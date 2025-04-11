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Ученый рассказал, когда могут начаться пилотируемые полеты на Луну - РИА Новости, 11.04.2025
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Наука
 
08:42 11.04.2025 (обновлено: 10:46 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/luna-2010627247.html
Ученый рассказал, когда могут начаться пилотируемые полеты на Луну
Ученый рассказал, когда могут начаться пилотируемые полеты на Луну - РИА Новости, 11.04.2025
Ученый рассказал, когда могут начаться пилотируемые полеты на Луну
Пилотируемые полёты на Луну могут начаться не после, а ещё во время эксплуатации Российской орбитальной станции, сначала они будут короткими, а потом их можно... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T08:42:00+03:00
2025-04-11T10:46:00+03:00
наука
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Пилотируемые полёты на Луну могут начаться не после, а ещё во время эксплуатации Российской орбитальной станции, сначала они будут короткими, а потом их можно будет удлинить за счёт опыта РОС, рассказал РИА Новости в преддверии Дня космонавтики директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович. "Но это не значит, что мы сначала должны десять лет отлетать на МКС и РОС, а потом лететь к Луне. Наверное, это всё будет проходить параллельно. Но любые полёты на Луну, они будут сначала краткосрочными. И параллельно мы набираем опыт долгосрочных полётов на станции. Это важный независимый канал", - сказал Петрукович. Поэтому околоземные станции сохранят свою востребованность, добавил он. "Как бы мы ни стремились на Луну и на Марс, околоземные станции всегда будут востребованы и для науки, и для туристов, и для техники - как площадка, на которой можно, условно говоря, поближе к Земле много что сделать", - добавил он. Учёный отметил, что эксперименты на орбитальных станциях позволяют расширить понимание того, как факторы космического пространства влияют на человека. На них можно "вблизи Земли" относительно безопасно отработать новые системы жизнеобеспечения, набрать статистику, проверить возможные отказы. На орбитальных станциях не так страшны поломки, и их можно быстро исправить, сказал директор ИКИ.
https://ria.ru/20241110/luna-1982909068.html
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космос - риа наука, луна, марс, земля, анатолий петрукович, российская академия наук, россия, международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Марс, Земля, Анатолий Петрукович, Российская академия наук, Россия, Международная космическая станция (МКС)
Ученый рассказал, когда могут начаться пилотируемые полеты на Луну

Глава ИКИ Петрукович: полеты на Луну начнутся параллельно с эксплуатацией РОС

© Flickr / bartoЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Flickr / barto
Луна. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Пилотируемые полёты на Луну могут начаться не после, а ещё во время эксплуатации Российской орбитальной станции, сначала они будут короткими, а потом их можно будет удлинить за счёт опыта РОС, рассказал РИА Новости в преддверии Дня космонавтики директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.
"Но это не значит, что мы сначала должны десять лет отлетать на МКС и РОС, а потом лететь к Луне. Наверное, это всё будет проходить параллельно. Но любые полёты на Луну, они будут сначала краткосрочными. И параллельно мы набираем опыт долгосрочных полётов на станции. Это важный независимый канал", - сказал Петрукович.
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Поэтому околоземные станции сохранят свою востребованность, добавил он.
"Как бы мы ни стремились на Луну и на Марс, околоземные станции всегда будут востребованы и для науки, и для туристов, и для техники - как площадка, на которой можно, условно говоря, поближе к Земле много что сделать", - добавил он.
Учёный отметил, что эксперименты на орбитальных станциях позволяют расширить понимание того, как факторы космического пространства влияют на человека. На них можно "вблизи Земли" относительно безопасно отработать новые системы жизнеобеспечения, набрать статистику, проверить возможные отказы. На орбитальных станциях не так страшны поломки, и их можно быстро исправить, сказал директор ИКИ.
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НаукаКосмос - РИА НаукаЛунаМарсЗемляАнатолий ПетруковичРоссийская академия наукРоссияМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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