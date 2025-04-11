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РОС будет пролетать сквозь полярные сияния - РИА Новости, 11.04.2025
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Наука
 
07:12 11.04.2025 (обновлено: 07:13 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/mks-2010619216.html
РОС будет пролетать сквозь полярные сияния
РОС будет пролетать сквозь полярные сияния - РИА Новости, 11.04.2025
РОС будет пролетать сквозь полярные сияния
Российская орбитальная станция будет пролетать сквозь полярные сияния и за счёт этого сможет дать уникальную информацию о них, рассказал РИА Новости в... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T07:12:00+03:00
2025-04-11T07:13:00+03:00
наука
космос - риа наука
земля
южный полюс
анатолий петрукович
российская академия наук
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российская орбитальная станция будет пролетать сквозь полярные сияния и за счёт этого сможет дать уникальную информацию о них, рассказал РИА Новости в преддверии Дня космонавтики директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович. "Исследование полярных сияний - очень интересный вопрос. МКС их видит как бы со стороны, не долетая до высоких широт, а высокоширотная станция будет пролетать насквозь на достаточно низкой высоте. Спутники обычно летают на более высоких орбитах и передают менее детальную картину. Близкий взгляд на полярные сияния был бы очень интересен для науки", - сказал Петрукович. Он уточнил, что полярные сияния очень "вариабельны", ширина их отдельных лучей составляет не более километра, а появиться и пропасть они могут в течение нескольких секунд, "поэтому важно иметь хорошее временное и пространственное разрешение наблюдений". Учёный подчеркнул, что станция каждый виток будет пролетать над приполярными областями как у Северного, так и у Южного полюсов, и сможет, в отличие от наземных телескопов, давать информацию о сияниях на обоих полюсах планеты. Кроме того, сияния особенно ярки в ультрафиолетовом диапазоне, но не проникают в нём через атмосферу, рассказал Петрукович о ещё одном преимуществе исследований с орбиты. Также исследования на РОС дадут возможность изучать состав атмосферы за счёт сравнения сияний в разных диапазонах. Полярные сияния вызывают пучки электронов и ионов, прилетающие из магнитосферы Земли в атмосферу. Разобраться в характеристиках этих потоков можно, если сравнивать интенсивность свечения в различных спектральных диапазонах. Помимо этого, сияния являются индикаторами степени возмущённости ионосферы. А сама ионосфера – очень важная часть оболочки Земли, потому что она модерирует распространение радиоволн. "Есть короткие волны, которые, отражаясь от ионосферы могут обогнуть весь мир, и они очень чувствительны к шумам, к состоянию ионосферы. В зоне полярных сияний радиоволны или плохо проходят, или рассеиваются, или запутываются, и это осложняет радиосвязь, приём сигналов спутниковой навигации, радиолокацию. Поэтому здесь есть не только научный аспект, но и прикладной", - добавил директор ИКИ.
https://ria.ru/20250411/kosmos-2010613137.html
https://ria.ru/20250124/kononenko-1995240328.html
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космос - риа наука, земля, южный полюс, анатолий петрукович, российская академия наук
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Южный полюс, Анатолий Петрукович, Российская академия наук
РОС будет пролетать сквозь полярные сияния

Петрукович: РОС будет пролетать сквозь полярные сияния и изучать их

© Фото : Андрей БелавинПолярное сияние
Полярное сияние - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : Андрей Белавин
Полярное сияние. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российская орбитальная станция будет пролетать сквозь полярные сияния и за счёт этого сможет дать уникальную информацию о них, рассказал РИА Новости в преддверии Дня космонавтики директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.
"Исследование полярных сияний - очень интересный вопрос. МКС их видит как бы со стороны, не долетая до высоких широт, а высокоширотная станция будет пролетать насквозь на достаточно низкой высоте. Спутники обычно летают на более высоких орбитах и передают менее детальную картину. Близкий взгляд на полярные сияния был бы очень интересен для науки", - сказал Петрукович.
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Он уточнил, что полярные сияния очень "вариабельны", ширина их отдельных лучей составляет не более километра, а появиться и пропасть они могут в течение нескольких секунд, "поэтому важно иметь хорошее временное и пространственное разрешение наблюдений".
Учёный подчеркнул, что станция каждый виток будет пролетать над приполярными областями как у Северного, так и у Южного полюсов, и сможет, в отличие от наземных телескопов, давать информацию о сияниях на обоих полюсах планеты. Кроме того, сияния особенно ярки в ультрафиолетовом диапазоне, но не проникают в нём через атмосферу, рассказал Петрукович о ещё одном преимуществе исследований с орбиты.
Также исследования на РОС дадут возможность изучать состав атмосферы за счёт сравнения сияний в разных диапазонах. Полярные сияния вызывают пучки электронов и ионов, прилетающие из магнитосферы Земли в атмосферу. Разобраться в характеристиках этих потоков можно, если сравнивать интенсивность свечения в различных спектральных диапазонах.
Помимо этого, сияния являются индикаторами степени возмущённости ионосферы. А сама ионосфера – очень важная часть оболочки Земли, потому что она модерирует распространение радиоволн.
"Есть короткие волны, которые, отражаясь от ионосферы могут обогнуть весь мир, и они очень чувствительны к шумам, к состоянию ионосферы. В зоне полярных сияний радиоволны или плохо проходят, или рассеиваются, или запутываются, и это осложняет радиосвязь, приём сигналов спутниковой навигации, радиолокацию. Поэтому здесь есть не только научный аспект, но и прикладной", - добавил директор ИКИ.
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НаукаКосмос - РИА НаукаЗемляЮжный полюсАнатолий ПетруковичРоссийская академия наук
 
 
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