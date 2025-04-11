https://ria.ru/20250411/orbakayte-2010679612.html

Что сейчас происходит с Кристиной Орбакайте

Что сейчас происходит с Кристиной Орбакайте - РИА Новости, 11.04.2025

Что сейчас происходит с Кристиной Орбакайте

Дочь Примадонны когда-то требовала баснословные гонорары за выступления под фонограмму, а теперь снимает видео в нью-йоркской подземке. Что произошло с некогда... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T19:12:00+03:00

2025-04-11T19:12:00+03:00

2025-04-11T19:12:00+03:00

шоубиз

россия

сша

европа

алла пугачева

кристина орбакайте

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Дочь Примадонны когда-то требовала баснословные гонорары за выступления под фонограмму, а теперь снимает видео в нью-йоркской подземке. Что произошло с некогда неприступной звездой? Почему ее концерты массово отменяют в России? Сколько миллионов она получила за несостоявшиеся выступления и почему даже после скандалов продолжает повышать ценник? Разбираемся, как изменилась карьера Кристины Орбакайте за последние годы.Заокеанский побегКристина Орбакайте окончательно переехала в США зимой 2023 года, хотя до этого много лет перемещалась между двумя странами. Ее муж Михаил Земцов — американский бизнесмен, владелец стоматологического центра во Флориде, за которого она вышла почти 20 лет назад.Семья владеет элитной недвижимостью в двух городах — апартаментами в престижном районе Трайбека в Нью-Йорке и квартирой в Бэл-Харбор в Майами. Младшая дочь супругов Клавдия учится в американской школе. Средний сын Дени Байсаров (от предыдущего брака) предпочел остаться с отцом в России, а вот старший сын Никита Пресняков после февраля 2022 года экстренно иммигрировал вслед за матерью и пытается строить карьеру певца в США, хотя, как сообщают источники, успехи пока весьма скромные.Без мамы не звезда?Карьера Кристины серьезно пошатнулась после отъезда Аллы Пугачевой из России. Дочь суперзвезды свернула концертную деятельность в нашей стране и сосредоточилась на выступлениях за рубежом.Именно громкое имя матери всегда обеспечивало Орбакайте солидный заработок. Как заметил артист Анатолий Калмыков, с ее весьма скромными вокальными данными певица вряд ли добилась бы таких успехов на сцене без родственных связей с Примадонной.Баснословные гонорарыАппетиты Кристины в лучшие времена впечатляли даже бывалых продюсеров. На одном из корпоративов она получила гонорар, от которого у коллег по цеху перехватывало дыхание."Мне организатор говорит: посмотри, сколько певица заработала. Ее гонорар — 250 тысяч евро (21 млн рублей) за три песни под фонограмму", — рассказал Анатолий Калмыков в эфире шоу "Звезды сошлись".Интересные требованияРайдер Орбакайте поражает воображение. Многие именитые продюсеры признают — дочь Пугачевой живет в каком-то параллельном мире, где кризисы и санкции ее не касаются.Звезда требует только люксовые автомобили (Mercedes S-класса или BMW 7-й серии), президентские номера в пятизвездочных отелях и усиленную охрану из 4-6 человек. Концертный директор Ольга Оркина откровенно признала: "Все лучшее и богатое — для нее, райдер как у топ-звезд".В 2024 году в списке требований появились настоящие капризы — свежие устрицы, красная икра, вино определенных марок (например, элитное Château Margaux) и кофе только из кофемашины Nespresso с капсулами строго указанного сорта.Сибирский провалТур Орбакайте по Сибири в марте 2024 года был полностью отменен. Выступления в Новосибирске, Братске, Иркутске, Красноярске и Улан-Удэ так и не состоялись из-за давления общественных активистов. Певицу обвиняли в том, что она зарабатывает деньги в России, а тратит их в США.Особенно возмущало общественность то, что, несмотря на отмену концертов, артистка получила невозвратную предоплату. По данным СМИ, только за несостоявшееся шоу в Бурятии она получила около 2 млн рублей. "Деньги ушли, а она даже не извинилась", — жаловались организаторы.Парадоксальная математика: концерты отменяют, ценник растетВопреки всякой логике, после провала сибирского тура Орбакайте не снизила, а, наоборот, повысила свой гонорар. Если до отмены концертов она просила 4,5 млн рублей за выступление, то после скандала подняла ценник до 5,5 млн за корпоративные мероприятия.При этом за границей ее выступления стоят значительно дешевле. Теперь за выступление на частном мероприятии в США или Европе Орбакайте берет от 30 до 50 тысяч долларов (2,5-4,2 млн рублей). Видимо, желающих платить баснословные суммы за ее вокал за рубежом не так много.Нью-йоркское метро вместо КремляАпогеем падения звездного статуса стало недавнее появление Кристины в нью-йоркском метро. В апреле 2025 года певица опубликовала видео, где исполняет свою песню "Перелетная птица" в вагоне подземки.Поклонники мгновенно разделились на два лагеря: одни решили, что это признак финансовых трудностей, другие поверили объяснению артистки, что она поддерживает вирусный тренд в TikTok. Сама Орбакайте уверяет, что просто решила поддержать своих фанатов, которые записывают видео под ее песню в различных общественных местах.Секретные планы на возвращениеНесмотря на скандалы, Орбакайте не оставляет попыток заработать в России. На лето 2025 года она анонсировала корпоративные выступления, начиная с концерта в День защиты детей в Кремле.Примечательно, что теперь она требует полной конспирации для своих приездов. "Полная конспирация, будто шпион" — так описал ее требования ассистент певицы. О приезде звезды не должен знать никто, кроме непосредственных заказчиков.Параллельно Кристина готовит тур по Европе (Германия, Чехия, Прибалтика) с билетами от 50 до 150 евро, но и там требует люксовые условия — правда, довольствуется гонорарами гораздо скромнее российских.Остается только гадать, удастся ли дочери Примадонны вернуть былую славу и восстановить пошатнувшуюся карьеру, или придется и дальше снимать вирусные видео в метро.

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россия, сша, европа, алла пугачева, кристина орбакайте