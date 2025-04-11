https://ria.ru/20250411/lavrov-2010645729.html

Обмен заключенными между Россией и США укрепляет доверие, заявил Лавров

Обмен заключенными между Россией и США укрепляет доверие, заявил Лавров - РИА Новости, 11.04.2025

Обмен заключенными между Россией и США укрепляет доверие, заявил Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном помогает укреплять доверие, но восстанавливать его окончательно нужно... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T10:39:00+03:00

2025-04-11T10:39:00+03:00

2025-04-11T10:39:00+03:00

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АЛМА-АТА, 11 апр-РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном помогает укреплять доверие, но восстанавливать его окончательно нужно будет долго. "Идея (обмена - ред.) родилась одновременно с обеих сторон, я уверен, что любой гуманитарный жест, даже когда идет речь о том, что два человека воссоединятся со своими семьями, - это всегда позитивно",- сказал он на пресс-конференции в рамках визита в Казахстан. По словам российского министра, "это помогает укреплять доверие, которое столько необходимо, но окончательно его восстанавливать прийдется еще очень долго".

https://ria.ru/20250410/obmen-2010434169.html

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в мире, россия, москва, вашингтон (штат), сергей лавров