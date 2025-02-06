https://ria.ru/20250206/presnyakov-1997806167.html

Потерял жилье и миллионы. Что сейчас с бежавшим в США внуком Пугачевой

Потерял жилье и миллионы. Что сейчас с бежавшим в США внуком Пугачевой - РИА Новости, 06.02.2025

Потерял жилье и миллионы. Что сейчас с бежавшим в США внуком Пугачевой

Голливудская мечта Никиты Преснякова обернулась чередой неудач. Внук Примадонны, сбежавший в США в поисках музыкальной славы, столкнулся с жестокой реальностью: РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T18:01:00+03:00

2025-02-06T18:01:00+03:00

2025-02-06T18:01:00+03:00

шоубиз

америка

сша

россия

кристина орбакайте

алла пугачева

леонид агутин

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Голливудская мечта Никиты Преснякова обернулась чередой неудач. Внук Примадонны, сбежавший в США в поисках музыкальной славы, столкнулся с жестокой реальностью: местную публику не впечатлила фамилия звездной семьи, а стихийное бедствие оставило музыканта без крыши над головой. На что живет 33-летний наследник Примадонны, почему прогорел его многомиллионный бизнес и как три поколения звездной семьи пытаются спасти внука от разорения?Америка не впечатлиласьНикита Пресняков, 33-летний музыкант и внук Аллы Пугачевой, переехал в США вместе с женой Аленой Красновой после начала СВО и объявления частичной мобилизации в России в 2022 году. В Америке он взял творческий псевдоним Nick Pres и попытался продолжить музыкальную карьеру. Но если на родине за его плечами была собственная группа Multiverse и громкая фамилия, то в Штатах все пришлось начинать с нуля.Громкий старт за океаном обернулся тишиной — собрать новый музыкальный коллектив не удалось."В Америке у него ничего не получается. А дальше что? Ну вот что его ждет дальше? Пойдет работать в Макдональдс? Конечно же, он не пойдет. Я думаю, что это все случилось, потому что нет движения. Все остановилось. Одна бабушка Никиты носится как стрекоза, не зная, где приткнуться. Кто ж ее примет и обогреет: то она в Израиле, то в Америке, то на Кипре, сейчас в Прибалтике. Двоих детей туда-сюда мотает. А Никите что остается? — делился своими мыслями продюсер Сергей Дзюник в интервью "Аргументам и Фактам". "Чтобы выжить в США, нужно быть человеком другого плана, - отмечал продюсер. - Что Никите там делать? Петь песни “Самоцветов”? Какой в этом толк? Он даже в России не смог стать таким же популярным, как его бабушки, дедушка, папа и мама. Нет. Он не набрал такого уровня. Никита хоть бы попытался приблизиться к своему отцу, даже это у него не получилось".ПогорелецМасштабные пожары в Калифорнии ударили и по семье Преснякова — музыкант оказался практически в эпицентре стихийного бедствия. Концерты были отменены. Пришлось срочно эвакуироваться, захватив только самое необходимое."Это, конечно, жесть какая-то. Живу в стрессе уже три дня. Мы в безопасности, но продолжаем ежеминутно анализировать ситуацию. Чувствую депрессию и грусть из-за того, что такой прекрасный район просто исчез", — поделился Пресняков в соцсетях.Три поколения помощиЗа фасадом амбициозных планов по покорению Америки скрывается непростая финансовая ситуация. После пожара положение усугубилось — семья потеряла жилье. На помощь пришли сразу три поколения звездной семьи: мать Кристина Орбакайте направляет сыну средства от продажи билетов в России, подключилась к поддержке и Алла Пугачева. Даже бабушка Елена Преснякова, которая недавно жаловалась на отсутствие связи с внуком, вынуждена помогать финансово."У Никитоса все нормально, мы почти не переписываемся", — говорила Елена Преснякова еще пару месяцев назад. Однако ситуация изменилась.Финансовые качелиКомпания по установке спортивных площадок "Нико Спорт", которую Никита Пресняков развивал вместе с супругой Аленой, оказалась на грани краха. По данным СМИ, в 2023 году выручка предприятия рухнула — принесла убыток в миллион рублей. Большая часть процессов компании заморожена, хотя в 2022 году выручка составляла 10,5 млн рублей. Официально числясь амбассадором проекта, Пресняков неоднократно выступал в роли инвестора и управленца, а его жена заняла пост руководителя компании.Пока семейный бизнес терпел убытки, музыкант пытался создать видимость успешной жизни в США. В социальных сетях появлялись фото из дорогих ресторанов, но реальность оказалась суровее: новые счета за содержание недвижимости и проблемы со здоровьем (потребовалась реабилитация после болезни ЖКТ) существенно ударили по бюджету.Скандал с авторскими правамиВ попытке заработать Пресняков начал исполнять хиты российских артистов на концертах для эмигрантов, выступая в барах и ночных клубах с кавер-версиями хитов 2000-х годов. Он гастролировал по городам США, предлагая публике "Ночь хитов нулевых". Это привело к конфликту: семья Олега Парастаева, автора легендарной песни "На заре", публично заявила о нарушении авторских прав."Мы приветствуем переработку и исполнение. Так сохраняется и живет память об Олеге и его творчестве. Но артисты всегда согласовывают с нами, правообладателями, использование трека в концертной программе. Никита Пресняков почему-то этого не сделал", — сообщила вдова музыканта.От миллионов до долговФинансовое положение наследника звездной фамилии становится все более шатким. Несколько месяцев назад СМИ сообщили о долге в 140 тысяч рублей — сумма небольшая для шоу-бизнеса, но показательная в текущей ситуации.Пресняков пытается поправить положение продажей недвижимости. На торги выставлена дача на берегу Истры — подарок от бабушки. Изначальная цена в 300 миллионов рублей постепенно снижается, но покупателей нет даже при скидке в 100 миллионов.Ранее музыкант мог рассчитывать на недвижимость в США стоимостью около 225 миллионов рублей — еще один подарок от Пугачевой. Однако после недавних пожаров в Калифорнии этот актив тоже оказался под вопросом.Стоило ли оно того?До отъезда из России Пресняков мог похвастаться стабильным доходом: его группа записывала саундтреки к популярным сериалам, были съемки в проектах и работа в Губернском театре. Сейчас музыкант готов выступать с песнями отца и Леонида Агутина, но спрос на такие концерты очень низкий — публика предпочитает оригинальный контент.

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америка, сша, россия, кристина орбакайте, алла пугачева, леонид агутин