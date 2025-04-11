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Путин и Уиткофф обсудили аспекты украинского урегулирования
Путин и Уиткофф обсудили аспекты украинского урегулирования - РИА Новости, 11.04.2025
Путин и Уиткофф обсудили аспекты украинского урегулирования
Темой встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге были аспекты украинского урегулирования,... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T22:24:00+03:00
2025-04-11T22:24:00+03:00
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владимир путин
санкт-петербург
россия
сша
стив уиткофф
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Темой встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге были аспекты украинского урегулирования, сообщается на сайте Кремля.Их встреча состоялась в пятницу в здании Президентской библиотеки в Петербурге. Переговоры продлилась около 4,5 часов."Глава российского государства провёл встречу со специальным посланником президента Соединённых Штатов Америки Стивеном Уиткоффом. Тема встречи – аспекты украинского урегулирования", - сообщается на сайте Кремля.
https://ria.ru/20250411/putin-2010803223.html
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владимир путин, санкт-петербург, россия, сша, стив уиткофф
Владимир Путин, Санкт-Петербург, Россия, США, Стив Уиткофф
Путин и Уиткофф обсудили аспекты украинского урегулирования
Кремль: темой встречи Путина и Уиткоффа были аспекты урегулирования на Украине