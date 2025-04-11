Рейтинг@Mail.ru
В Киргизии проверят историю с закидыванием камнями поезда с туристами - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/mvd-2010660323.html
В Киргизии проверят историю с закидыванием камнями поезда с туристами
В Киргизии проверят историю с закидыванием камнями поезда с туристами - РИА Новости, 11.04.2025
В Киргизии проверят историю с закидыванием камнями поезда с туристами
МВД Киргизии проводит доследственную проверку по факту закидывания камнями поезда с туристами из Европы, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе главного... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T11:40:00+03:00
2025-04-11T11:40:00+03:00
в мире
европа
киргизия
бишкек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010634696_0:68:1337:820_1920x0_80_0_0_deede4b35118dfc895e94fc2b01e75d3.jpg
БИШКЕК, 11 апр – РИА Новости. МВД Киргизии проводит доследственную проверку по факту закидывания камнями поезда с туристами из Европы, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе главного управления внутренних дел (ГУВД) Чуйской области республики. Ранее в пятницу в пресс-службе госпредприятия "Кыргыз темир жолу" ("Киргизские железные дороги") сообщили, что поезд с туристами из стран Европы, который следовал из Балыкчы в Бишкек, закидали камнями в Чуйской области. В результате инцидента в двух вагонах были разбиты окна, пострадал сотрудник поездной бригады. "В дежурную часть отдела внутренних дел Иссык-Атинского района поступило сообщение, о том, в городе Кант неизвестные лица закидали камнями поезд... в результате чего были разбиты окна. Данный факт был зарегистрирован в ОВД Иссык-Атинского района и начата доследственная проверка", - сказал представитель пресс-службы. Сообщается, что в ходе следствия, с целью установления обстоятельств данного происшествия в "Кыргыз темир жолу" были направлены соответствующие запросы, также сотрудниками милиции проводятся мероприятия по установлению и задержанию нарушителей. "Кроме этого, сотрудниками службы общественной безопасности ОВД Иссык-Атинского района и патрульно-постовой службы ГУВД Чуйской области на месте проводятся профилактические мероприятия, направленные на недопущение и предотвращение подобных инцидентов", - уточнили в управлении. В пресс-службе МВД Киргизии, куда также обратилось за комментарием РИА Новости, сообщили, что подобные инциденты на железной дороге происходили и раньше. "Это же не первый случай, такое бывало. По итогам расследования выяснялось, что виновниками оказывались дети - просто хулиганили. В этот раз, думаю, этот инцидент тоже никак не связан с тем, что в поезде были туристы из Европы. Едва ли вообще об этом кто-то знал. Правоохранительные органы обязательно разберутся и сообщат дополнительную информацию", - сказал собеседник агентства. Поезд с туристами из Европы прибыл в Бишкек 7 апреля. Маршрут следования охватывает Узбекистан, Киргизию и Казахстан. Состав включает 11 вагонов, а общее количество путешественников превышает 80 человек. Подобные турпоезда уже посещали Киргизию в 2023 и 2024 годах, и продолжают пользоваться интересом со стороны зарубежных туристов. Как ранее сообщали в "Киргизских железных дорогах", прибытие первого туристического поезда в 2025 году подчеркивает возрастающую привлекательность республики как перспективного туристического направления, а также способствует укреплению международного сотрудничества в сфере туризма.
https://ria.ru/20231123/kirgiziya-1911091052.html
европа
киргизия
бишкек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010634696_0:0:1184:888_1920x0_80_0_0_2418a9decb9ae067f90e63740369dbeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, киргизия, бишкек
В мире, Европа, Киргизия, Бишкек
В Киргизии проверят историю с закидыванием камнями поезда с туристами

МВД Киргизии проверит факт закидывания камнями поезда с туристами из Европы

© Фото : Киргизские железные дорогиТуристы из стран Европы на вокзале в Бишкеке, Киргизия
Туристы из стран Европы на вокзале в Бишкеке, Киргизия - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : Киргизские железные дороги
Туристы из стран Европы на вокзале в Бишкеке, Киргизия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БИШКЕК, 11 апр – РИА Новости. МВД Киргизии проводит доследственную проверку по факту закидывания камнями поезда с туристами из Европы, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе главного управления внутренних дел (ГУВД) Чуйской области республики.
Ранее в пятницу в пресс-службе госпредприятия "Кыргыз темир жолу" ("Киргизские железные дороги") сообщили, что поезд с туристами из стран Европы, который следовал из Балыкчы в Бишкек, закидали камнями в Чуйской области. В результате инцидента в двух вагонах были разбиты окна, пострадал сотрудник поездной бригады.
"В дежурную часть отдела внутренних дел Иссык-Атинского района поступило сообщение, о том, в городе Кант неизвестные лица закидали камнями поезд... в результате чего были разбиты окна. Данный факт был зарегистрирован в ОВД Иссык-Атинского района и начата доследственная проверка", - сказал представитель пресс-службы.
Сообщается, что в ходе следствия, с целью установления обстоятельств данного происшествия в "Кыргыз темир жолу" были направлены соответствующие запросы, также сотрудниками милиции проводятся мероприятия по установлению и задержанию нарушителей. "Кроме этого, сотрудниками службы общественной безопасности ОВД Иссык-Атинского района и патрульно-постовой службы ГУВД Чуйской области на месте проводятся профилактические мероприятия, направленные на недопущение и предотвращение подобных инцидентов", - уточнили в управлении.
В пресс-службе МВД Киргизии, куда также обратилось за комментарием РИА Новости, сообщили, что подобные инциденты на железной дороге происходили и раньше. "Это же не первый случай, такое бывало. По итогам расследования выяснялось, что виновниками оказывались дети - просто хулиганили. В этот раз, думаю, этот инцидент тоже никак не связан с тем, что в поезде были туристы из Европы. Едва ли вообще об этом кто-то знал. Правоохранительные органы обязательно разберутся и сообщат дополнительную информацию", - сказал собеседник агентства.
Поезд с туристами из Европы прибыл в Бишкек 7 апреля. Маршрут следования охватывает Узбекистан, Киргизию и Казахстан. Состав включает 11 вагонов, а общее количество путешественников превышает 80 человек. Подобные турпоезда уже посещали Киргизию в 2023 и 2024 годах, и продолжают пользоваться интересом со стороны зарубежных туристов. Как ранее сообщали в "Киргизских железных дорогах", прибытие первого туристического поезда в 2025 году подчеркивает возрастающую привлекательность республики как перспективного туристического направления, а также способствует укреплению международного сотрудничества в сфере туризма.
Охотник демонстрирует умение обращаться с беркутом, Кыргызстан - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Дикая и красивая. Зачем туристы едут в Киргизию
23 ноября 2023, 08:00
 
В миреЕвропаКиргизияБишкек
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала