Российские ученые хотят поставить на РОС больше экспериментов, чем на МКС
Директор ИКИ РАН Петрукович: эксперименты на РОС будут проще, чем на МКС
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМакет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации "Роскосмос"
Макет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российские учёные надеются, что процесс организации экспериментов на Российской орбитальной станции будет проще, чем на МКС, что даст возможность в полной мере воспользоваться увеличенными возможностями станции и поставить больше исследований, рассказал РИА Новости в преддверии Дня космонавтики директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.
"Как показал опыт эксплуатации МКС, процесс постановки эксперимента, доставки его на борт, установки, работы с ним, достаточно сложен. По разного рода, в том числе, объективным причинам. Конечно, мы ждём, что в ходе реализации проекта РОС будут заложены системные основы, которые снизят стоимость и техническую сложность постановки экспериментов. И тогда их будет больше", - сказал Петрукович.
Он напомнил, что, как планируется, РОС будет оснащена более современной и мощной системой энергоснабжения, а также более мощной радиолинией. Это позволит ставить масштабные эксперименты, которые будут потреблять больше электроэнергии, например, исследования по зондированию Земли в радиодиапазоне. Кроме того, с РОС можно будет оперативно передавать на Землю практически неограниченный объём информации. Сейчас данные, полученные в ходе исследований на МКС, быстро отправить наземным специалистам не всегда возможно.
Директор ИКИ рассказал, что в 2024 году институт поставил на МКС два масштабных эксперимента, но так бывает не каждый год. По его словам, зачастую учёные ограничены с точки зрения финансов, свободного места на кораблях "Союз" и "Прогресс", которые доставляют аппаратуру на станцию. Кроме того, у космонавтов, выполняющих выходы в открытый космос, не всегда бывает достаточно времени, чтобы установить тот или иной прибор.