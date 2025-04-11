https://ria.ru/20250411/mks-2010619216.html

РОС будет пролетать сквозь полярные сияния

РОС будет пролетать сквозь полярные сияния - РИА Новости, 11.04.2025

РОС будет пролетать сквозь полярные сияния

Российская орбитальная станция будет пролетать сквозь полярные сияния и за счёт этого сможет дать уникальную информацию о них, рассказал РИА Новости в... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T07:12:00+03:00

2025-04-11T07:12:00+03:00

2025-04-11T07:13:00+03:00

наука

космос - риа наука

земля

южный полюс

анатолий петрукович

российская академия наук

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российская орбитальная станция будет пролетать сквозь полярные сияния и за счёт этого сможет дать уникальную информацию о них, рассказал РИА Новости в преддверии Дня космонавтики директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович. "Исследование полярных сияний - очень интересный вопрос. МКС их видит как бы со стороны, не долетая до высоких широт, а высокоширотная станция будет пролетать насквозь на достаточно низкой высоте. Спутники обычно летают на более высоких орбитах и передают менее детальную картину. Близкий взгляд на полярные сияния был бы очень интересен для науки", - сказал Петрукович. Он уточнил, что полярные сияния очень "вариабельны", ширина их отдельных лучей составляет не более километра, а появиться и пропасть они могут в течение нескольких секунд, "поэтому важно иметь хорошее временное и пространственное разрешение наблюдений". Учёный подчеркнул, что станция каждый виток будет пролетать над приполярными областями как у Северного, так и у Южного полюсов, и сможет, в отличие от наземных телескопов, давать информацию о сияниях на обоих полюсах планеты. Кроме того, сияния особенно ярки в ультрафиолетовом диапазоне, но не проникают в нём через атмосферу, рассказал Петрукович о ещё одном преимуществе исследований с орбиты. Также исследования на РОС дадут возможность изучать состав атмосферы за счёт сравнения сияний в разных диапазонах. Полярные сияния вызывают пучки электронов и ионов, прилетающие из магнитосферы Земли в атмосферу. Разобраться в характеристиках этих потоков можно, если сравнивать интенсивность свечения в различных спектральных диапазонах. Помимо этого, сияния являются индикаторами степени возмущённости ионосферы. А сама ионосфера – очень важная часть оболочки Земли, потому что она модерирует распространение радиоволн. "Есть короткие волны, которые, отражаясь от ионосферы могут обогнуть весь мир, и они очень чувствительны к шумам, к состоянию ионосферы. В зоне полярных сияний радиоволны или плохо проходят, или рассеиваются, или запутываются, и это осложняет радиосвязь, приём сигналов спутниковой навигации, радиолокацию. Поэтому здесь есть не только научный аспект, но и прикладной", - добавил директор ИКИ.

https://ria.ru/20250411/kosmos-2010613137.html

https://ria.ru/20250124/kononenko-1995240328.html

земля

южный полюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, южный полюс, анатолий петрукович, российская академия наук