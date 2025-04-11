https://ria.ru/20250411/opros-2010668955.html

Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина - РИА Новости, 11.04.2025

Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Большинство россиян (81%) скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на своем посту, почти столько же (80%) заявили, что доверяют главе... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T12:02:00+03:00

2025-04-11T12:02:00+03:00

2025-04-11T12:02:00+03:00

россия

владимир путин

михаил мишустин

фонд "общественное мнение"

единая россия

лдпр

общество

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Большинство россиян (81%) скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на своем посту, почти столько же (80%) заявили, что доверяют главе государства, следует из данных опроса ФОМ. Многие респонденты (81%) сообщили, что скорее хорошо оценивают работу национального лидера, 7% опрошенных дали противоположный ответ, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного на сайте ФОМ. Большинство участников (80%) опроса заявили, что скорее доверяют Владимиру Путину, 10% выразили недоверие президенту РФ. Больше половины респондентов (56%) скорее хорошо оценивают работу российского правительства, 23% - плохо. Две трети опрошенных (60%) считают, что глава правительства РФ Михаил Мишустин хорошо работает на своем посту, 11% придерживаются противоположного мнения. Участникам опроса предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Государственную Думу. Около половины (46%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 9% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, 4% - за "Справедливую Россию - патриоты - за правду", 2% - за партию "Новые люди". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 4-6 апреля 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ.

https://ria.ru/20250410/vtsiom-2010450139.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", единая россия, лдпр, общество