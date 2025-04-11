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Российские ученые хотят поставить на РОС больше экспериментов, чем на МКС - РИА Новости, 11.04.2025
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Наука
 
05:49 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/kosmos-2010613137.html
Российские ученые хотят поставить на РОС больше экспериментов, чем на МКС
Российские ученые хотят поставить на РОС больше экспериментов, чем на МКС - РИА Новости, 11.04.2025
Российские ученые хотят поставить на РОС больше экспериментов, чем на МКС
Российские учёные надеются, что процесс организации экспериментов на Российской орбитальной станции будет проще, чем на МКС, что даст возможность в полной мере... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T05:49:00+03:00
2025-04-11T05:49:00+03:00
наука
космос - риа наука
земля
анатолий петрукович
российская академия наук
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российские учёные надеются, что процесс организации экспериментов на Российской орбитальной станции будет проще, чем на МКС, что даст возможность в полной мере воспользоваться увеличенными возможностями станции и поставить больше исследований, рассказал РИА Новости в преддверии Дня космонавтики директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович. "Как показал опыт эксплуатации МКС, процесс постановки эксперимента, доставки его на борт, установки, работы с ним, достаточно сложен. По разного рода, в том числе, объективным причинам. Конечно, мы ждём, что в ходе реализации проекта РОС будут заложены системные основы, которые снизят стоимость и техническую сложность постановки экспериментов. И тогда их будет больше", - сказал Петрукович. Он напомнил, что, как планируется, РОС будет оснащена более современной и мощной системой энергоснабжения, а также более мощной радиолинией. Это позволит ставить масштабные эксперименты, которые будут потреблять больше электроэнергии, например, исследования по зондированию Земли в радиодиапазоне. Кроме того, с РОС можно будет оперативно передавать на Землю практически неограниченный объём информации. Сейчас данные, полученные в ходе исследований на МКС, быстро отправить наземным специалистам не всегда возможно. Директор ИКИ рассказал, что в 2024 году институт поставил на МКС два масштабных эксперимента, но так бывает не каждый год. По его словам, зачастую учёные ограничены с точки зрения финансов, свободного места на кораблях "Союз" и "Прогресс", которые доставляют аппаратуру на станцию. Кроме того, у космонавтов, выполняющих выходы в открытый космос, не всегда бывает достаточно времени, чтобы установить тот или иной прибор.
https://ria.ru/20250411/kosmos-2010605079.html
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космос - риа наука, земля, анатолий петрукович, российская академия наук
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Анатолий Петрукович, Российская академия наук
Российские ученые хотят поставить на РОС больше экспериментов, чем на МКС

Директор ИКИ РАН Петрукович: эксперименты на РОС будут проще, чем на МКС

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМакет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации "Роскосмос"
Макет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Макет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российские учёные надеются, что процесс организации экспериментов на Российской орбитальной станции будет проще, чем на МКС, что даст возможность в полной мере воспользоваться увеличенными возможностями станции и поставить больше исследований, рассказал РИА Новости в преддверии Дня космонавтики директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.
"Как показал опыт эксплуатации МКС, процесс постановки эксперимента, доставки его на борт, установки, работы с ним, достаточно сложен. По разного рода, в том числе, объективным причинам. Конечно, мы ждём, что в ходе реализации проекта РОС будут заложены системные основы, которые снизят стоимость и техническую сложность постановки экспериментов. И тогда их будет больше", - сказал Петрукович.
Макет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Эксперименты на РОС могут помочь в освоении дальнего космоса, заявил ученый
Вчера, 03:35
Он напомнил, что, как планируется, РОС будет оснащена более современной и мощной системой энергоснабжения, а также более мощной радиолинией. Это позволит ставить масштабные эксперименты, которые будут потреблять больше электроэнергии, например, исследования по зондированию Земли в радиодиапазоне. Кроме того, с РОС можно будет оперативно передавать на Землю практически неограниченный объём информации. Сейчас данные, полученные в ходе исследований на МКС, быстро отправить наземным специалистам не всегда возможно.
Директор ИКИ рассказал, что в 2024 году институт поставил на МКС два масштабных эксперимента, но так бывает не каждый год. По его словам, зачастую учёные ограничены с точки зрения финансов, свободного места на кораблях "Союз" и "Прогресс", которые доставляют аппаратуру на станцию. Кроме того, у космонавтов, выполняющих выходы в открытый космос, не всегда бывает достаточно времени, чтобы установить тот или иной прибор.
Олег Кононенко - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Космонавт призвал сохранять присутствие на околоземной орбите
Вчера, 00:03
 
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