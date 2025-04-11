https://ria.ru/20250411/lavrov-2010645729.html
Обмен заключенными между Россией и США укрепляет доверие, заявил Лавров
Обмен заключенными между Россией и США укрепляет доверие, заявил Лавров - РИА Новости, 11.04.2025
Обмен заключенными между Россией и США укрепляет доверие, заявил Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном помогает укреплять доверие, но восстанавливать его окончательно нужно... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T10:39:00+03:00
2025-04-11T10:39:00+03:00
2025-04-11T10:39:00+03:00
в мире
россия
москва
вашингтон (штат)
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141045/30/1410453096_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_6e970c2fc0c46f8b8455bb923540fbb8.jpg
АЛМА-АТА, 11 апр-РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном помогает укреплять доверие, но восстанавливать его окончательно нужно будет долго. "Идея (обмена - ред.) родилась одновременно с обеих сторон, я уверен, что любой гуманитарный жест, даже когда идет речь о том, что два человека воссоединятся со своими семьями, - это всегда позитивно",- сказал он на пресс-конференции в рамках визита в Казахстан. По словам российского министра, "это помогает укреплять доверие, которое столько необходимо, но окончательно его восстанавливать прийдется еще очень долго".
https://ria.ru/20250410/obmen-2010434169.html
россия
москва
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141045/30/1410453096_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_a2aa58f0442461b1300625585d83c771.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, вашингтон (штат), сергей лавров
В мире, Россия, Москва, Вашингтон (штат), Сергей Лавров
Обмен заключенными между Россией и США укрепляет доверие, заявил Лавров
Лавров: обмен заключенными между Россией и США помогает укреплять доверие