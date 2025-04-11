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Рогов предположил, почему сделка по недрам оттягивается - РИА Новости, 11.04.2025
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11:21 11.04.2025 (обновлено: 11:47 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/nedra-2010654721.html
Рогов предположил, почему сделка по недрам оттягивается
Рогов предположил, почему сделка по недрам оттягивается - РИА Новости, 11.04.2025
Рогов предположил, почему сделка по недрам оттягивается
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T11:21:00+03:00
2025-04-11T11:47:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что сделка по недрам между США и Украиной оттягивается из-за желания Владимира Зеленского выторговать для себя гарантии безопасности и комфортное будущее. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина в четверг подтвердила, что в пятницу пройдут консультации в США по поводу проекта сделки между Вашингтоном и Киевом по минеральным ресурсам. Агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что визит украинской делегации в США для переговоров о сделке состоится с 11 по 12 апреля. "Идут торги. Зеленский до последнего оттягивает подписание сделки, выторговывая для себя гарантии безопасности и комфортное будущее. Будучи циничным торгашом, который хочет сохраниться у власти, он выцарапывает личную выгоду, пытаясь получить ее в обмен на окончательное превращение подконтрольного ему постукраинского пространства в официальную колонию США", - сказал Рогов РИА Новости. Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по полезным ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250410/ukraina-2010534084.html
https://ria.ru/20250409/ukraina-2010178398.html
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цены на нефть, киев, сша, украина, владимир зеленский, владимир рогов, ольга стефанишина, евросоюз, spectator, в мире
Цены на нефть, Киев, США, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Ольга Стефанишина, Евросоюз, Spectator, В мире
Рогов предположил, почему сделка по недрам оттягивается

Рогов: сделка по недрам США и Украины оттягивается из-за Киева

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Fotolia / aviavlad
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что сделка по недрам между США и Украиной оттягивается из-за желания Владимира Зеленского выторговать для себя гарантии безопасности и комфортное будущее.
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина в четверг подтвердила, что в пятницу пройдут консультации в США по поводу проекта сделки между Вашингтоном и Киевом по минеральным ресурсам. Агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что визит украинской делегации в США для переговоров о сделке состоится с 11 по 12 апреля.
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"Идут торги. Зеленский до последнего оттягивает подписание сделки, выторговывая для себя гарантии безопасности и комфортное будущее. Будучи циничным торгашом, который хочет сохраниться у власти, он выцарапывает личную выгоду, пытаясь получить ее в обмен на окончательное превращение подконтрольного ему постукраинского пространства в официальную колонию США", - сказал Рогов РИА Новости.
Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по полезным ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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Цены на нефтьКиевСШАУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир РоговОльга СтефанишинаЕвросоюзSpectatorВ мире
 
 
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