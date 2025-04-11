https://ria.ru/20250411/kosmos-2010609668.html

Ученый рассказал о магистральном пути развития космических станций

Ученый рассказал о магистральном пути развития космических станций - РИА Новости, 11.04.2025

Ученый рассказал о магистральном пути развития космических станций

Проектирование Российской орбитальной станции, которая будет обладать расширенным набором модулей для научных задач, идет по магистральному пути развития... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T05:01:00+03:00

2025-04-11T05:01:00+03:00

2025-04-11T05:01:00+03:00

космос - риа наука

анатолий петрукович

российская академия наук

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Проектирование Российской орбитальной станции, которая будет обладать расширенным набором модулей для научных задач, идет по магистральному пути развития космических станций, рассказал РИА Новости в преддверии Дня космонавтики директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович. "Проект Российской орбитальной станции даже в ее первоначальной конфигурации предполагает помимо базового и служебного модулей два тематических модуля для размещения полезных нагрузок. Это магистральный путь развития космических станций. По мере увеличения их сложности появляются специализированные сегменты, предназначенные для определенных целей", - сказал Петрукович. В то же время он отметил, что сама идея специализированных модулей в составе орбитальных станций не нова, например, у комплекса "Мир" были модули "Природа" и "Квант". Кроме того, в российском сегменте Международной космической станции есть предназначенный именно для проведения экспериментов Многоцелевой лабораторный модуль "Наука". По словам Петруковича, "Наука", хоть и появилась на МКС относительно недавно, сильно расширила пространство российского сегмента станции - "как будто в трехкомнатной квартире появилась еще одна комната". Ученый напомнил, что модуль предназначен для размещения оборудования на специализированных рабочих местах внутри и снаружи. В то же время при выборе места размещения аппаратуры эксперимента его постановщики в первую очередь думают об эффективности исследований. Так, рентгеновский спектрометр "Монитор всего неба" российские космонавты во время выхода в открытый космос в 2024 году установили снаружи служебного модуля "Звезда". Говоря о новой аппаратуре в модуле "Наука", Петрукович упомянул эксперимент БТН-М2. Еще в 2007 году БТН-М1 был размещен снаружи на "Звезде" и с тех пор регистрировал нейтронное и гамма-излучение, опасное для человека и других биологических объектов. БТН-М2 внутри "Науки" измеряет уровень излучения на станции, что дает возможность ученым сравнить их и оценить степень защищенности космонавтов.

https://ria.ru/20250124/kononenko-1995240328.html

https://ria.ru/20250411/kosmos-2010605079.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, анатолий петрукович, российская академия наук