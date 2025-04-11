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Обмен заключенными между Россией и США укрепляет доверие, заявил Лавров - РИА Новости, 11.04.2025
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10:39 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/lavrov-2010645729.html
Обмен заключенными между Россией и США укрепляет доверие, заявил Лавров
Обмен заключенными между Россией и США укрепляет доверие, заявил Лавров - РИА Новости, 11.04.2025
Обмен заключенными между Россией и США укрепляет доверие, заявил Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном помогает укреплять доверие, но восстанавливать его окончательно нужно... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T10:39:00+03:00
2025-04-11T10:39:00+03:00
в мире
россия
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вашингтон (штат)
сергей лавров
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АЛМА-АТА, 11 апр-РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном помогает укреплять доверие, но восстанавливать его окончательно нужно будет долго. "Идея (обмена - ред.) родилась одновременно с обеих сторон, я уверен, что любой гуманитарный жест, даже когда идет речь о том, что два человека воссоединятся со своими семьями, - это всегда позитивно",- сказал он на пресс-конференции в рамках визита в Казахстан. По словам российского министра, "это помогает укреплять доверие, которое столько необходимо, но окончательно его восстанавливать прийдется еще очень долго".
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в мире, россия, москва, вашингтон (штат), сергей лавров
В мире, Россия, Москва, Вашингтон (штат), Сергей Лавров
Обмен заключенными между Россией и США укрепляет доверие, заявил Лавров

Лавров: обмен заключенными между Россией и США помогает укреплять доверие

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 11 апр-РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном помогает укреплять доверие, но восстанавливать его окончательно нужно будет долго.
"Идея (обмена - ред.) родилась одновременно с обеих сторон, я уверен, что любой гуманитарный жест, даже когда идет речь о том, что два человека воссоединятся со своими семьями, - это всегда позитивно",- сказал он на пресс-конференции в рамках визита в Казахстан.
По словам российского министра, "это помогает укреплять доверие, которое столько необходимо, но окончательно его восстанавливать прийдется еще очень долго".
Cоветник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Уолтц сообщил подробности обмена заключенными между Россией и США
10 апреля, 11:47
 
В миреРоссияМоскваВашингтон (штат)Сергей Лавров
 
 
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