https://ria.ru/20250411/mvd-2010660323.html

В Киргизии проверят историю с закидыванием камнями поезда с туристами

В Киргизии проверят историю с закидыванием камнями поезда с туристами - РИА Новости, 11.04.2025

В Киргизии проверят историю с закидыванием камнями поезда с туристами

МВД Киргизии проводит доследственную проверку по факту закидывания камнями поезда с туристами из Европы, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе главного... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T11:40:00+03:00

2025-04-11T11:40:00+03:00

2025-04-11T11:40:00+03:00

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БИШКЕК, 11 апр – РИА Новости. МВД Киргизии проводит доследственную проверку по факту закидывания камнями поезда с туристами из Европы, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе главного управления внутренних дел (ГУВД) Чуйской области республики. Ранее в пятницу в пресс-службе госпредприятия "Кыргыз темир жолу" ("Киргизские железные дороги") сообщили, что поезд с туристами из стран Европы, который следовал из Балыкчы в Бишкек, закидали камнями в Чуйской области. В результате инцидента в двух вагонах были разбиты окна, пострадал сотрудник поездной бригады. "В дежурную часть отдела внутренних дел Иссык-Атинского района поступило сообщение, о том, в городе Кант неизвестные лица закидали камнями поезд... в результате чего были разбиты окна. Данный факт был зарегистрирован в ОВД Иссык-Атинского района и начата доследственная проверка", - сказал представитель пресс-службы. Сообщается, что в ходе следствия, с целью установления обстоятельств данного происшествия в "Кыргыз темир жолу" были направлены соответствующие запросы, также сотрудниками милиции проводятся мероприятия по установлению и задержанию нарушителей. "Кроме этого, сотрудниками службы общественной безопасности ОВД Иссык-Атинского района и патрульно-постовой службы ГУВД Чуйской области на месте проводятся профилактические мероприятия, направленные на недопущение и предотвращение подобных инцидентов", - уточнили в управлении. В пресс-службе МВД Киргизии, куда также обратилось за комментарием РИА Новости, сообщили, что подобные инциденты на железной дороге происходили и раньше. "Это же не первый случай, такое бывало. По итогам расследования выяснялось, что виновниками оказывались дети - просто хулиганили. В этот раз, думаю, этот инцидент тоже никак не связан с тем, что в поезде были туристы из Европы. Едва ли вообще об этом кто-то знал. Правоохранительные органы обязательно разберутся и сообщат дополнительную информацию", - сказал собеседник агентства. Поезд с туристами из Европы прибыл в Бишкек 7 апреля. Маршрут следования охватывает Узбекистан, Киргизию и Казахстан. Состав включает 11 вагонов, а общее количество путешественников превышает 80 человек. Подобные турпоезда уже посещали Киргизию в 2023 и 2024 годах, и продолжают пользоваться интересом со стороны зарубежных туристов. Как ранее сообщали в "Киргизских железных дорогах", прибытие первого туристического поезда в 2025 году подчеркивает возрастающую привлекательность республики как перспективного туристического направления, а также способствует укреплению международного сотрудничества в сфере туризма.

https://ria.ru/20231123/kirgiziya-1911091052.html

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