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Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина - РИА Новости, 11.04.2025
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12:02 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/opros-2010668955.html
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина - РИА Новости, 11.04.2025
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Большинство россиян (81%) скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на своем посту, почти столько же (80%) заявили, что доверяют главе... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T12:02:00+03:00
2025-04-11T12:02:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Большинство россиян (81%) скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на своем посту, почти столько же (80%) заявили, что доверяют главе государства, следует из данных опроса ФОМ. Многие респонденты (81%) сообщили, что скорее хорошо оценивают работу национального лидера, 7% опрошенных дали противоположный ответ, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного на сайте ФОМ. Большинство участников (80%) опроса заявили, что скорее доверяют Владимиру Путину, 10% выразили недоверие президенту РФ. Больше половины респондентов (56%) скорее хорошо оценивают работу российского правительства, 23% - плохо. Две трети опрошенных (60%) считают, что глава правительства РФ Михаил Мишустин хорошо работает на своем посту, 11% придерживаются противоположного мнения. Участникам опроса предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Государственную Думу. Около половины (46%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 9% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, 4% - за "Справедливую Россию - патриоты - за правду", 2% - за партию "Новые люди". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 4-6 апреля 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ.
https://ria.ru/20250410/vtsiom-2010450139.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", единая россия, лдпр, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд "Общественное мнение", Единая Россия, ЛДПР, Общество
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

ФОМ: 81 процент россиян хорошо оценивают работу Путина

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Большинство россиян (81%) скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на своем посту, почти столько же (80%) заявили, что доверяют главе государства, следует из данных опроса ФОМ.
Многие респонденты (81%) сообщили, что скорее хорошо оценивают работу национального лидера, 7% опрошенных дали противоположный ответ, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного на сайте ФОМ.
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Большинство участников (80%) опроса заявили, что скорее доверяют Владимиру Путину, 10% выразили недоверие президенту РФ.
Больше половины респондентов (56%) скорее хорошо оценивают работу российского правительства, 23% - плохо. Две трети опрошенных (60%) считают, что глава правительства РФ Михаил Мишустин хорошо работает на своем посту, 11% придерживаются противоположного мнения.
Участникам опроса предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Государственную Думу. Около половины (46%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 9% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, 4% - за "Справедливую Россию - патриоты - за правду", 2% - за партию "Новые люди".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 4-6 апреля 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ.
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РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинФонд "Общественное мнение"Единая РоссияЛДПРОбщество
 
 
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