском метро. В апреле 2025 года певица опубликовала видео, где исполняет свою песню "Перелетная птица" в вагоне подземки.
Поклонники мгновенно разделились на два лагеря: одни решили, что это признак финансовых трудностей, другие поверили объяснению артистки, что она поддерживает вирусный тренд в TikTok. Сама Орбакайте уверяет, что просто решила поддержать своих фанатов, которые записывают видео под ее песню в различных общественных местах.
© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкНародная артистка СССР Алла Пугачева и ее дочь эстрадная певица Кристина Орбакайте
Народная артистка СССР Алла Пугачева и ее дочь эстрадная певица Кристина Орбакайте - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Народная артистка СССР Алла Пугачева и ее дочь эстрадная певица Кристина Орбакайте

Секретные планы на возвращение

Несмотря на скандалы, Орбакайте не оставляет попыток заработать в России. На лето 2025 года она анонсировала корпоративные выступления, начиная с концерта в День защиты детей в Кремле.
Примечательно, что теперь она требует полной конспирации для своих приездов. "Полная конспирация, будто шпион" — так описал ее требования ассистент певицы. О приезде звезды не должен знать никто, кроме непосредственных заказчиков.
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк"Рождественские встречи" Аллы Пугачевой
Рождественские встречи Аллы Пугачевой - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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"Рождественские встречи" Аллы Пугачевой
Параллельно Кристина готовит тур по Европе (Германия, Чехия, Прибалтика) с билетами от 50 до 150 евро, но и там требует люксовые условия — правда, довольствуется гонорарами гораздо скромнее российских.
Остается только гадать, удастся ли дочери Примадонны вернуть былую славу и восстановить пошатнувшуюся карьеру, или придется и дальше снимать вирусные видео в метро.
 
ШоубизРоссияСШАЕвропаАлла ПугачеваКристина Орбакайте
 
 
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